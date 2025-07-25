Reader Storeサマーブックフェス2025開催！第1週目はソニー製品が当たるプレゼントキャンペーンや、新刊にも使えるクーポンが当たる来店くじなどおトクなキャンペーンが盛りだくさん！

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが運営する電子書籍・電子コミックストア「Reader Store」にて2025月7月25日(金)～8月17日(日)の24日間に渡り第1週～第3週に分けて「サマーブックフェス2025」を開催いたします。

期間中は毎週お得なクーポン、プレゼントキャンペーンなど、注目のキャンペーンが目白押しとなっております。

ぜひ「サマーブックフェス2025」にお越しください！

■Reader Store サマーブックフェス2025特設ページ

https://ebookstore.sony.jp/features/d0rvkx3uom8/(https://ebookstore.sony.jp/features/d0rvkx3uom8/)

■キャンペーン期間

・通期

2025年7月25日(金)0：00 ～ 2025年8月17日(日)23：59

・期間別

第1週：7月25日(金)～7月31日(木)

第2週：8月1日(金)～8月7日(木)

第3週：8月8日(金)～8月17日(日)

■第1週目開始の注目キャンペーンを一部ご紹介！

１.【サマーブックフェス2025】週替わりプレゼント

【特集ページURL】

https://ebookstore.sony.jp/features/lvn4i6lc2tza/

【実施期間】

2025年7月25日(金)0：00 ～ 2025年8月17日(日)23：59

【内容】

Reader Storeポイントを毎週抽選でプレゼント！

１. 7月25日(金)～7月31日(木) Reader Storeポイント 100円×2,025名

２. 8月1日(金)～8月7日(木) Reader Storeポイント 100円×2,025名

３. 8月8日(金)～8月17日(日) Reader Storeポイント 100円×2,025名

さらに3週連続でご参加いただいたお客様の中から抽選で下記ソニー製品をプレゼントいたします。

・ブルートゥーススピーカー ULT FIELD1 ブラック SRS-ULT10BC [防水 /Bluetooth対応]（1名様）

・完全ワイヤレスイヤホン ブラック WF-C710N BZ [ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応]（1名様）

・ソニーポイント 10,000円分（1名様）

その他詳細については特集ページをご確認ください。

２.【サマーブックフェス2025】新刊にも使えるクーポンが当たる！来店くじ

【特集ページURL】

https://ebookstore.sony.jp/features/6mxhdsvln8u/(https://ebookstore.sony.jp/features/6mxhdsvln8u/)

【実施期間】

2025年7月25日（金）0：00 ～ 2025年7月27日（日）23：59

【内容】

Reader Storeへご来店いただいたお客様が引けるくじになります。（実施の際はログインが必要となります）

下記の内容で最大15%OFFの新刊にも使えるクーポンが当たる！

1等：15%OFFクーポン

2等：5％OFFクーポン

参加賞：1ポイント

その他詳細については特集ページをご確認ください。

■Reader Storeについて

Reader Storeは株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが運営する国内最大級の品揃えの電子書籍・電子コミックストアです。

https://ebookstore.sony.jp/

Twitter：https://twitter.com/ReaderStore_JP

note：https://note.ebookstore.sony.jp/