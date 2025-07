野村AM、「2025CDPノン・ディスクロージャー・キャンペーン」にリード機関として参加

野村アセットマネジメント株式会社

当社は、投資先企業と建設的対話をし、環境問題への取組みを積極的に促しています。その一環で投資先企業の環境情報開示を推進する国際的なNGOのCDPが実施するノン・ディスクロージャー・キャンペーン※に賛同し、リード機関として参加しました。

当キャンペーンにおいて環境データを開示することを企業に働きかけ、投資先企業の環境リスク管理と持続的な成長を支援していきます。

詳しくは、CDPのプレスリリースをご覧ください。

223 Financial Institutions Target Over 1,300 Companies With Disclosure on Climate Change, Water Security, and Deforestation Risks in 2025 - CDP(https://www.cdp.net/en/press-releases/223-financial-institutions-target-over-1300-companies)

(※CDPのサイトへ移動します。)

※ノン・ディスクロージャー・キャンペーンとは、CDPの開示要求に応じてこなかった企業に対して、CDPの活動に賛同し、署名登録した機関投資家(CDP署名機関)が情報開示を促すキャンペーンです。

