『タワー オブ アイオン』公式Xで4コマ漫画の連載開始&新規サーバー「X」の追加情報動画が公開！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PC向けオンラインゲーム『The Tower of AION(以下、タワー オブ アイオン)』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、公式Xでの4コマ漫画の連載開始、新規サーバー「X」の追加情報動画の公開をお知らせします。

あわせて、次世代スマートオーディオデバイス「viaim」とのコラボレーション企画、事前登録開始記念フォロー&リポストキャンペーン第2弾など公式Xでのキャンペーンの開催をお知らせします。

■『タワー オブ アイオン』公式Xでの4コマ漫画連載開始

【公開開始日時】

2025年7月24日(木) 17時

【概要】

今後リニューアルの内容を分かりやすく、楽しめるように、タワー オブ アイオン公式Xで4コマ漫画の連載を開始しました。

新規サーバー「X」から新地域「ティアマランタ メサ」まで、大きく4話の内容をさまざまな登場人物で紹介していきます。

また、各話の続きになるお話についても、サービスリニューアルを行う8月20日(水)まで、1コマエピソードで順次公開予定となりますので、ぜひ公式Xをフォローして楽しみにお待ちください。

≪Vol1.「リミット解除し過ぎた編」はこちら≫

https://x.com/Aion_PR/status/1948293937673937082

≪「タワー オブ アイオン」公式Xはこちら≫

https://x.com/Aion_PR

■新規サーバー「X」追加情報動画をYouTubeで公開

【公開日時】

2025年7月25日(金) 17時(予定)

【概要】

先日公開した特設サイト情報では公開しきれなかった詳細の続報情報について、公式XだけでなくYouTubeの「NC JAPAN公式チャンネル」でも公開を行います。

7月25日(金) 17時に、公式Xで投稿した内容に追加情報まとめた新規サーバー「X」のまとめ動画を公開しますので、ぜひ新情報動画を確認して、リニューアルアップデートを楽しみにおまちください。

≪NC JAPAN公式チャンネル内「タワー オブ アイオン」再生リストはこちら≫

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxkyuOS3CSu14kaKr417-_hplfroMBRpp



■『タワー オブ アイオン』×『viaim』革新的コラボキャンペーン

【開催期間】

2025年7月25日(金) ~ 2025年7月30日(水) 23時59分まで

【賞品】

AIイヤホン「RecDot」、USB型AIレコーダー「NoteKit」セット 1名様(抽選)

Amazonギフトカード(デジタルタイプ)5,000円分 1名様(抽選)

【参加方法】

1. viaim公式X(旧Twitter)アカウント( https://x.com/viaimjapan )と、タワー オブ アイオン公式Xアカウント( https://x.com/aion_pr )をフォロー

2. タワー オブ アイオン公式Xアカウントの該当投稿をリポスト

対象ポストURL:https://x.com/Aion_PR/status/1948548765004300724

【概要】

「タワー オブ アイオン」最大のリニューアル実施に先駆け、次世代スマートオーディオデバイス「viaim(ヴィエイム)」とのコラボ企画を開催中です。

キャンペーン期間中に、ご参加いただいた方の中から抽選で日本初上陸となるAIイヤホン「RecDot(レックドット)」およびUSB型AIレコーダー「NoteKit(ノートキット)」のセットを1名様に、Amazonギフトカード(デジタルタイプ)5,000円分を1名様にプレゼントします。

≪viaim(ヴィエイム)について≫

AIを活用した音声処理技術を基盤に、次世代スマートオーディオデバイスを開発・展開するグローバルブランド。

主力製品には、AIイヤホン「RecDot」およびUSB型AIレコーダー「NoteKit」があり、録音・文字起こし・翻訳・要約といった作業をワンストップで実現する革新性をもったメーカーです。

≪RecDot(レックドット)について≫

シリーズ累計100万台、世界180カ国以上のビジネス現場で活用されているAIイヤホンの最新版。イヤホンや充電ケースのボタンを押すだけで即座に録音開始し、急な電話や大事な会話も、ワンタッチで逃さずキャッチ。

煩わしい操作なしで、大事な会話を確実に記録します。

≪NoteKit(ノートキット)について≫

パソコンに挿すだけですぐに使えるUSB型AIレコーダー。

スマートフォン連携型のAIデバイスが主流の中、NoteKitはパソコン業務の効率化を目指して設計されました。

RecDotと同様に、録音・文字起こし・翻訳から、ToDo抽出や要約機能まで搭載し、面倒な設定は不要で、挿すだけでPCでの会議・通話・打ち合わせを、瞬時に録音・記録できます。

≪「RecDot」および「NoteKit」の詳細はこちら≫

https://lp.viaim.jp/

≪「RecDot」および「NoteKit」の応援購入サイト(Makuake)はこちら≫

https://www.makuake.com/project/viaim/

≪『タワー オブ アイオン』×『viaim』革新的コラボキャンペーンの詳細はこちら≫

https://aion.ncsoft.jp/news/news/aion/news/f25/20250725viaimcollaborationcp

■事前登録開始記念フォロー&リポストキャンペーン第2弾

【開催期間】

2025年7月23日(水) ~ 2025年7月29日(火) 23時59分まで

【報酬】

Amazonギフトカード 1,000円分 10名様(抽選)

【概要】

8月20日に予定しているタワー オブ アイオン史上最大のリニューアルアップデートの事前登録開始を記念して、フォロー&リポストキャンペーン第2弾を開催中です。

事前登録完了画面のスクリーンショット添えてを引用リポストすると当選率がアップするので、ぜひ事前登録後にキャンペーンにご参加ください。

≪参加方法≫

1.「タワー オブ アイオンXアカウント( https://x.com/Aion_PR )」をフォロー

2.キャンペーン対象ポスト( https://x.com/Aion_PR/status/1947846629186539555 )をリポスト

≪「タワー オブ アイオン 事前登録開始記念フォロー&リポストキャンペーン第2弾」の詳細はこちら≫

https://terms.ncsoft.jp/aion/cp-20250723followrepost

【ゲーム概要】

2009年7月に正式サービスの始まったMMORPG(※)でアジア、北米、ヨーロッパなど全世界60カ国で楽しまれています。

天族と魔族そして龍族、3つの種族が「飛行」によって、「縦×横」だけでなく、「高さ」の要素が加わった、360°の空間で飛翔を体感できます。醍醐味の一つである「要塞戦」は、天族と魔族の種族間で陣地をめぐった戦争であり、地上だけではなく空中でも繰り広げられます。プレイヤーが空を飛行しながら敵と戦う光景は、他のオンラインゲームでは決して体験することができません。

※Massively Multiplayer Online Role-Playing Gameの略称で大勢の人が同時に参加できる。

タイトル The Tower of AION(タワー オブ アイオン)

ジャンル MMORPG

タワー オブ アイオン ライブ公式サイト https://www.ncsoft.jp/aion/

タワー オブ アイオン クラシック公式サイト https://aion.ncsoft.jp/

公式X(旧Twitter) https://x.com/Aion_PR

NCJapan公式YouTube https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

公式Facebook https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan

