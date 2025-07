¡ã»ö¸å¥ì¥Ýー¥È¡ä¥ß¥Ë»Í¶î¹¥¤­¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¾¾°æ¥±¥à¥ê¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¡¡Photoroom¡ß¥¿¥ß¥ä¤Ë¤è¤ëSNS¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¼õ¾Þ¼Ô¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖPhotoroom¤ÇÌ¥¤»¤ë¥¿¥ß¥ä¤ÎÀ¤³¦¡×É½¾´¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ

Artizans of Photo Video Background Editor App S.A.S

高精度の自動切り抜き・背景除去ができるAI画像編集アプリ「Photoroom」(本社:フランス、パリ)は、総合模型メーカーの株式会社タミヤ(本社:静岡市)とコラボレーションした「Photoroomで魅せるタミヤの世界」表彰イベントを7月24日(木)に開催いたしました。ゲストとして令和ロマンの松井ケムリさんが登壇し、トークセッションにおいてはミニ四駆に関するエピソードや模型写真の画像加工に関する想いを語りました。

左から、Photoroom 伊藤花乃、令和ロマン松井ケムリさん、キャンペーン受賞者3名、MCガッツさん(タミヤ)

Photoroomは、タミヤのプラモデル、RCカー、ミニ四駆などの画像を、Photoroomの編集機能や限定タミヤコラボテンプレートを使って加工・投稿いただくSNSキャンペーンを6月17日~6月30日の期間に実施、そして今回、本キャンペーン投稿作品の中から優秀作品を選出し表彰するイベントをTAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYOにて開催しました。

イベントでは、ミニ四駆好きとしても知られるお笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリさんが登壇し、表彰式に加えて、ご本人が編集した画像を紹介。さらに、タミヤのMCガッツさんやPhotoroom担当者も交え、プラモデルが映える撮影・加工のコツや、模型と写真を通じた表現の楽しさをテーマにしたトークセッションを実施しました。

■ホビーとの相性が高いPhotoroomの切り抜き技術

冒頭では、Photoroom伊藤と全国各地で開催されているタミヤ主催のミニ四駆イベントでMCを務めるMCガッツさんが登壇。

Photoroomについて伊藤は「このアプリはもともと、背景の切り抜き精度の高さが評価されて広まりました。AIがアップロードされた画像から『何を切り取ってほしいのか』を正確に読み取り、人間の髪の毛のような細かい部分まで美しく切り抜いてくれます。この技術は、短時間で大量の高品質なビジュアル(商品画像)を必要とするブランドにとっても信頼できる存在であり、現在では世界中の多くの企業様にご活用いただいています。日本では商品画像にとどまらず、プラモデルやフィギュア、ドールといったホビー領域のユーザーの皆さまからも高い支持をいただいています」と紹介。

MCガッツさんはPhotoroomの印象を聞かれ、「切り抜きの精度がすごく高く、ミニ四駆や人物も素早く正確に切り取ってくれますよね。」と使用した感想をコメント。

また、ホビーユーザーなどから支持をいただいていることを受けて、「プラモデルは作品自体は自分で作りますが、背景はジオラマを作るとなると大変なので、Photoroomを使うととても便利です。」とコメント、Photoroomとホビーの相性の良さについて言及しました。

■RockがLockした!?Photoroomで制作したMCガッツさんの作品も披露

本イベントに紐づくSNSキャンペーンの紹介では、キャンペーンのために用意したタミヤコラボテンプレートを紹介。Photoroom伊藤は「実際の静岡のタミヤ本社前や掛川のサーキット、そしてここTAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYOの展示ゾーンの画像をもとに作られたテンプレートです。タミヤファンにはお馴染みの風景のテンプレートにご自身のミニ四駆やプラモデルなどを置くだけで、ステキな画像ができます。」と説明。

またSNSキャンペーンの結果について「おかげさまで、200以上ご投稿いただきました。テンプレートを使用した作品だけでなく、そのほかのPhotoroomの機能を使って凝った作品も多く、どの作品も魅力的でした。特にAI自動背景機能を使った加工が多かったです。一人一人のオリジナリティ、クリエイティビティ、そしてタミヤ愛が溢れた素晴らしい作品ばかりで、キャンペーン期間中は、私もとても楽しませていただきました。」と反響ぶりについて言及。

さらに、AI自動背景機能に関する詳細説明を受けて、MCガッツさんは「背景が素晴らしいですよね。自分が考えたアイディアや断片的なリクエストにも応えてくれるんですよ。実際に僕も作ってみたのですが、ミニ四駆の写真を撮って、音楽が好きなのでロックっぽい背景にしたいなと思って、カタカナで『ロック』と入力したら、南京錠の画像が出てきたんです(笑)。ところが、意外とこの鎖に繋がれた南京錠とミニ四駆がロックしているなと思って!」とMCガッツさんが自ら撮影した作品を来場者に披露しました。

■ゲストに令和ロマン・松井ケムリさんが登場!新しい相方はミニ四駆!?

