¡Ö»Ò°é¤Æ¥±¥¢¥Þ¥Í¡×96¡ó¤¬¡ÖÉ¬Í×¡×¡£Ç¥¿±´ü¤«¤é´ó¤êÅº¤¤¡¢»Ò°é¤Æ¤ËÈ¼Áö¤·¡¢»È¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Íºà¤ÎÆ³Æþ¤Ç¡¢»º¸å¤¦¤Ä¤äµÔÂÔ¤ò¸º¤é¤¹¡ª
¢§Êì¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤ò»¦¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö·ï¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤º£¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê»Ù±ç¤È¤Ï
Æ¯¤¯¿Í¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£±ßÂî²ñµÄ¡×¡£No.3776¤Î²ñµÄ¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡Ö»º¸å¤¦¤Ä¤äµÔÂÔËÉ¤°¡Ø»Ò°é¤Æ¥±¥¢¥Þ¥Í¡Ù»¿À®¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£µÄÄ¹¤Ë¡¢NPOË¡¿Í»ùÆ¸µÔÂÔ ËÉ»ßÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Íý»ö¤Î¹âÁÄ¾ï»Ò»á¤ò·Þ¤¨¡¢2025Ç¯6·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡¢4²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú£±ÆüÌÜ¡ÛÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤ÎÇº¤ß¤äÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¡Ö»Ò°é¤ÆÈÇ¤Î¥±¥¢¥Þ¥Í¡×
¡Ö²ð¸îÈÇ¤Î¥±¥¢¥Þ¥Í¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥±¥¢¤ò¥³ー¥Ç¥£¥Í¥¤¥È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤ò¤¹¤°»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢»Ò°é¤ÆÈÇ¤Î¥±¥¢¥Þ¥Í¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤¦¹âÁÄ»á¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï»¿ÈÝ¤òÌä¤¦½éÆü¡£
https://www.ewoman.jp/entaku/info/id/3776/times/1
¡Ú£²ÆüÌÜ¡Û9³ä°Ê¾å¤¬»¿À®¡ª¡Ö¥Ê¥Ê¥á¤Î´Ø·¸¡¢É¬Í×¡×¡Ö»º¸å¥µ¥Ýー¥È´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¿¦¾ì¤Ç¤âÃÏ°è¤Ç¤â¶µ°é¤Ç¤â¥Ê¥Ê¥á¤Î´Ø·¸¤¬É¬Í×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÀµ¤Ë¥Ê¥Ê¥á¡×¡Ö°¦¾ð¤¬¤¢¤ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÀìÌç²È¤¬¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÅê¹Æ¤¬¡£
¹âÁÄ»á¤Ï¡Ö·üÇ°ÅÀ¤ä¡¢É¬Í×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¡¢¤µ¤é¤ËµÄÏÀ¤Ï3ÆüÌÜ¤Ø¡£
https://www.ewoman.jp/entaku/info/id/3776/times/2
¡Ú£³ÆüÌÜ¡Û²ÝÂê¤Ï¿Íºà³ÎÊÝ¤ä¡¢ÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¥Ïー¥É¥ë¤Î¹â¤µ
¡Ö¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤È°éÀ®¡×¤ò²ÝÂê¤È¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô¡¢¹âÁÄ»á¤«¤é¤Ï¸¦½¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±¤¿ÀìÌç¿¦¤¬Ç¥¿±¤«¤é»Ò°é¤Æ¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤ÈÄó¸À¡£ºÇ½ª²ó¤Ë¸þ¤±¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡£»Ò°é¤Æ¥±¥¢¥Þ¥Í¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤Áê¼ê¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤«¡×¤ÈÅ¸³«¡£
https://www.ewoman.jp/entaku/info/id/3776/times/3
¡Ú£´ÆüÌÜ¡Û¡Ö»ÔÌò½ê¤«¤é¤Î°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤ÇÂçµã¤¡×¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤â¡£¥«¥®¤Ï¡Ö·¹Ä°¥¹¥¥ë¡×
¡Ö»ÔÌò½ê¤«¤éÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¡£»ä¤ÎÇº¤ß¤ò¤¦¤ó¤¦¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÄº¤»×¤ï¤ºÅÅÏÃ¸ý¤ÇÂçµã¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤¬¡£¡Ö»Ò°é¤Æ¥±¥¢¥Þ¥Í¤Ï»ØÆ³·¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·¹Ä°¥¹¥¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ý¤Ã¤¿ÀìÌç¿¦¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ò¥³ー¥Ç¥£¥Í¥¤¥È¤Ç¤¤ë¸¢¸Â¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤âÂçÀÚ¡×¤È¹âÁÄ»á¡£µÔÂÔ¤ò¸º¤é¤·¡¢»Ò°é¤Æ¤·¤¿¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¼Ò²ñ¤Ø¸þ¤±¤¿1¥«·î¤ÎµÄÏÀ¤¬´°Î»¡£
https://www.ewoman.jp/entaku/info/id/3776/times/4
