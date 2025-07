「湿気疲れ」の片頭痛、原因は遺伝子！？片頭痛に影響する「遺伝子の影響度早見表」公開！

株式会社KEAN Health

「ゲノムや遺伝子が身近になる社会を創っていく」ことを目指してサービスを展開する株式会社KEAN Health(本社:東京都港区)は、で湿度の高い環境で体がうまく体温調節できない「湿気疲れ」のシーズンに合わせて片頭痛に影響する遺伝子早見表を作成しました。

さらに、「自分を知って、湿気疲れに打ち勝とう!」をテーマに、遺伝子検査「chatGENE」シリーズが特別価格で購入できるキャンペーンも実施します。

高温多湿の季節、片頭痛のリスクが増加中

日本頭痛学会によると、平均気圧が1013hPaから6~10hPa下がると片頭痛が悪化しやすく¹、5月~10月(梅雨~残暑)にかけて頭痛発症率が上昇することが確認されています。

¹ 日本頭痛学会「片頭痛診療ガイドライン 2021」参照。

気象庁の短期予報では、今後もしばらく湿度の高い状態が続く見込みで²、7月下旬~8月にかけても平年より湿度の高い傾向が予想されています。

² 気象庁「1か月予報」2025年7月発表:https://www.jma.go.jp/jp/longfcst/

つまり現在の日本は、「高湿度+気圧変化」による片頭痛リスクが特に高い、「湿気疲れ」が起こりやすい時期です。

遺伝子でわかる、片頭痛の起きやすさ

近年の研究では、片頭痛に関わるいくつかの遺伝子が明らかになっています。今回、専門的な研究やデータをもとに、片頭痛に関与する代表的な遺伝子を影響度の早見表をまとめました。

影響度の高い「PHACTR1」遺伝子は、2012年のゲノムワイド関連解析(GWAS)研究で、片頭痛の発症と明確に関連していることが確認されています³。この遺伝子は、血管の収縮や神経細胞内のシグナル伝達に関与し、湿気や気圧による血管変化に影響を与えることがわかっています。

³ Gormley P, et al. "Meta-analysis of 375,000 individuals identifies 38 susceptibility loci for migraine." Nature Genetics. 2016.

自分の遺伝的な片頭痛体質を知ることが予防の第一歩に

自分がどんな遺伝子型を持ち、どのような体質的傾向を持っているのかを知ることは、片頭痛の予防や日々の生活を見直す上で、非常に有効な“第一歩”となります。

遺伝子検査サービス「chatGENE」では、片頭痛に関わる遺伝的傾向を可視化することで、「自分が片頭痛を起こしやすい体質なのか」や、「どんな環境・習慣に注意すべきか」といった行動変容のきっかけを提供することが可能です。

こうした背景から、「自分を知って、湿気疲れに打ち勝とう!」キャンペーンを実施します。本キャンペーンは、湿気による片頭痛や不調に悩む方に「体質を知る」きっかけを届けたいという思いから企画されたものです。「湿気疲れ」と上手につきあうために、ぜひこの機会をご活用ください。

キャンペーン概要

【実施期間】2025年8月4日(月) 11時59分まで

【実施内容】期間中、対象商品を購入の際に指定のクーポンコードを入力するだけで割引が適用されます。

【対象商品】

◆chatGENE(チャットジーン):通常価格6,800円→25%オフの5,100円(税込・送料無料)

【クーポンコード:ZUTUU25】

https://keanhealth.jp/lp?u=chatgene-pt

◆chatGENE Pro(チャットジーンプロ):通常価格19,800円→50%オフの9,900円(税込・送料無料)

【クーポンコード:ZUTUU50】

https://keanhealth.jp/lp?u=chatgene-pro-pr

遺伝子検査chatGENEシリーズについて

より多くの方に、遺伝子検査できっかけを。

遺伝子検査chatGENE(チャットジーン)は、より多くの人がそれぞれのライフスタイルや健康管理を見直すきっかけづくりをサポートいたします。

唾液を取るだけで簡単に検査でき、検査結果はパソコンやスマートフォンからいつでもご確認いただけます。

【chatGENE(チャットジーン)】

6,800円で400項目の遺伝的傾向がわかる遺伝子検査。

●chatGENEの特長- 充実の400項目がんや生活習慣病など165項目の遺伝的な疾患リスク、食、運動、睡眠など235項目の遺伝的な個人特性がわかります。- 日常に役立つ6つのスペシャルコンテンツダイエット、栄養素、肌、スポーツ、性格特性、行動特性といった、日常で気になることに関連する複数の遺伝的傾向を1つにまとめた自分だけのコンテンツです。- 多くの方が実施しやすい価格通常価格6,800円と手軽に検査を受けていただけるような価格でご提供。【chatGENE Pro(チャットジーン プロ)】

「500項目」・「祖先解析」・「AI検索」全てを備えた遺伝子検査。

株式会社KEAN Healthについて

●chatGENE Proの特長- 充実の500項目chatGENEの400項目に、独自のアルゴリズムで高精度にリスクスコアの算出を行う100項目が追加され、より多くの遺伝的な個人特性がわかります。- 日常に役立つ6つのスペシャルコンテンツダイエット、栄養素、肌、スポーツ、性格特性、行動特性といった、日常で気になることに関連する複数の遺伝的傾向を1つにまとめた自分だけのコンテンツです。- 祖先・民族解析数十万年前の民族からのDNAを解析することで、自身のルーツである祖先を知ることができます。- 日本初!遺伝子検査にAI検索機能搭載遺伝子検査の結果をより簡単に調べられるよう、より手軽に活用いただけるよう、日本で初めて※遺伝子検査にAI検索を搭載しました。AIコンシェルジュ『チャットジーニー』と対話をすることで、自身の遺伝的傾向と向き合ったり、日常生活にどう取り入れていくかを考えたり、遺伝子検査の活用がどんどん広がります。※一般消費者向け遺伝子検査サービスにおいて。2025年1月時点。当社調べ。

人間の全遺伝子(ゲノム)を解読するヒトゲノム計画が完了し20年超。バイオテクノロジーの進化が、社会課題の解決や持続可能な経済成長に貢献し、社会の在り方そのものを大きく変革させるバイオトランスフォーメーションという概念が注目されつつある今。ゲノムや遺伝子が、生活者にとってより身近になる社会を創っていくことをビジョンに事業を展開。

【会社概要】

社名:株式会社KEAN Health(キーンヘルス)

本社所在地:東京都港区芝浦3丁目14番18号 キャナルスクエア芝浦4階

代表取締役:山路 恵多

ホームページ:https://keanhealth.co.jp/