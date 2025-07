2021年開催、日向坂46初全国アリーナツアー「全国おひさま化計画2021」から東京公演DAY３を8月1日(金)よりLeminoで独占配信決定！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」において、2021年9月に開催された日向坂46による単独ライブ「全国おひさま化計画 2021」から、東京公演DAY3を2025年8月1日(金)12:00から8月8日(金)昼11:59まで独占配信いたします。

このたび、Leminoでは、日向坂46としての初のアリーナツアー「全国おひさま化計画 2021」から、東京公演DAY3を2025年8月1日(金)12:00から8月8日(金)昼11:59まで独占配信することとなりました。

本ツアーは、2021年7月に開催された「W-KETAKI FES. 2021」の日向坂46単独公演にて発表され、全国6都市を巡ったアリーナツアーです。前年のコロナ禍による中止を経て、おひさま待望の初のアリーナツアーとなった本ツアーでは、豪華なセットや昇降式センターステージを導入し、メンバーが観客の近くまで迫る臨場感溢れる演出で話題を集めました。

セットリストは「NO WAR in the future」「青春の馬」「キュン」など人気曲に加え、当時の最新曲「ってか」「何度でも何度でも」「酸っぱい自己嫌悪」も披露。新三期生の寸劇や朗読劇、スティックバルーンを用いた新たな観覧スタイルも好評で、特に『君しか勝たん』では観客との一体感が高まるパフォーマンスを披露しました。

日向坂46にしかできない、魅力的なライブを御覧ください。

<配信概要>

■タイトル:日向坂46ライブアーカイブ Vol.2 アリーナツアー「全国おひさま化計画 2021」-東京公演-

■出演:日向坂46

■初配信期間:2025年8月1日(金)12:00~2025年8月8日(金) 11:59

■再配信期間:2025年9月5日(金)12:00~2025年9月12日(金)11:59

■視聴可能プラン:Leminoプレミアム (月額990円(税込) ※1、初回初月無料※2)、日向坂46パック (月額200円(税込))

特設サイトはこちら :https://bit.ly/45lIdv2

<セットリスト>

NO WAR in the future 2020

Overture

青春の馬

アザトカワイイ

キュン

My fans

ドレミソラシド

声の足跡

川は流れる

何度でも何度でも

酸っぱい自己嫌悪

Right?

君しか勝たん

膨大な夢に押し潰されて

キツネ

誰よりも高く跳べ!2020

JOYFUL LOVE

ってか

ソンナコトナイヨ

約束の卵 2020

【「Lemino」概要】

ドコモの映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ(広告付き)のほか、月額990円(税込)※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino」サービスサイト : https://lemino.docomo.ne.jp/

※1 「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」の月額使用料は1,100円(税込)です。

※2 <初回初月無料キャンペーン>

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。