¢¡¹âÁÄ¾ï»Ò»á¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
https://ewoman.jp/entaku/profile/id/67
2000Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£µÄÏÀ¤·¤¿¥Æー¥Þ¤Ï¡¢3700°Ê¾å¡ª¡¡
Æ¯¤¯¿Í¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£±ßÂî²ñµÄ¡×
¥¤ー¡¦¥¦ー¥Þ¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£±ßÂî²ñµÄ¡×¤Î¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤È¤Ï¡¢¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¡×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤Ï¡¢·ò¹¯¡¢¶µ°é¡¢À¯¼£¡¢·ÐºÑ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥Æー¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¤É¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤âÂ¿ÍÍ¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤ò½¸¤á¡¢¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò¹½ÃÛ¡£³Æ¼«¤¬µÄÄ¹¤È¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÎ©¾ì¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¹â¤á¡¢»×¹Í¤òÁª¤ÓÄ¾¤¹¾ì¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¥ëー¥ë¤Ï¡ÖI statement¡×¡Ê¥¢¥¤¡¦¥¹¥Æ¥¤¥È¥á¥ó¥È¡Ë¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ï～～¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÁíÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤È°ã¤¦¹Í¤¨¤Î¿Í¤ò¹¶·â¤·¤¿¤êÈãÈ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ò¼ç¸ì¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«¤é¤ÎÂÎ¸³¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ·òÁ´¤ÊµÄÏÀ¤ÎºÝ¤ÎÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÈ¯¸À¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÈ¯¸À¥¹¥¥ë¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£·Ð±Ä¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëº´¡¹ÌÚ¤«¤ò¤ê¤¬ÄêµÁ¤¹¤ë¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤À®²Ì¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¼Ò²ñ¤Î¿Íºâ°éÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£±ßÂî²ñµÄ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§press@ewoman.co.jp
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://ewoman.jp/entaku
¢§´ë¶È¤ä³Ø¹»¤Î¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¸¦½¤¤Ë¡£Åê¹Æ¥ëー¥ë¤Î¡ÖI statement¡×¤Ï¸¦½¤¤Ë¤â¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
ÀìÌç²È¤¬µÄÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤ÆÌä¤¤¤«¤±¡¢ÅÐÏ¿¤·¤¿Æ¯¤¯½÷À¡¢ÃËÀÅù¤¬¡ÖI statement¡×¤Ç¼«Ê¬¤Î»ëÅÀ¡¦ÂÎ¸³¤òÅê¹Æ¡¢4½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Á´ó¤êµÄÏÀ¤¹¤ë¡Ö¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£±ßÂî²ñµÄ¡×¡£°ì¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤âÂ¿ÍÍ¤Ê¸«Êý¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¸åÆü¤Ë¤É¤Î¥Æー¥Þ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¹Í¤¨Êý¤ÎÁªÂò»è¤¬¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¿Íºâ¤¬°é¤Ä¾ì¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¸¦½¤Åù¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤ー¡¦¥¦ー¥Þ¥ó¥Ô¥¢¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤Ç¤â»ÑÀª¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000006921.html
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¡¦¥¦ー¥Þ¥ó¡¡https://www.ewoman.jp/
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³2-4-16
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§press@ewoman.co.jp
ÂåÉ½¼Ô¡§º´¡¹ÌÚ ¤«¤ò¤ê
ÀßÎ©¡§2000Ç¯3·î27Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢ ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹»ö¶È¡¢ ÊªÈÎ/¥×¥í¥°¥é¥àÄó¶¡