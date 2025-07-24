³ô¼°²ñ¼ÒPrivateBANK¤È¥À¥¤¥Êー¥¹¥¯¥é¥Ö¥«ー¥É¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë»°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥È¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¶ÈÌ³Äó·È
¡¡¶âÍ»»ñ»º100²¯±ß°Ê¾å¤ÎÄ¶ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ª¥Õ¥£¥¹»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒPrivateBANK¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Æ£µ®Ç·¡¢°Ê²¼¡ÖPrivateBANK¡×¡Ë¤È¡¢¥À¥¤¥Êー¥¹¥¯¥é¥Ö¥«ー¥É¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë»°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥È¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸Þ½½Íò¹¬»Ê¡¢°Ê²¼¡Ö»°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡×¡Ë¡¢¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡×»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³Äó·È¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¡Ê¢¨1¡Ë¤ò¡¢2025Ç¯7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³ÈÂç¤¹¤ëÉÙÍµÁØ»Ô¾ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤ËÊñ³çÅª¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Î¾¼Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¡¢»ñ»º´ÉÍý¤«¤éÆü¾ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´ÁêÃÌ¡¦³Æ¼ï¼êÇÛ¤Þ¤Ç¡¢°ì¸µÅª¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡×¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¶¦Æ±¤Ç¹½ÃÛ¤·¡¢º£¸åÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏËÜ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¡¢Â¾¼Ò¤ÎÉÙÍµÁØ¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¼Ô¤ØÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ËÜ¹ç°Õ½ñ¤Ï¡¢ËÜÄó·È¤Î¸¡Æ¤¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î´ðËÜÊý¿Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾É¬Í×»ö¹à¤ò¼è¤ê·è¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÄó·È¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÅª¤Ê¹ç°ÕÆâÍÆ¤òÄê¤á¤¿·ÀÌó¤Ï¡¢Äó·ÈÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¾¼Ò¹ç°Õ¼¡ÂèÄù·ë¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢³«¼¨¤¹¤Ù¤»ö¹à¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¸øÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
¡¡ºòº£¡¢ÉÙÍµÁØ»Ô¾ì¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¶âÍ»»ñ»º5²¯±ß°Ê¾å¤ÎÉÙÍµÁØ¤Ï11.8ËüÀ¤ÂÓ¤òÆÍÇË¤·¡¢
Ç¯Ê¿¶ÑÌó5¡ó¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤ÇÀ¤ÂÓ¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£½¾Íè¤Î¥¦¥§¥ë¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤è¤êÊñ³çÅª¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤â¹â¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Îµ¡±¿¤ò¼õ¤±¡¢ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÎ¾¼Ò¤¬¡Ê¢¨3¡Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÎ¸«¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò·ë½¸¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤¹¤Ù¤¯¡¢º£²ó¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢Äó¶¡¤Î½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢½ç¼¡È¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ³ô¼°²ñ¼ÒÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½ê¤¬2025Ç¯2·î13Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÆüËÜ¤ÎÉÙÍµÁØ¡¦Ä¶ÉÙÍµÁØ¤Ï¹ç·×Ìó165ËüÀ¤ÂÓ¡¢¤½¤Î½ã¶âÍ»»ñ»º¤ÎÁí³Û¤ÏÌó469Ãû±ß¤È¿ä·×¡×¤Î¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤è¤ê¡§
https://www.nri.com/jp/news/newsrelease/files/000042177.pdf
¢¨3 Î¾¼Ò¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉÙÍµÁØ¸þ¤±»ö¶È¤Î¼ÂÀÓ¡§
¡ÚPrivateBANK¡Û
¶âÍ»»ñ»º100²¯±ß°Ê¾å¤ÎÄ¶ÉÙÍµÁØ¤´°ìÂ²¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ª¥Õ¥£¥¹¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£»ñ»º´ÉÍý¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢»ñ»º¾µ·Ñ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÂÐ±þ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êーÆâ¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿Èó¶âÍ»ÎÎ°è¤â´Þ¤á¡¢¼éÈëÀ¤È¸ÄÊÌÀ¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤´Í×Ë¾¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀìÌç¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É·¿¤Î»Ù±çÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ºâ»º¤ÎÊÝÁ´¤äÀ®Ä¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¸þ¾å¡×¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Ä¹´üÅª¤ÊÈ¼Áö¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢Â¾¼Ò¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆÈ¼«¤Î¼ÂÀÓ¤ÈÅ¯³Ø¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ä¶ÉÙÍµÁØ¤Î³§ÍÍ¤«¤é¸ü¤¤¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡Û
