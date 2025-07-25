名古屋市ふるさと納税返礼品に「秋酒祭愛知2025 スターターセット 」が登録
株式会社ZIP-FM（所在地：愛知県名古屋市）はこの度、2025年10月4日（土）・5日（日）に開催予定の「秋酒祭愛知～AUTUMN SAKE FEST 2025～」のスターターセットが、名古屋市のふるさと納税返礼品として正式に登録されたことをお知らせいたします。
地元愛知県の魅力のひとつである”愛知の地酒”を秋空の下で楽しもうというイベントとして、愛知県酒造組合と共催で2017年にスタートした日本酒試飲イベント、「秋酒祭 愛知～AUTUMN SAKE FEST ～」。現在では、愛知県内でも最大規模の日本酒イベントとして成長いたしました。
2025年は、10月4日(土)・5日(日)の2日間、久屋大通公園 エディオン久屋広場にて愛知県内の27の蔵元が出店し、県内最大級の日本酒イベントとして開催予定です。
ぜひ、今年のふるさと納税としてお選びいただけますと幸いです。
掲載サイト
・JTBふるぽ(https://furu-po.com/goods_detail.php?id=17378820)
・ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/23100/6179217)
・auPAY ふるさと納税(https://furusato.wowma.jp/products/detail.php?product_id=1342394&product_div=bel)
・セゾンのふるさと納税(https://furusato.saisoncard.co.jp/products/detail.php?product_id=1126393)
・楽天ふるさと納税(https://item.rakuten.co.jp/f231002-nagoya/sq001/?iasid=07rpp_10095___2w-mdfamwi9-7j-d2171291-2a87-42d0-9828-710033290609)
・ふるなび(https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1231177)
・ふるラボ(https://furusato.asahi.co.jp/goods/detail/7d64bb4ccbc20df88ed15f45361b5e4e)
・ANAのふるさと納税(https://furusato.ana.co.jp/donation/g/g23100-SQ001/)
開催概要
●イベント名 秋酒祭 愛知～AUTUMN SAKE FEST 2025～
●開催日時 2025年10月4日（土）・5日（日）11:00-20:30
（ラストオーダーは終了30分前）
●会場 久屋大通公園 エディオン久屋広場特設会場
（名古屋市中区３丁目久屋大通公園内「エディオン久屋広場」）
地下鉄名城線「矢場町」駅 2・5・6出口 徒歩１分
東山線・名城線「栄」駅15番出口 徒歩3分
●主催 愛知県酒造組合 / ZIP-FM
●WEBSITE https://zip-fm.co.jp/akizake25/
【ZIP-FMとは】
1993年10月開局の愛知県を中心に東海地区を放送エリアに持つFM局（周波数名古屋77.8MHz/豊橋 77.1MHz）。開局以来若年層を中心に高聴取率を獲得、全年齢でも東海地区NO.1の聴取率を誇ります。
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