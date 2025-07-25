【TAC公務員】特別ホームルーム「夏休みの過ごし方」を8/1（金）に開催
TAC株式会社
2025年8月1日（金）17:30 ～19:00 オンラインで開催！
≪志望動機の書き方、面接対策、グループワーク対策≫
■日時／場所
- 担 当 講 師
- 参 加 方 法
- 会 社 概 要
会社名：ＴＡＣ株式会社
2025年8月1日（金）17:30 ～19:00 オンラインで開催！
≪志望動機の書き方、面接対策、グループワーク対策≫
公務員試験受験を決めた方も迷っている方も、大学生の方も既卒者・社会人の方も、ぜひご参加ください。
※こちらは、これから受講を検討されてる方を対象とした内容となっております。
■日時／場所
8月1日（金）17：30～19：00
オンラインで開催（Zoomにて配信します）
- 担 当 講 師
TAC公務員講座 夏苅 美貴子 講師
数的処理と自然科学を担当し、志望動機などの優しい添削に定評があります！
個別カウンセリングなどで進路相談や悩み相談に乗ります。
- 参 加 方 法
ご予約はこちら（参加無料）
https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#chudai
- 会 社 概 要
会社名：ＴＡＣ株式会社
代表者：代表取締役社長 多田 敏男
設 立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業
本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html