蓄電池型超急速ＥＶ充電システムを活用した共同研究の開始
株式会社パワーエックス
＜共同研究の概要＞
株式会社パワーエックスと関西電力株式会社は本日、蓄電池型超急速ＥＶ充電システムを活用した公共充電サービスと設置施設におけるエネルギーマネジメントの両立、電力市場参入の実現可能性検証のための共同研究契約を締結しました。
本研究では、VPPとしての活用を目指し、２０２６年度上期中に大型総合スーパーのＰＬＡＮＴ-２上中店（福井県若狭町）の駐車場（以下、設置施設）に、公共充電サービスとして蓄電池型超急速ＥＶ充電システム「Hypercharger Pro」（以下、本システム）を設置します。
公共充電サービスの提供と並行して、設置施設における消費電力のピークカット等のエネルギーマネジメントおよび本システム搭載蓄電池の調整力を活用した容量市場などの電力市場への参入について、実現可能性を検証します。
両社はこれらの取組みを通じて、EV普及に向けた充電インフラ整備の推進に加え、蓄電池システムの調整力活用にかかるノウハウの蓄積や新たな付加価値の創出を目指します。
＜共同研究の概要＞
【研究期間】
２０２５年７月～２０２７年３月
【研究内容】
蓄電池型超急速EV充電システムを活用した公共充電サービスと設置施設におけるエネルギーマネジメントの両立に向けた検証
【設置場所】
ＰＬＡＮＴ-２上中店駐車場（福井県若狭町脇袋１１-１２-１）
【設置時期】
２０２６年度上期
【設置設備】
蓄電池型超急速ＥＶ充電システム パワーエックス製 Hypercharger Pro
・充電方式：CHAdeMO
・ポート数：２台分
・充電出力：最大１５０kW（２台同時充電の場合、最大１２０kW）
・蓄電容量：３５８kWh