【超PayPay祭】MAXWINのカー用品やバイク用品が超お得に購入できるサマーセールが7月25日からスタート！

昌騰有限会社

▼超PayPay祭 キャンペーン概要

期間：7月25日(金) ～ 7月27日(日)

LYPプレミアム会員ならPayPayポイント最大23.5%！

会員以外の方はPayPayポイント最大17.5％！

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▼MAXWIN サマーセール超目玉商品

・DA-HD01A（14,980円→10,980円）

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様々なHDMI機器を接続可能！CarPlay/AndroidAutoが楽しめる！

ディスプレイオーディオ搭載車でHDMI入力の無い車両でも、FirestickTV/DVDプレーヤー/地デジチューナー/ゲーム機などのHDMI機器を接続し楽しむことができます。また有線接続のAppleCarPlay/AndroidAutoをワイヤレス化することが可能です。

・MF-BDVR003C（12,980円→9,980円）

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カメラ本体をマウントに装着するだけで録画スタート。録り逃し無し！

大容量バッテリー内蔵で最大7時間連続録画可能。200万画素カメラでFull HD以上の高画質録画、全国のLED信号機にも対応。物理ボタンは無く、マウントに設置すると自動で電源ON録画開始！手のひらサイズなので、持ち運びにも便利。

・MF-BDVR004（28,000円→16,980円）

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配線不要！装着すると即時録画の前後２カメラ搭載ドライブレコーダー

4000mAh大容量バッテリー内蔵で最大10時間連続録画可能。200万画素カメラでFull HD高画質録画、全国のLED信号機にも対応。「スマート感知センサー」で、カメラ本体の着脱で、自動で電源オン/オフします。IP66レベルの防塵＆防水性能で、ゲリラ豪雨でも心配なし。