宮川純「The Way」10th Anniversary デラックス・エディション リリース

株式会社ティーファイヴ・ジャズ(本社:神奈川県横浜市、代表取締役:清水正)は、ピアノ、オルガン、シンセサイザーなど多様な鍵盤楽器を巧みに操るマルチ・キーボード奏者、宮川純の2015年作品「The Way」10周年を記念してボーナス・トラックを加えた拡張版をデジタル限定でリリースします。

新進気鋭の若手ピアニスト/キーボーディストとして知られる宮川純が3rdアルバム「The Way」を リリースしてから早10年が経過しました。「日本のジャズ新時代を告げる重要作」とも評されたこの作品は各方面で非常に高い評価を受け、その後の宮川の八面六臂の活躍はご存知の通りです。最近ではKIRINJIのサポートとしてtiny desk concerts JAPANに出演し、その他にもKING GNUやMILLENNIUM PARADE、米津玄師らのサポートで世界中を駆け巡っています。その「The Way」のCDにシークレット・トラックとして収録されデジタルでは未配信だった<No Title>、加えて未発表トラック<Collage><In The Flame>の合計3曲を新たに追加したDeluxe Editionをデジタル限定でリリースいたします。

また今回のリリースではApple Digital Masterにも対応。Apple MusicやiTunesをご利用ユーザー様は、これまでに比べてより高音質で楽しめる作品となっています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=e-G6ei8Zobc ]

収録曲:

1. Introduction*

2. The Way*

3. JB's Poem

4. Pulse

5. The Water Is Wide

6. Automata

7. Glossy

8. The Gold Bug

9. Just A Moment

10. No Title* (デジタルでは新規ボーナス・トラック、CDにはシークレット・トラックとして収録済)

11. Collage (新規ボーナス・トラック)

12. In The Flame (新規ボーナス・トラック)

Personnel:

宮川純 - piano, Fender Rhodes, Wurlitzer

荻原亮 - guitar

坂崎拓也 - bass

石若駿 - drums

*黒田卓也 - trumpet

Recorded by Tsukasa Okamoto on May 31-Jun 1, 2014 at STUDIO Dede RECORDING

Mixed by Yuki Takahashi

Mastered by Koji “C” Suzuki at Sony Music Studios Tokyo

Executive Producer: Tadashi Shimizu

℗(C) 2025 T5Jazz Inc.

詳細を見る :https://www.t5jazz.com/p/t5j-1025.html