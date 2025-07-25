2025年9月10日(水)開催! 第３６回 ヒューマンインターフェイス研究会
公益財団法人名古屋産業振興公社
チラシpdfはこちら :
https://www.nipc.or.jp/placia/teikyo/pdf/HI36.pdf
【お申込み】
申込フォーム :
https://forms.gle/zADq4EZC6memf3MYA
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https://www.nipc.or.jp/placia/teikyo/pdf/HI36.pdf
ヒューマンインターフェイス研究会は、 前身の福祉工学研究会から数えて25年の節目を迎えます。
近年のAI・IoT技術の発展により、 人間と機械の関りを意味するヒューマンイ ンターフェイスに関する技術は、音声認識、 画像認識、計測技術、診断技術、 ロボティク ス技術、生成AI(人工知能)技術等と大きく広がっています。 今回の講演会では、様々な ヒューマンインターフェイス技術を概観し、現状からその方向性や可能性を考えます。
日時：2025年 9月10日 水 13:00-17:30 (受付:12:30~)
会場：名古屋工業大学 4号館ホール
内容：
・講演１.福祉工学研究会~ヒューマンインターフェイス研究会へ ~実用化を前提とした研究開発~
講師：中部大学 理工学部 AIロボティクス学科 教授
梅崎 太造 氏
・講演２.ロボット・AI・最適化とヒューマンインターフェイスでつくる豊かな社会
講師：名古屋工業大学 大学院 工学研究科 教授、NITech Al研究センター長
加藤 昇平 氏
・講演３.主観的な触覚の計測・共有・ 拡張
講師：名古屋工業大学 大学院 工学研究科 教授 、稲盛科学研究機構 (InaRIS) フェロー
田中 由浩 氏
・見学会
3グループに分かれて3か所を巡回します。
(１.加藤研究室 3号館2階 ２.田中研究室 3号館11階 ３.NITech A研究センター計算機ルーム)
・名刺・情報交換会
【お申込み】
下の申込フォーム若しくは、メールにてお申込みください。
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(公財)名古屋産業振興公社 産業連携推進部
052-655-5020
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