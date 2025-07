エルトン・ジョン、1977年のレイ・クーパーとのロンドン公演を収録したライヴ・アルバム『ライヴ・フロム・ザ・レインボー・シアター・ウィズ・レイ・クーパー』　7月25日（金）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、エルトン・ジョンのライヴ・アルバム『ライヴ・フロム・ザ・レインボー・シアター・ウィズ・レイ・クーパー』を7月25日(金)に発売します。

今作は、エルトン・ジョンが1977年5月に6日間に亘ってロンドンのレインボー・シアターで開催した、パーカッショニストのレイ・クーパーとのライヴを収録したアルバムです。4月に発売されたRECORD STORE DAY限定盤LPにボーナス・トラックが1曲追加された13曲を収録、CD とデジタル配信でリリースします。

ライヴ前半はエルトンのピアノ弾き語り、後半はレイ・クーパーとの共演となっており、2人だけによるシンプルで楽曲の素晴らしさが際立つ演奏は、エルトンのキャリアにおける最高のライヴ・パフォーマンスの一つとして知られています。エルトン自身が選曲した13曲は、ここまでの彼のキャリアを幅広く網羅したもの。加えて、ライヴではレアな曲も多く、この時がライヴ初披露となった4曲「かごの小鳥(エディット・ピアフに捧げる歌)」「アイドル」「さすらいの弾丸(ロバート・フォードの拳銃) 」「歌うカウボーイ、ロイ・ロジャース」が収録されています。

エルトン・ジョン『ライヴ・フロム・ザ・レインボー・シアター・ウィズ・レイ・クーパー』

Elton John / Live from the Rainbow Theatre with Ray Cooper

2025年7月25日(金)発売

CD: UICY-16307/3,300円(税込)/日本盤のみSHM-CD仕様

https://umj.lnk.to/EltonJohn_RT

収録曲:

1. The Greatest Discovery 驚きのお話

2. Border Song 人生の壁

3. Cage The Songbird かごの小鳥(エディット・ピアフに捧げる歌)

4. Where To Now St. Peter? 聖ペテロよ、私はこれから何処へ

5. Ticking ティッキング(母さんの言葉)

6. Better Off Dead (with Ray Cooper) 僕に迫る自殺の誘惑 with レイ・クーパー

7. Sweet Painted Lady スウィート・ペインテッド・レディ

8. Tonight (with Ray Cooper) トゥナイト with レイ・クーパー

9. Idol (with Ray Cooper) アイドル with レイ・クーパー

10. I Feel Like A Bullet (In The Gun Of Robert Ford) (with Ray Cooper) さすらいの弾丸(ロバート・フォードの拳銃) with レイ・クーパー

11. Roy Rogers 歌うカウボーイ、ロイ・ロジャース

12. Dan Dare (Pilot Of The Future) ダン・デア(未来のパイロット)

*13. Goodbye グッドバイ(すべてはおしまい)

*ボーナス・トラック(CD、デジタル)