2002Ç¯1·î¤Ë¾·ÂÔÀ©¤Î¥À¥¤¥Êー¥¹¥¯¥é¥Ö ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«ー¥É¤ÎÈ¯¹Ô¤ò³«»Ï¤·¡¢365Æü¡¦Ç¯ÃæÌµµÙ¤Î¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£23Ç¯´Ö¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡¢²ñ°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÂ°À¤ä¥Ëー¥º¤Ë¤½¤Ã¤¿Äó°ÆÎÏ¤ä¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦½ÉÇñÀè¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¼êÇÛÎÏ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«ー¥É²ñ°÷¤«¤é¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Î¾¼ÒÂåÉ½¤Î¥³¥á¥ó¥È
PrivateBANK ÂåÉ½¼èÄùÌò º´Æ£ µ®Ç·
¡ÖÉÙÍµÁØ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»ñ»º´ÉÍý¤òÄ¶¤¨¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¶ÉÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿®Íê¤µ¤ì¤ë¡È¿ÍÀ¸¤ÎÈ¼Áö¼Ô¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¶âÍ»»ñ»º100²¯±ß°Ê¾å¤ÎÄ¶ÉÙÍµÁØ¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤«¤Ä¼éÈëÀ¤Î¹â¤¤»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÄó·È¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Åö¼Ò¤ÎÃÎ¸«¤Ë¡¢»°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤¬»ý¤Ä¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Î¼ÂÀÓ¤È¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Åý¹ç·¿¥µー¥Ó¥¹¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëÂç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤Î¥ê¥½ー¥¹¤ÈÅ¯³Ø¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÙÍµÁØ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¡ÈËÜ¼ÁÅª¤ÊËþÂ¡É¤ò³ð¤¨¤ë¡¢¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
»°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥È¥¯¥é¥Ö ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¸Þ½½Íò ¹¬»Ê
¡ÖÅö¼Ò¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÉÙÍµÁØ¸þ¤±¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÎÈ¯¹Ô²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Çº£Ç¯¤Î12·î¤Ë65¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¯¥é¥Ö¥á¥ó¥Ðー¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÙÍµÁØ¤Î²ñ°÷ÍÍ¤È¤ÎÌ©¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¥µー¥Ó¥¹¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤ÓPrivateBANK¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Î»ý¤Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¡¢Ä¶ÉÙÍµÁØ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤êÉý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤·¡¢¤ªµÒÍÍËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ ¡ÔÀè¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡Õ²ñ°÷À©Î¹¹Ô¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¥µー¥Ó¥¹¡ÖD Luxurex¡Ê¥Ç¥£ー ¥é¥°¥¸¥å¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×
¡¡Î¾¼Ò¤Ï¾åµ¹ç°Õ½ñ¤ÎÄù·ë¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¥À¥¤¥Êー¥¹¥¯¥é¥Ö ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«ー¥É°Ê¾å¤Î²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Õ¥ë¥ªー¥ÀーÎ¹¹Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿²ñ°÷À©Î¹¹Ô¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¥µー¥Ó¥¹¡ÖD Luxurex¡×¤Î±¿±Ä¤òËÜÇ¯4·î¤«¤é³«»Ï¤·¡¢7·î16Æü¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖD Luxurex¡×¤Ï¡¢²ñ°÷¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¼ê¤Å¤¯¤ê¤Î¥Õ¥ë¥ªー¥ÀーÎ¹¹Ô¤Î¼êÇÛ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ÇÄÉ²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÕ¿ï¥µー¥Ó¥¹¡Ê»ñ»º´ÉÍýÁêÃÌ¥µー¥Ó¥¹¡¢²È»öÂå¹Ô¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥È¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¤¯¤Ä¤í¤®¥¹¥Úー¥¹¤ÎÄó¶¡¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ëÎ¹¹Ô¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å»ö¶È¤ØÊ»¹ç¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡¦¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.conciergebank.co.jp/luxurex/dinersclub/dluxurex/
¡¦Æþ²ñ»ñ³Ê¡§¥À¥¤¥Êー¥¹¥¯¥é¥Ö ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«ー¥É°Ê¾å¤Î¥«ー¥É¤òÊÝÍ¤¹¤ë²ñ°÷
¡¦Æþ²ñ¶â¡¦Ç¯²ñÈñ¡§Æþ²ñ¶â 110Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡Ç¯²ñÈñ165Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£³ô¼°²ñ¼ÒPrivateBANK
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-2 ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¤ー¥¹¥È4³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò º´Æ£ µ®Ç·
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ä¶ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ª¥Õ¥£¥¹»ö¶È
¢£»°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥È¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÀ²³¤1Ž°8-10 ¥È¥ê¥È¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢XÅï
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¸Þ½½Íò ¹¬»Ê
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É»ö¶È¡Ö¥À¥¤¥Êー¥¹¥¯¥é¥Ö¥«ー¥É¡×¤ÎÈ¯¹Ô¡¦±¿±Ä