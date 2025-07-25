宮川純「The Way」10th Anniversary デラックス・エディション リリース
株式会社ティーファイヴ・ジャズ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：清水正）は、ピアノ、オルガン、シンセサイザーなど多様な鍵盤楽器を巧みに操るマルチ・キーボード奏者、宮川純の2015年作品「The Way」10周年を記念してボーナス・トラックを加えた拡張版をデジタル限定でリリースします。
新進気鋭の若手ピアニスト/キーボーディストとして知られる宮川純が3rdアルバム「The Way」を リリースしてから早10年が経過しました。「日本のジャズ新時代を告げる重要作」とも評されたこの作品は各方面で非常に高い評価を受け、その後の宮川の八面六臂の活躍はご存知の通りです。最近ではKIRINJIのサポートとしてtiny desk concerts JAPANに出演し、その他にもKING GNUやMILLENNIUM PARADE、米津玄師らのサポートで世界中を駆け巡っています。その「The Way」のCDにシークレット・トラックとして収録されデジタルでは未配信だった＜No Title＞、加えて未発表トラック＜Collage＞＜In The Flame＞の合計3曲を新たに追加したDeluxe Editionをデジタル限定でリリースいたします。
また今回のリリースではApple Digital Masterにも対応。Apple MusicやiTunesをご利用ユーザー様は、これまでに比べてより高音質で楽しめる作品となっています。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=e-G6ei8Zobc ]
収録曲：
1. Introduction*
2. The Way*
3. JB's Poem
4. Pulse
5. The Water Is Wide
6. Automata
7. Glossy
8. The Gold Bug
9. Just A Moment
10. No Title* (デジタルでは新規ボーナス・トラック、CDにはシークレット・トラックとして収録済)
11. Collage (新規ボーナス・トラック)
12. In The Flame (新規ボーナス・トラック)
Personnel：
宮川純 - piano, Fender Rhodes, Wurlitzer
荻原亮 - guitar
坂崎拓也 - bass
石若駿 - drums
*黒田卓也 - trumpet
Recorded by Tsukasa Okamoto on May 31-Jun 1, 2014 at STUDIO Dede RECORDING
Mixed by Yuki Takahashi
Mastered by Koji “C” Suzuki at Sony Music Studios Tokyo
Executive Producer: Tadashi Shimizu
℗(C) 2025 T5Jazz Inc.
詳細を見る :
https://www.t5jazz.com/p/t5j-1025.html