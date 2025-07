【内視鏡AI】タイにおける胃がん診断支援AIの認可を取得

株式会社AIメディカルサービス

内視鏡の画像診断支援AI(人工知能)を開発する株式会社AIメディカルサービス(本社:東京都豊島区、代表取締役 多田 智裕、瀧川 泰司、以下「AIM」)は、2025年6月26日にAIを活用した胃病変の腫瘍性・非腫瘍性を判定する内視鏡画像診断支援システム(販売名:Endoscopic image diagnosis support software - gastroAI-model G)について、タイ保健省食品医薬品局(Thai Food and Drug Administration、以下「タイFDA」)から医療機器として認可されたことをご報告します。なお、タイにおける鑑別[1]機能を備えた上部消化管領域の診断支援AIの認可取得事例として初[2]となります。

タイにおける薬事認証取得を目指した背景

胃がんは世界で年間約100万人が罹患し、死亡者数は約60万人で、がん死亡者数の第5位に位置しています[3]。胃がんは早期に発見すれば十分に治療可能な疾患である一方、ステージが進行するにつれて生存率が大きく下がることが特徴で、5年相対生存率はステージIで発見された場合は95%以上、ステージIII以降で発見された場合は50%以下となっています[4]。その為、胃がんは早期に発見することが非常に重要ですが、早期の胃がんは判別が難しく、4.5-25.8%程度が見逃されているとも言われています[5]。

タイにおける胃がんの罹患数と死亡数を比較すると、罹患した人の約75%[6]が死亡しており、多くが進行期で発見されていることを示唆しています。また、タイはグローバルサウスの一員として経済成長とともに平均寿命も伸びており(約76歳[7])、ASEAN各国の中でも著しく高齢化が進んでいます。国連の世界人口予測(2024年)によると、タイの人口はピークに達し今後減少する見通しであり、高齢化に伴う胃がんを含むがん対策のニーズが高まることが予想されます。日本が世界をリードする内視鏡医療技術を活用した胃がん診断支援AIをタイの臨床現場に届けることで、将来的には内視鏡専門医不足という課題の解消や、胃がんによる死亡者数の減少に貢献することを目指します。

Endoscopic image diagnosis support software - gastroAI-model Gについて

「Endoscopic image diagnosis support software - gastroAI-model G」は、AIを活用した胃病変の腫瘍性・非腫瘍性を判定する内視鏡画像診断支援システムです。内視鏡映像の静止操作により取得した内視鏡画像を病変候補画像として解析し、病変候補画像が腫瘍性(Adenoma or Adenocarcinoma)であるか、非腫瘍性もしくは腫瘍性の可能性が低い(Low Confidence)[8]のか、いずれかを表示します。腫瘍性である場合には、腫瘍性の可能性の度合い(信頼度)を数値で表示するとともに、病変の位置を示す矩形を病変候補画像へ重畳表示します。

販売名:Endoscopic image diagnosis support software - gastroAI-model G

認可番号:68-2-2-2-0006282

AIメディカルサービスについて

AIメディカルサービスは「世界の患者を救う」をミッションに掲げる、医療AIスタートアップ企業です。内視鏡医療は日本が最先端であり、質・量ともに世界最高水準のデータが蓄積されています。当社はそのデータを生かして製品の研究開発に従事しており、その成果を医療現場にいち早くお届けすることで、世界の患者を救うことを目指しています。



[1] 発見した異常の癌・非癌を鑑別する行為。質的診断。

[2] FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. https://www.fda.moph.go.th/ . Accessed on July. 2, 2025

[3] 出典:Freddie Bray, Mathieu Laversanne, Hyuna Sung, Jacques Ferlay, Rebecca L Siegel, Isabelle Soerjomataram, Ahmedin Jemal. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38572751/

[4] 全国がんセンター協議会URL: https://www.zengankyo.jp/seizonritsu/seizonritsu2013.html

[5] 出典:Hosokawa et al. Hepatogastroenterology 2007 Mar;54(74):442-4.

[6] CANCER TODAY. https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/populations/764-thailand-fact-sheet.pdf(https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/populations/764-thailand-fact-sheet.pdf?utm_source=chatgpt.com)

[7] THE WORLD BANK. Life expectancy at birth (years) - Thailand. https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?locations=TH . Accessed on July. 2, 2025

[8] 本製品は「腫瘍性」「非腫瘍性」「信頼度が低い」の3分類で判定しており、このうち「非腫瘍性」と「信頼度が低い」を合わせて「Low Confidence」と表示します。

会社概要

会社名 :株式会社AIメディカルサービス

所在地 :〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目 18-1 Hareza Tower 11F

代表者 :多田智裕、瀧川泰司

設立 :2017年9月1日

事業 :内視鏡の画像診断支援AI(人工知能)の開発およびその付随事業