【企業向けオンラインセミナー開催】なぜ今ウェルビーイングなのか？～社会課題の解決と企業価値向上の両立～

三井住友海上火災保険株式会社

三井住友海上火災保険株式会社（取締役社長：舩曵 真一郎）とMS&ADインターリスク総研株式会社（取締役社長：宮岡 拓洋）は、SUNSHOW GROUP 三承工業株式会社（代表取締役：西岡 徹人氏）をゲストにお招きして、全国の企業を対象としたオンラインセミナー「なぜ今ウェルビーイングなのか？～社会課題の解決と企業価値向上の両立～」を8月26日(火)に開催します。

お申込はこちら :https://mscompass.ms-ins.com/seminar/13919/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=press_release_2025_8_26&utm_content=banner_a

◆セミナー概要

近年、「健康経営」を深化させた「ウェルビーイング経営」が企業価値向上につながる取組として注目されています。ウェルビーイングとは、「身体的、精神的、社会的に満たされている状態」を意味します。幸福度が高い従業員は創造性3倍、生産性・売上1.3倍になるというデータもあります。

本セミナーではウェルビーイング経営が必要とされる背景や意識すべきポイント、企業価値との関係について、具体的事例も取り上げ、“明日から実践できる”ようわかりやすく解説します。

また、ウェルビーイング経営を実践している三承工業株式会社にご登壇いただき、同社のウェルビーイング経営の導入から定着に至るまでを対話形式で解説します。

【こんな方におススメのセミナーです】

・企業の経営層、人事労務責任者・担当者

・ウェルビーイングについて詳しく知りたい方

・ウェルビーイングという言葉は知っているが、なにをすればいいかお悩みの方 等々

◆セミナー詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/90956/table/41_1_67273aeb47d764529778f9e6b2803895.jpg?v=202507260624 ]お申込はこちら :https://mscompass.ms-ins.com/seminar/13919/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=press_release_2025_8_26&utm_content=banner_b

◆お問い合わせ先

三井住友海上火災保険株式会社

営業企画部・ＳＭＥ商品営推チーム 担当：西内、上坊、神田

TEL：03-3259-1444（営業時間：平日9時-17時）