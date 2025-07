ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社(東京都港区、マネジングディレクター:川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」)は、イチロー氏の米国野球殿堂入り、Hall of Fameセレモニーを記念して、2025年7月28日(月)より、MLB公式オンラインショップ(https://www.mlbshop.jp/ja/)(以下「MLB Shop」)にて、記念グッズの再販売を開始いたします。

イチロー氏は、MLB通算3089安打という偉業を成し遂げ、全米野球記者会による資格初年度の投票において394人中393人から選出され、アジア人初となる米国野球殿堂入りを果たしました。2001年のメジャーリーグデビューイヤーには、両リーグ最多の242安打を記録し、新人王、首位打者、盗塁王、MVPと、数々のタイトルを獲得。さらに2004年にはシーズン最多となる262安打を樹立、10年連続200安打、10年連続ゴールドグラブ賞受賞など、数え切れない功績を残し続けてきました。この歴史的快挙を記念し、MLB公式オンラインショップでは、イチロー氏を象徴するルーティンポーズをデザインした記念Tシャツや、現役時代に在籍したMLB 3球団(シアトル・マリナーズ、ニューヨーク・ヤンキース、マイアミ・マーリンズ)の殿堂入り記念パッチ付きユニフォームをはじめ、記念ボールや雑貨など新たなラインアップを加えた全50点以上の記念アイテムを再展開いたします。※一部商品には、貴重な直筆サイン入りアイテムも含まれます。

唯一無二のヒーローが米国野球殿堂入りを果たすその瞬間を、イチロー氏殿堂入り記念グッズを手に、共に迎えましょう。

■販売サイト

MLB Shop(https://www.mlbshop.jp/)

■商品ページ

https://www.mlbshop.jp/ja/c-15935(https://www.mlbshop.jp/ja/c-15935?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2025-07-25)

※7/28(月)に商品追加いたします。

■商品情報

NIKE イチロー HOF パッチ付きユニフォーム

NIKE マリナーズ ユニフォーム

サイズ|S/M/L/XL

価格 |エリートユニフォーム:70,000円(税込)、リミテッドユニフォーム:28,000円(税込)

カラー|ホーム ホワイト、オルトネイト アクア、ロード ネイビー

※オルトネイト アクアはリミテッドジャージのみの販売となります。

NIKE ヤンキース ユニフォーム(ホーム ホワイト)

サイズ|S/M/L/XL

価格 |エリートユニフォーム:70,000円(税込)、リミテッドユニフォーム:28,000円(税込)

NIKE マーリンズ ユニフォーム(ホーム ホワイト)

サイズ|S/M/L/XL

価格 |エリートユニフォーム:70,000円(税込)、リミテッドユニフォーム:28,000円(税込)

イチロー HOF 記念 ネーム&ナンバーTシャツ

NIKE マリナーズ

サイズ|S/M/L/XL

価格|6,200円(税込)

NIKE ヤンキース

サイズ|S/M/L/XL

価格|6,200円(税込)

NIKE マーリンズ

サイズ|S/M/L/XL

価格|6,200円(税込)

イチロー HOF 記念アパレルウェア

Fanatics イチローHOF記念Tシャツ

サイズ|S/M/L/XL/2XL/130/150

価格 |6,000円(税込)、キッズ:4,500円(税込)

カラー|ネイビー、グレー

Fanatics イチローHOF記念パーカー

サイズ|S/M/L/XL/2XL/130/150

価格 |8,000円(税込)、キッズ:6,500円(税込)

カラー|ネイビー、グレー

Fanatics イチローHOF記念ロゴTシャツ(ホワイト)

サイズ|S/M/L/XL/2XL/130/150

価格 |6,000円(税込)、キッズ:4,500円(税込)

NIKE イチローHOF記念Tシャツ(アクア)

サイズ|S/M/L/XL/2XL

価格 |6,200円(税込)

NIKE イチロー HOF 記念レジェンドTシャツ(ネイビー)

サイズ|S/M/L/XL

価格 |6,200円(税込)

NIKE イチロー HOF記念 パーカー(ネイビー)

サイズ|S/M/L/XL/2XL

価格 |12,000円(税込)

イチロー HOF 記念キャップ

New Era(R) 59FIFTY Hall of Fame 2025 Ichiro Suzuki

価格|7,040円(税込)

New Era(R) 9SEVENTY Hall of Fame 2025 Ichiro Suzuki

価格|6,600円(税込)

イチロー 記念ボール

Rawlings イチロー HOF 記念ボール

価格|9,350円(税込)

Rawlings イチロー HOF レプリカボール シルバー

価格|3,850円(税込)

ほか、

Rawlings イチロー HOF レプリカボール ハイライト 3,850円(税込)

Rawlings イチロー マリナーズ永久欠番記念ボール 9,350円(税込)

※画像等、詳細につきましては商品購入ページよりご確認ください。

イチロー HOF 記念雑貨

ファンデカール

価格|2,000円(税込)

フラッグ

価格|9,000円(税込)

フェイスタオル

価格|2,800円(税込)

プレミアムキーリング

価格|2,200円(税込)

プレミアムペナント

価格|3,000円(税込)

12oz. 缶クーラー

価格|2,100円(税込)

ほか、

マグネット 2,200円(税込)

ランヤード 2,500円(税込)

コレクターピン 2,500円(税込)

■イチロー直筆サイン入りアイテム情報

イチロー直筆サイン入りHOFロゴボール 90,000円(税込)イチロー直筆サイン入りNew Era(R) キャップ 100,000円(税込)イチロー直筆サイン入りMIZUNOゲームモデルバット 170,000円(税込)

ほか、多数直筆サイン入りアイテムをご用意しております。商品購入ページよりご確認ください。

※画像はイメージです。

※商品の販売方法やお届け時期の詳細は、各商品ページをご確認ください。

※価格は全て税込み表記です。

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社(英文表記:Fanatics Japan G.K.)】

本社:東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル8F

代表(マネジングディレクター):川名 正憲

事業内容:ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球5球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ2クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce(=ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル)」を強みとしています。2021年からはMLB公式オンラインストア(mlbshop.jp)を運営しています。

会社ホームページ: https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト:https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note:https://note.com/fanatics_japan

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.