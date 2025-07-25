上野樹里と和田唱が『ヌメロ・トウキョウ』９月号特別版の表紙に登場！ 夫婦の愛と絆を感じるファッションビジュアルに注目
7月28日（月）発売の『ヌメロ・トウキョウ（Numero TOKYO）』9月号特別版カバーに上野樹里と和田唱が登場！ 夫婦で誌面共演は初となる。ティファニーのジュエリーを纏い、モードな撮影に揃って挑戦した。
『ヌメロ・トウキョウ（Numero TOKYO）』9月号特別版カバー
数々の作品で唯一無二の存在感を放ってきた俳優の上野樹里と、TRICERATOPSのボーカルとして音楽シーンを牽引してきた和田唱。2016年に結婚し、互いの活動を尊重しながら、愛を育んできた二人。 「ティファニーが綴る愛の物語」と題した本企画で、互いへの愛をファッションビジュアルを通して表現。
くしくも、二人の結婚指輪はティファニーだそう。結婚10年目の誌面初共演がティファニーのファッション撮影とは運命的。信頼と愛を感じる美しいビジュアルをぜひご覧ください。
【クレジット】
Photos：Kinya Ota Hair：Shotaro Makeup：Sada Ito Nail：Kiho Watanabe
Styling（Sho Wada）：Soichiro Kobayashi Set Design：Takashi Imayoshi
Managing Editor：Michie Mito Fashion Editor：Aika Kiyohara
【書誌情報】
『Numero TOKYO（ヌメロ・トウキョウ）』2025年９月号特別版
・発売日：2025年7月28日（月）
※地域によって発売日が異なります
・定価：890円（税込）
※内容は通常版と同じです。
・判型：A4変型判・並製無線
・発売元：株式会社 扶桑社
【購入サイト】
・Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FF9YH8QB
・HMVオンライン
https://www.hmv.co.jp/product/detail/16066208
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