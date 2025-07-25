プールのあとで「真鍋さん」がフィギュアで新登場！本日 7月25日(金)よりBfullオンラインショップにて予約開始！

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株式会社Ｂｆｕｌｌ


フィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」では、プールのあとで「真鍋さん」1/5スケール 塗装済み完成品フィギュアの発売を決定いたしました。本日7月25日(金)16:00より、Bfullが運営するECサイトBfullオンラインショップ（URL：http://www.fots.jp/）にて予約受付開始。


ご注文はこちらから


プールのあとで 真鍋さん 1/5スケール塗装済み完成品フィギュア


公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/669


Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJQQ1LVX


予約受付期間：2025年7月25日(金)16：00～2025年10月14日(火)23：59


商品説明


オリジナルフィギュア・プールのあとで「真鍋さん」が1/5スケールフィギュアで新登場。


水着姿を見せつけながら、小悪魔のような甘い誘惑を向ける姿を立体化しました。


ふくらみのある胸と小ぶりなお尻など、ボディラインが透けて見えるスクール水着を細部まで造形いたしました。


あどけなさを残しつつもなぜか目が離せない、成長途中の少女の魅力をたっぷりとご堪能いただけます。


ほんのりと消毒液の香りが漂う、湿り気を帯びた髪が色っぽい少女とのひとときを、ぜひお手元に。








※写真はイメージです。実際の製品とは多少異なる可能性があります。


※発表時現在の情報です。諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。


商品情報


商品名 ：プールのあとで 真鍋さん 1/5スケール塗装済み完成品フィギュア


スケール ：1/5スケール　全高サイズ 約299mm


小売価格 ：\23,800(税込\26,180)



仕様 ：PMMA,PUresin製塗装済み完成品


予約開始 ：2025年7月25日(金)16：00解禁


予約締切 ：2025年10月14日(火)23：59締切


発売月 ：2026年2月末発売予定


ご購入はコチラ


1/5スケール


公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/669


Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJQQ1LVX



予約受付期間：2025年7月25日(金)16：00～2025年10月14日(火)23：59



↓Customers outside of Japan can purchase from this EC site.


ZenMarket


1/5scale：https://zenmarket.jp/ja/s/bfull/4573517461221


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お問い合わせ ⇒https://www.fots.jp/contact


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■『Bfull FOTS JAPAN』3Dプリント製/PVC製 フィギュアブランド


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■株式会社Bfull


・公式ホームページ ：https://be-full.jp/


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