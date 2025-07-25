TVアニメ「NO.6」より、バリエーション豊富なTシャツなど、エモーショナルなグッズが新登場！
バナナスピリッツ株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：米山博）が運営するフジテレビ深夜アニメ枠“ノイタミナ”から生まれたアパレルブランド「ノイタミナアパレル」は、2025年7月25日（金）から、TVアニメ「NO.6」より、新商品を販売開始いたします。
6種展開のTシャツと２種のタンブラーをラインナップ。
▼商品販売ページ
ノイタミナアパレル(https://www.noitamina-apparel.com/)
▼商品一覧
●TVアニメ「NO.6」 Tシャツ
TVアニメ「NO.6」にちなんだデザインで全６種展開。デイリーコーディネートにも取り入れやすい仕上がり。
販売価格：3,300円（税込）
サイズ：
Sサイズ ：約身丈66cm 身幅49cm 肩幅44cm 袖丈19cm
Mサイズ ：約身丈70cm 身幅52cm 肩幅47cm 袖丈20cm
Lサイズ ：約身丈74cm 身幅55cm 肩幅50cm 袖丈22cm
製品素材：
「都市ロゴ」デザイン：綿95% ポリエステル5%
「都市ロゴ」デザイン以外：綿100%
●TVアニメ「NO.6」 ステンレスタンブラー
「紫苑」と「ネズミ」デザインの２種展開。マットな質感がスタイリッシュなタンブラー。
販売価格：3,520円（税込）
サイズ：φ89mm×H143mm
容量：550ml
製品素材：ステンレス
(C)あさのあつこ・講談社／ NO.6 製作委員会
▼販売概要
・予約販売開始 : 2025年7月25日（金）18:00～
・商品お届け時期 : 2025年9月下旬より順次配送開始予定
・販売サイト：ノイタミナアパレル https://www.noitamina-apparel.com
▼「ノイタミナアパレル」とは
2011年TVアニメ「ギルティクラウン」放送開始に合わせてブランドがスタート。
2013年TVアニメ「PSYCHO-PASS サイコパス」において、キャラクター香水の香りをファン投票形式で商品化する「キャラクター香水投票プロジェクト」を行うなど、アニメ関連グッズの枠に囚われない商品を企画し展開している。
公式X（旧Twitter）：@noitaminaaparel(https://x.com/noitaminaaparel)
公式Instagram：@noitaminaapparel(https://www.instagram.com/noitaminaapparel/)
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
バナナスピリッツ株式会社 （担当：米山）
電話：03-6435-3912
メールアドレス：info@banana-spirits.com
FAX：03-6435-3914