補助金クラウド、事業承継・M&A補助金の無料相談窓口を開設！12次公募に向け中小企業の補助金申請をサポート

株式会社Stayway

補助金支援のDXを通じた経営支援サービス「補助金クラウド」と補助金債権の早期資金化サービス「前ほじょくん」を運営する株式会社Stayway（本社：大阪府大阪市、代表取締役： 佐藤 淳、以下「Stayway」）は、事業承継・M&A補助金の第12次公募にあたり、無料相談窓口を開設したことをお知らせいたします。

なお、第12次公募は、2025年7月18日（金）に公募要領が公開され、8月22日（金）から申請の受付が開始される予定です。

事業承継・M&A補助金とは

「事業承継・M&A補助金」は、事業承継を契機として新たな取り組みを行う中小企業や、小規模事業者、またはM&Aによる事業再編・統合に伴い経営資源を引き継ぐ企業に対して、経費の一部を補助する制度です。後継者不在による廃業リスクの低減、地域経済の活性化、生産性の向上を目的としており、事業の継続と発展を後押しします。設備投資、人件費、専門家活用費用、外注費など幅広く活用可能です。

事業承継・M&A補助の概要

出展はコチラ(https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/r6_m_and_a.pdf?utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8nbLktxrq1oYxm2wGOrOY7bwgmcPaQdJnsNkjFkF3xAAX9YYJZVoZtK4SmyEnpuuyAryk6XX4GlRh4E6GYqYt_GQWhpA&_hsmi=372374091&utm_content=372374091&utm_source=hs_email)

◆公募対象事業

補助の対象となる取組内容や経費の種類に応じて、以下の4枠で補助を行います。

・事業承継促進枠：

親族内・従業員・第三者への事業承継を契機とした設備投資や販路開拓等の取組

・専門家活用枠：

M&Aを進めるうえで必要な専門家（仲介業者・アドバイザー等）への依頼費用等

・PMI推進枠：

M&A後の組織統合・経営資源の最適化を目的とした取組

・廃業・再チャレンジ枠：

廃業を前提に新たな事業への再チャレンジを行う取組（解体費用や在庫処分費なども含む）

◆補助率・補助上限額

本補助金の補助率・補助上限額は、次のとおりです。

・事業承継促進枠 最大補助率：2/3以内 / 補助上限額：1000万円

・専門家活用枠 最大補助率：2/3以内 / 補助上限額：600万円

・PMI推進枠 最大補助率：2/3以内 / 補助上限額：150万円

・廃業・再チャレンジ枠 最大補助率：2/3以内 / 補助上限額：150万円

◆公募申請受付期間

2025年8月22日(金)～2025年9月19日(金) 17:00まで

なお、第12次公募においても、多くの事業者による活用が見込まれており、関心の高い制度となっています。

詳細はコチラ(https://shoukei-mahojokin.go.jp/r6h/?utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8OC4bgHSSrUEQXbJquLDnvBaWp9DBy-Cg1boluhsH6thexTsp4Ss4J1VcaHKozMkXIdAuyoggsRuV9D22r3znQQ_Ugdg&_hsmi=372374091&utm_content=372374091&utm_source=hs_email)

当社の支援実績

事業承継・M&A補助金の全国平均採択率が約60％であるのに対し、弊社が支援した案件における採択率は2024年度実績で100％を達成しています。

事業承継・M&A補助金の無料相談窓口について

補助金クラウドを運営する株式会社Staywayでは、「事業承継・M&A補助金」の無料相談窓口を開設しております。

無料相談はコチラ(https://www.hojyokincloud.jp/jigyosyokeimahojyokin/?utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_WEHj3LEN8IyjiYknTWiQOksh-_M7Pe2NMHLNfTLAGjAq3-BlzqrDbSfbWBG8oJDBsqf5hQite-o4MTXM0Ngc6JxQkpA&_hsmi=372374091&utm_content=372374091&utm_source=hs_email)

補助金クラウドシリーズについて

「補助金クラウド」は、金融機関、事業会社、士業のための補助金申請DXサービスです。国や自治体ごとに散在している複雑な補助金等の情報を収集・一元化し、それぞれの中小企業のニーズに合わせた情報提供や、データ・テクノロジーを活用した可視化・分析・効率化など、あらゆる中小企業が補助金を通じて公平な成長機会を持てるプラットフォームの構築を目指しています。

詳細な機能、料金プランにつきましては、お問い合わせください。

「補助金クラウド」Webサイト:https://www.hojyokincloud.jp/

株式会社Staywayについて

Deloitte出身の公認会計士により構成され、テクノロジーに強みを持ったプロフェッショナルファームです。M&Aアドバイザリー業務、財務DD、バリュエーション、IPO支援などを大手ファームで経験したメンバーが中心となり、サービスを提供しております。

また、課題が多い補助金・助成金領域に対しては、全国の地域金融機関/事業会社と連携しながら、テクノロジーを用いて効率化を進める補助金テックを推進しており、金融庁や日経新聞の選ぶFintecスタートアップに選抜されております（https://stayway.co.jp/news/681/）

■社 名：株式会社 Stayway

■代 表：代表取締役 佐藤淳 公認会計士/認定支援機関

■設立日： 2017年7月7日

■URL：https://stayway.co.jp/

■拠点：

大阪本社：大阪市中央区本町4-2-12 野村不動産御堂筋本町ビル 8F

東京本社：東京都中央区日本橋茅場町2-8-1 BRICK GATE 茅場町

仙台支社：宮城県仙台市青葉区中央４丁目４－１９YUI NOS ユイノス

名古屋支社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai内

福岡支社：福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next内

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神戸サテライトオフィス：兵庫県神戸市中央区北長狭通4丁目2－19 アムズ元町 1F・4F

岡山サテライトオフィス：岡山県岡山市北区磨屋町3-10 TOGITOGI 2F

■事業内容：

１.中小企業DX・補助金DX事業

２.プロフェッショナル×DX事業（テクノロジー、会計、M&A）

３.地方創生事業

■主な運営サービス：

１.補助金・助成金対応支援ツール「補助金クラウド」シリーズ

https://www.hojyokincloud.jp/

補助金クラウド for ESG【ESG関連補助金の活用企業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/esg/

補助金クラウド for Bank【金融機関向け】

https://www.hojyokincloud.jp/bank/

補助金クラウド for Pro【士業・商工会議所・商工会向け】

https://www.hojyokincloud.jp/pro/

補助金クラウド for Sales【法人営業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/sales/

※「補助金クラウド」は 弊社の登録商標です（商標登録第6488996）

２.専門家が監修する補助金・助成金メディア「補助金クラウドMag.」

https://biz.stayway.jp/hojyokin/

３.補助金債権の早期資金化「前ほじょくん」

https://www.hojyokincloud.jp/mae-hojyo/