【宮崎牛特別販売】宮崎中部枝肉共励会開催記念！通常価格より最大35％OFF！今回限り！宮崎牛の特別セットが大集合！
株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する通販サイト「ミヤチクオンラインショップ」にて、第73回宮崎中部枝肉共励会の開催を記念して、宮崎牛の特別販売を開催します！JAみやざき宮崎中央地区管内産の宮崎牛を使用した商品を数量限定でご用意いたしましたので、ぜひこの機会にお買い求めください！
宮崎牛特別販売 特集ページ
⇒https://www.miyachiku.com/products/list?category_id=147
宮崎牛特別販売 販売期間：2025年7月31日(木)23：59迄
ミヤチクオンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
■宮崎牛限定セットラインナップ
【畜産農家応援】宮崎牛3種(肩ロース・ウデorモモ・バラ)焼肉計1.7kg
通常価格15,450円→特別価格10,000円
〈お届け内容〉
・宮崎牛肩ロース焼肉300g×2
・宮崎牛ウデorモモ焼肉400g×2
・宮崎牛バラ焼肉300g
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7021
【畜産農家応援】宮崎牛2種(肩ロース・ウデorモモ)焼肉計700g
通常価格7,350円→特別価格5,000円
〈お届け内容〉
・宮崎牛肩ロース焼肉300g
・宮崎牛ウデorモモ焼肉400g
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7020
【畜産農家応援】宮崎牛2種(ロース・ヒレ)ステーキ計700g
通常価格12,300円→特別価格10,000円
〈お届け内容〉
・宮崎牛ロースステーキ2枚500g
・宮崎牛ヒレステーキ2枚200g
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7017
◎手軽に楽しめる2種食べ比べセットや、宮崎牛の魅力を一度に楽しめる3種食べ比べセットなど、おすすめな商品を多数ご用意いております。
■お問い合わせ先
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ミヤチクギフトセンター
TEL.0120-3819-86【受付時間/9:00～17:00(日曜・祝祭日は除く)】
夏季休業期間：令和7年8月13日(水)～8月15日(金)まで
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株式会社ミヤチク 【会社概要】
●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3
●電話：0986-62-2901
●会社HP：https://miyachiku.jp/
●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/
●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/
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