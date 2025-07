初音ミク関連プロジェクトのキービジュアルデザインなど手掛けるクリエイターRella氏の初個展「Stargazer & Lucid Dream」巡回展をなんばマルイにて9月20日（土）より開催決定！

ピクシブ株式会社

ピクシブ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:丹羽 康弘)は、「初音ミク Happy 16th Birthday -Dear Creators-」「初音ミクシンフォニー」「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」など、様々なプロジェクトで活躍する人気クリエイターRella氏のデビュー15周年記念個展「Stargazer & Lucid Dream」の巡回展を、2025年9月20日(土)から9月28日(日)の期間、なんばマルイにて開催します。

本個展は2024年7月に渋谷で開催され、繊細な色彩と独特の発光表現で描かれた作品群で多くの来場者を魅了しました。この度、ファンの皆さまからの熱い要望にお応えして大阪での巡回展が決定。開催を記念し、新規イラストを利用した大阪会場からの新グッズも制作いたします。

会場ではRella氏がこれまでに手掛けた「初音ミク」関連のイラストをはじめ、ファンアート、デザインなど150点以上の作品を本人プロデュースによるこだわりの額装にて展示。Rella氏の15年にわたる活動の軌跡と、透明感あふれる唯一無二の世界観を存分に体感いただけます。

入場前売券は、2025年7月25日(金)より販売を開始します。イベントやグッズに関する詳細は、公式サイトにて順次お知らせします。

公式サイト:https://exhibition.rella.work/(https://exhibition.rella.work/)

『Stargazer & Lucid Dream in OSAKA』開催概要

タイトル:Stargazer & Lucid Dream in OSAKA

会期:2025年9月20日(土)~9月28日(日)

会場:なんばマルイ 5F イベントスペース(大阪府大阪市中央区難波3丁目8-9)

料金:e+(イープラス)にて入場チケットを発売中

https://eplus.jp/rella-n/

前売り券:770円(税込)

当日券:880円(税込)※

※当日券は館内の滞留人数に余裕がある場合のみ、会場の窓口で販売します。販売状況は個展公式Xでご確認ください。

https://twitter.com/Rellaworks2023

グッズ概要

個展グッズはBOOTHおよび展示会場で販売いたします。展示会場の物販コーナーは入場チケットをお買い求めいただいた方のみ入場が可能です。

渋谷会場で好評を博した個展オリジナルグッズに加え、大阪開催を記念して新商品を加えたラインナップで販売いたします。また、Rella氏の15年間の活動をまとめた初画集『Stargazer & Lucid Dream Art Collection vol.1[2009-2023]』通常版も販売いたします。

グッズラインナップは近日改めて公式サイトなどで告知いたします。

Rella Artworks / 不安定+ - BOOTH

https://rella.booth.pm/

Rella氏プロフィール

イラストレーター/デザイナー

繊細な色彩と独特の発光表現を得意とする。キャラクターデザインが高く評価され、フィギュアのデザイン案件も多数。個人活動として多くの初音ミク楽曲のイラストを各種SNSに投稿。初音ミク16周年プロジェクト『初音ミク Happy 16th Birthday -Dear Creators-』キービジュアルデザインを担当したほか、東京国立博物館との文化財修復プロジェクト『見返り美人ミク』、『初音ミクシンフォニー』シリーズ、『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』の衣装やMVクリエイティブ案件等。

pixiv https://www.pixiv.net/member.php?id=163536

X https://twitter.com/rellakinoko

微博 https://www.weibo.com/rellaorz

■初音ミクとは https://piapro.net/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

※「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャル・シンガーです

■pixivとは https://www.pixiv.net

「作品を介したコミュニケーション」にフォーカスしているクリエイターのためのSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)です。「創作活動を、もっと楽しくする。」という理念のもと作品(イラスト・マンガ・小説)の発表と交流に特化したサービスとして2007年9月よりサービスを提供しています。現在、1億を超えるユーザーが登録しています。

■ピクシブ株式会社 https://www.pixiv.co.jp

所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-5

代表取締役CEO:丹羽 康弘

事業内容:インターネットサービス事業

設立日:2005年7月25日

お問い合わせ:info@pixiv.co.jp(西土井・西田)

Art by Rella (C)Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

Art by Rella (C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.