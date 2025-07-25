TVアニメ「NO.6」より、バリエーション豊富なTシャツなど、エモーショナルなグッズが新登場！

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バナナスピリッツ株式会社

バナナスピリッツ株式会社（本社：東京都港区　代表取締役：米山博）が運営するフジテレビ深夜アニメ枠“ノイタミナ”から生まれたアパレルブランド「ノイタミナアパレル」は、2025年7月25日（金）から、TVアニメ「NO.6」より、新商品を販売開始いたします。




6種展開のTシャツと２種のタンブラーをラインナップ。


▼商品販売ページ


ノイタミナアパレル(https://www.noitamina-apparel.com/)



▼商品一覧



●TVアニメ「NO.6」 Tシャツ



TVアニメ「NO.6」にちなんだデザインで全６種展開。デイリーコーディネートにも取り入れやすい仕上がり。

販売価格：3,300円（税込）


サイズ：


Sサイズ ：約身丈66cm　身幅49cm　肩幅44cm　袖丈19cm


Mサイズ ：約身丈70cm　身幅52cm　肩幅47cm　袖丈20cm


Lサイズ ：約身丈74cm　身幅55cm　肩幅50cm　袖丈22cm


製品素材：


「都市ロゴ」デザイン：綿95%　ポリエステル5%　


「都市ロゴ」デザイン以外：綿100%




●TVアニメ「NO.6」 ステンレスタンブラー



「紫苑」と「ネズミ」デザインの２種展開。マットな質感がスタイリッシュなタンブラー。

販売価格：3,520円（税込）


サイズ：φ89mm×H143mm


容量：550ml


製品素材：ステンレス




(C)あさのあつこ・講談社／ NO.6 製作委員会



▼販売概要


・予約販売開始 : 2025年7月25日（金）18:00～


・商品お届け時期 : 2025年9月下旬より順次配送開始予定


・販売サイト：ノイタミナアパレル https://www.noitamina-apparel.com




▼「ノイタミナアパレル」とは


2011年TVアニメ「ギルティクラウン」放送開始に合わせてブランドがスタート。


2013年TVアニメ「PSYCHO-PASS サイコパス」において、キャラクター香水の香りをファン投票形式で商品化する「キャラクター香水投票プロジェクト」を行うなど、アニメ関連グッズの枠に囚われない商品を企画し展開している。


公式X（旧Twitter）：@noitaminaaparel(https://x.com/noitaminaaparel)


公式Instagram：@noitaminaapparel(https://www.instagram.com/noitaminaapparel/)




【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】


バナナスピリッツ株式会社 （担当：米山）


電話：03-6435-3912


メールアドレス：info@banana-spirits.com


FAX：03-6435-3914