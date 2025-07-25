無料オンラインカンファレンスのお知らせ「マーケティングの“新”成長戦略　常識を破り、成長の限界を突破せよ」

株式会社ネオマーケティング

株式会社ネオマーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋本 光伸）は、株式会社株式会社Digital Arrow Partners（本社：東京都渋谷区、代表取締役：道家 康貴）主催のオンラインカンファレンスに登壇いたします。

https://expertpartners.jp/marketing/seminar/250729/?organizationId=897(https://expertpartners.jp/marketing/seminar/250729/?organizationId=897)

お申し込みは上記のURLからお願いいたします。

イベント概要

※同業他社様のお申込み、個人でのお申込みはお断りしております。あらかじめご了承ください。

【概要】

今までの「常識」を壊し、“マーケティング”を再構築

テクノロジーの進化と顧客ニーズの細分化が加速し、昨日の勝ち筋は瞬時に色あせています。

戦略の再設計が追いつかず、情報過多で資源配分を決め切れず、部署間に壁が残り、人材育成も後回し。

これらの問題点が、成長企業を押しとどめるボトルネックとなっているのではないでしょうか？

・現行方針の延長戦では、次の成長ビジョンが描けない

・突出したアイデアと実行力が不足

・改善が頭打ちで売り上げを動かす打ち手が見つからない

・内製でやり切る自信が持てず、成長を信じ切れない

本カンファレンスでは、最前線の実践者がこれらを公開します。

１.マーケティングの新戦略

２.選択と集中の意思決定フレーム

３.外部と内製を掛け合わせた組織体制

４.学びを実務に組み込む育成モデル

常識を脱ぎ捨て、次の成長曲線を共に描きましょう。

※セッション内容は予告なく変更することがございますので、ご了承ください。

お申し込みは以下のURLからお願いいたします。

https://expertpartners.jp/marketing/seminar/250729/?organizationId=897(https://expertpartners.jp/marketing/seminar/250729/?organizationId=897)

【ネオマーケティング登壇情報】

タイトル：チャネルの掛け算で成果を勝ち取る“定石外”チャネル掛け算の爆発力にチャレンジする

登壇日時：2025年7月29日（火）14:30-15:10

セッション：KURO HOLDINGS株式会社 取締役 佃 雅博氏

■ネオマーケティング登壇者

高倉 益実

株式会社ネオマーケティング

インサイトドリブンチーム マネージャー兼マーケティングプランナー

マーケティングプランナーとしてリサーチの企画立案に従事。 2014年に自社オウンドメディアの立ち上げと同時にマーケティング部を新設し責任者となる。 自社マーケティング体制の確立だけでなく、クライアントの外部マーケティングパートナーとしてマーケティング戦略や教育の支援も担当。

現在は、デザイン思考とリサーチを組み合わせて、顧客の新商品開発・

新規事業開発を支援する事業部の立ち上げを行い、事業責任者を務めている。

また、ECサイト、D2C領域においてもそのノウハウを活かした、ブランディング支援、商品開発支援、

プロモーション支援も行っている。

【開催概要】

開催日時：2025年7月29日(火）10:00～18:00

参加料：無料

視聴方法：オンライン配信

お申込みURL：https://expertpartners.jp/marketing/seminar/250729/?organizationId=897(https://expertpartners.jp/marketing/seminar/250729/?organizationId=897)

■株式会社Digital Arrow Partnersについて

会社名：株式会社Digital Arrow Partners

所在地：東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル6F

代表者：代表取締役CEO 道家 康貴

証券コード：7352（東証グロース市場上場 株式会社TWOSTONE&Sons）

事業内容：マーケティングサービス

URL：https://darrow-p.com/

■株式会社ネオマーケティングについて

会社名：株式会社ネオマーケティング

所在地：東京都渋谷区南平台町16-25 養命酒ビル11F

代表者：代表取締役 橋本光伸

資本金：8,574万円

事業内容：マーケティング支援事業

URL：https://corp.neo-m.jp/



【マーケティングリサーチ/市場調査】

マーケティングリサーチメニュー：https://corp.neo-m.jp/service/research/

5分でわかる！マーケティングリサーチとは：https://corp.neo-m.jp/service/for-bigginer/

【カテゴリーエントリーポイント(CEP)事例】

わかる！カテゴリ―エントリーポイント：https://corp.neo-m.jp/wakaru-category-entry-point/

カテゴリーエントリーポイント(CEP)リサーチ：https://corp.neo-m.jp/service/original/category-entry-point/



【インサイト マーケティング事例】

インサイトドリブン(R)：https://corp.neo-m.jp/service/original/insight-driven/

ビジネスにおけるインサイトの意味・重要性と効果的な創り方とは？：https://corp.neo-m.jp/column/marketing-research_080_insight-marketing



【定量調査：インターネットリサーチ/web調査】

インターネットリサーチ/web調査：https://corp.neo-m.jp/lp/service/net-research/



【定性調査：インタビュー調査】

デプスインタビュー：https://corp.neo-m.jp/service/research/qualitative/deps-interview/

グループインタビュー：https://corp.neo-m.jp/service/research/qualitative/group-interview/

訪問観察調査(エスノグラフィー)：https://corp.neo-m.jp/service/research/qualitative/visit/



【海外調査】

海外定量調査：https://corp.neo-m.jp/service/research/quantitation/netresearch-oversea/

海外調査強み：https://corp.neo-m.jp/lp/service/global-research/

【本リリースに関するお問合せ先】

ネオマーケティング広報事務局 担当：中野

Tel：03-6328-2881

E-Mail：press@neo-m.jp