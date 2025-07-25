業界を革新する注目の共催セミナーが実現！「未来を勝ち抜く高収益工務店経営セミナー」オンライン開催

株式会社ダイテック

株式会社ダイテック（本社：東京都品川区、代表取締役社長：野村明憲、以下ダイテック）と株式会社AQ Group（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役兼社長執行役員：加藤博昭、以下ＡＱ Group）は、住宅業界で活躍されている皆さまを対象に、共催セミナー「未来を勝ち抜く高収益工務店経営セミナー」を2025年8月21日（木）にオンラインで開催します。

本セミナーは、業界屈指の木造大空間技術「AQダイナミック構法」を持つAQ Groupと、住宅業向けDXを牽引するクラウドサービス「注文分譲クラウドDX」「現場Plus」等を展開するダイテックによる初のコラボレーションセミナーです。不透明な時代を勝ち抜くための「商品力強化」と「生産性の最大化」、そして「経営基盤の安定化」をいかに実現するか、そのポイントをご提案いたします。

さらに今回は、AQ Groupのフランチャイズ第一号店であるナカケンホームが、DXツール導入の効果や業務効率化・生産性向上に繋がった事例、今後のビジョンについても対談形式でご紹介します。

住宅業界が今後直面するさまざまな経営課題にどう対応するべきか──。最先端の構法とDXの融合が経営力の飛躍を後押しします。

＜開催概要＞

日時：2025年8月21日（木）15:00～16:40

会場：オンライン（Zoomウェビナー）

定員：200名（参加無料・事前登録制）

【こんな方におすすめ】

・最新構法やDX導入の実例・ノウハウに興味がある方

・法改正や業界動向への具体的な対応策を知りたい方

・他社との違いを生み出すヒントや現場改革を目指している方

法改正への備えからデジタル活用による業務効率化、商品力強化まで、今後の業界で活躍しつづけるためのアイデアと取り組みをお伝えします。どなたでもお気軽にご参加いただけます。

＜プログラム＞

第1部 住宅業界の現状と未来：2025年法改正と工務店の課題

第2部 AQ Groupが提案する「強い家づくり」と「高収益経営」の秘訣

第3部 住宅業界の働き方改革・DX推進を加速する：ダイテックのクラウドソリューション

第4部 ナカケンホームが実践する！「ダイテックDX」で実現する高収益工務店経営（録画配信）

▼申込URL▼ ※事前登録制です

https://www.kensetsu-cloud.jp/daitec-live/daitec-live48/

株式会社ダイテック 会社概要

＜本社所在地＞〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目16番19号大森MHビル

＜設立＞1969年10月

＜代表者＞代表取締役社長 野村 明憲

＜事業内容＞

・住宅産業向けクラウドの開発・提供

・石油販売業向け情報処理サービスの開発・運用

・建設業向けCADの開発・販売

＜親会社＞株式会社ダイテックホールディング

＜URL＞https://www.daitec.co.jp/

＜製品に関する問合せ先＞

株式会社ダイテック クラウド事業本部

TEL. 03-5762-8660

https://www.kensetsu-cloud.jp/