続いて、お笑いコンビの令和ロマン・松井ケムリさんがゲストとして登壇。令和ロマンのオフィシャルYouTubeチャンネルにてミニ四駆の企画をアップしていることに関して問われると、「僕の相方のくるまがお休みをしている時期がありまして、、、その時に相方が“くるま”という名前なので、それと掛けて、僕が一人になっちゃったんで相方を作ろうということでミニ四駆を作らせてもらいました。ミニ四駆を作ることで、相方不在に対する寂しさは、ほぼほぼ埋まったんじゃないかな。」と自虐コメントで会場を和ませました。

また、6月に男の子のパパになられたことを受け、小学生になったらミニ四駆を一緒に作って遊びたいですか?と問われると、「思います!確かにミニ四駆って組み立てるだけでも手先で細かい動きが必要になりますし、色々なパーツがあって組み替えたりするのも教育に良さそうですよね。ミニ四駆を通してクリエイティブな子になりそうです!」とコメント。

さらに、お子さんとのPhotoroomの活用シーンに関して聞かれた松井ケムリさんは「Photoroomを活用して子供の写真も切り抜くことができますよね!僕の子供はまだ生後1ヶ月ですが、まだ外には出ないので、子供の写真を切り抜いて背景を変えて世界中色々なところに連れて行きたいと思います!」と早くも溺愛パパぶりを見せてくれました。

■松井ケムリさん自身がPhotoroomで作成した作品には見覚えのある方のお顔が・・・

イベント中には、松井ケムリさんがお持ちのミニ四駆を、ご自身でPhotoroomを使用し画像編集した作品についても紹介。「ミニ四駆はYouTube企画で作ったもので、そこに相方のくるまの写真を貼りました。ふざけた感じではありますが、最新のレースに対応したような仕様になっています。背景は、Photoroomを活用したのですが、若干試行錯誤しまして、『レース』と入力したらカーテンのレースにくるまれた画像が出てきました。こちらの意図を組み込んでくれて、AIと相談して作っていく感じが楽しかったです。」と制作時のエピソードを語ってくれました。

また、ご自身の作品が本日からTAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYOにて展示されることが説明されると、「大丈夫ですか!?(苦笑)言い方はあれですけど、10分くらいで作ったものなんです。まあ、10分でここまでできるのがすごいんですけどね!」とコメントし、会場は笑いに包まれました。

ケムリさんが作成した作品

■優秀作品のクオリティの高さに松井ケムリさんも思わず賞賛!

イベント後半では、SNSキャンペーン参加者の中から選出された優秀作品3点の紹介と表彰式を実施。作品の完成度の高さに、松井ケムリさんも賞賛のコメントを寄せました。

締めくくりには、松井ケムリさんより「模型というのは、たいてい何分の1という小さなスケールですが、Photoroomを使うとまるで現実世界に飛び出してきたような臨場感があり、可能性がどんどん広がっていく素敵なアプリだと感じました。タミヤさんのプラモデルとも非常に相性が良いと思います。」と総評コメントをいただきました。

■「Photoroomで魅せるタミヤの世界」表彰イベント 実施概要

名称:「Photoroomで魅せるタミヤの世界」表彰イベント

日時:2025年7月24日(木)14:00~15:00

会場:TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO

〒105-0004東京都港区新橋4-3-1新虎安田ビル1階

登壇者:松井ケムリさん(令和ロマン)、MCガッツさん(タミヤ)、Photoroom 伊藤花乃、

キャンペーン受賞者3名

内容:開会ご挨拶/PhotoroomおよびSNSキャンペーンの概要紹介/

松井ケムリさん、MCガッツさん、Photoroom伊藤によるトークセッション/

キャンペーン受賞者表彰/フォトセッション

イベントの様子は下記、タミヤ公式YouTubeチャンネルにて8月24日(日)まで公開します。

https://www.youtube.com/live/l5K-0pb8xlY

■タミヤについて

株式会社タミヤ(静岡県静岡市)は1946年創業。車、飛行機、艦船などのプラスチックモデル、ラジオコントロールモデル、ミニ四駆、工作キット、関連製品の製造販売などを行う総合模型メーカーです。 「FIRST IN QUALITY AROUND THE WORLD」品質世界一を常に変わらぬ目標に掲げ、心の豊かさがますます大切になるこれからの時代、世界中の皆様へ充実したホビータイムをお届けするため、模型の可能性を追求し続けています。

公式HP https://www.tamiya-plamodelfactory.co.jp/

公式X(旧Twitter) @ TAMIYA_TOKYO

公式Instagram @tamiya_tokyo

■Photoroomについて

Photoroomは、最先端のAI技術を活用し、誰でも簡単に高精度な画像編集ができるAI画像編集アプリです。高精度な背景除去ツールとして、AIによる背景生成やシャドウの追加など多彩な機能を提供。「一括編集モード」「消しゴムツール」「AI背景生成」「AIシャドウ」など、EC・フリマ出品に役立つ幅広い編集機能を備えています。

2019年のサービス開始以来、日本国内ではネットショップ運営者やフリマアプリ出品者を中心に支持を拡大し続けています。2025年6月にはAppleのApp Store「App of the Day(今日のApp)」に選出され、さらに注目を集めています。

グローバルでは累計3億ダウンロードを記録し、年間で70億枚以上の画像を処理。現在はモバイル・Web・APIを通じて180以上の国と地域で利用され、世界で最も利用されているAI画像編集アプリのひとつとなっています。

Photoroom 日本関連リンク

アプリ無料ダウンロード(iOS / Android) :

https://tinyurl.com/PhotoroomPR

公式Web(日本語) : https://www.photoroom.com/ja

日本公式X(ツイッター):https://twitter.com/PhotoroomJP

日本公式 TikTok : https://www.tiktok.com/@Photoroom.jp

日本公式 Instagram : https://www.instagram.com/photoroom_jp

App Store ストーリー : https://apps.apple.com/jp/story/id1515847268