マイナビ出版、DoKomiに出展。完売商品続出！ドイツで輝いた日本イラストの魅力

株式会社マイナビ出版(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員:角竹輝紀)はこのたび、2025年6月6日(金)~8日(日)にドイツ・デュッセルドルフにて開催された日本のポップカルチャーを紹介するヨーロッパ最大級のイベントDoKomi(ドイツコミックマーケット)に出展いたしましたので、報告します。

画集とイラスト技法書をラインアップに揃え、画集『はむねずこ ILLUSTRATION BOOK またね、メランコリア』『旧都なぎ作品集 - alexandrite -』の2点が完売、技法書『Manga besser zeichnen: Figuren & Kompositionen』『The Best of Everything! Master the MANGA Drawing Techniques』2点も堅調な売れ行きを見せました。

出展アイテムは下記6点となります。

・『Manga besser zeichnen: Figuren & Kompositionen』(日本語版タイトル:イラスト解体新書)

・The Best of Everything! Master the MANGA Drawing Techniques』(日本語版タイトル:いいトコどり!人物パーツの描き方)

・『なつめさんちArtWorks ONLINES』

・『とあるお茶画集 DOLLS』

・『旧都なぎ作品集 - alexandrite -』

・『はむねずこ ILLUSTRATION BOOK またね、メランコリア』

いずれの本も初日から順調に販売を重ね、完売商品については買えなかった来場者からの残念がる声も聞かれました。

また、当社のドイツ展開の主力商品であるイラスト技法書についても、日本風のマンガイラストを描くコツがわかる実用書として好評価を得ました。



マイナビ出版ではこれからも、日本の良質なコンテンツを海外に届ける取組みを続けてまいります。

●事業責任者コメント(代表取締役 社長執行役員・角竹)

当社では自社コンテンツを直接海外に展開する施策について、戦略を練ってきました。最初の展開国をドイツ、当社主力商品の1つであるイラスト関連書を最初に投入すると決めた際に、DoKomiが6月に開催されることを知りました。そこで、当社のドイツでの販売開始を6月と定めました。

海外展開にあたって、その初手で大きな施策は必須です。マイナビブランドおよびマイナビ出版をドイツの人々に認知してもらうこと、そして実際に商品を手にとってもらい、当社商品の魅力を直接伝えられること、この2つの目的をもって、DoKomiに出展を決めました。

想定を超える成果に、改めて海外市場への期待を深めました。ドイツに留まらず、広く展開すべく、次の手を検討中です。ぜひ今後の動きにもご期待ください。

●出展担当者コメント(経営推進部・小山)

何より参加者の日本文化に対する愛情・熱意に圧倒された3日間でした。ドイツをはじめとするヨーロッパの方々が、日本のアニメやコミックだけでなく、食文化、音楽、Kawaiiファッションなどに興味を持っていただいている姿を目の当たりにできたことは、日本でコンテンツプロバイダーとして活動するわれわれにとっても、非常に視野が広がる良い体験となりました。

また、今回の出展を通して、ヨーロッパで日本文化の普及につとめていらっしゃる方々と交流できたこともうれしい経験でした。志を同じくする方々と協力して、日本文化をもっと世界に知ってもらいたい、日本のコンテンツってクールだよね、ということを広く伝えていけたらと思います。マイナビロゴの入った商品が世界中の書店に置かれている様子を見たいです。