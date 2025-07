【宝島社発ビューティブランド 「BRILMY」が好調！】「ハローキティ」コラボアイテム新作5種7/25発売

株式会社 宝島社

コスメオタクでズボラな編集者が本気で立ち上げた宝島社発ビューティブランド「BRILMY(ブリルミー)」より、ハローキティとコラボレーションした新作アイテム5種を発売します。ブランドで一番人気の「ズボラコスメポーチ」に新色ブラックが登場。

「ズボラミラーストラップ」は黒・ピンクの2色がお目見えしました。また、「ミニズボラコスメポーチ」も新色が登場し、既存のピンク、ブラックバージョンは好評につき再販します。

ブランド一番人気「ズボラコスメポーチ」に待望のブラック登場!

▼ガバッと開いて中身が見え、時短に繋がるこだわりの仕様

メッシュ素材で透けて見えるので、どこに何が入っているかがすぐにわかって便利♪

マスカラ、アイライナーなど縦長のアイテムを“立てて収納”が可能!

▼顔の裏は幅広のポケットに。鏡などがサッと収納できる

『HELLO KITTY × BRILMY 中身が見えて時短がかなう ズボラに優しいコスメポーチ BOOK BLACK ver.』

価格:4378円(税込)

※「SPECIAL PACKAGE」版は、セブンネットショッピング、セブン‐イレブンで販売

※一部の店舗では取り扱いがない場合があります

※ポーチ以外は商品に含まれません

※在庫が無くなり次第販売終了となります

※店舗への問い合わせについてはお控えいただきますよう、お願いいたします

https://tkj.jp/book/?cd=TD069399&path=&s1=(https://tkj.jp/book/?cd=TD069399&path=&s1=)

リップが縦に収納できる「ミニズボラコスメポーチ」にパールホワイト・シルバーの新色2種!

パールホワイト

フリルをあしらったいま話題の「バレエコア」デザイン♪

『HELLO KITTY × BRILMY リップが縦に

収納できる ズボラに優しいミニコスメポーチ BOOK PEARL WHITE ver.』

価格:2959円(税込)

https://tkj.jp/book/?cd=TD069412&path=&s1=(https://tkj.jp/book/?cd=TD069412&path=&s1=)

シルバー

光沢のあるシルバーで大人のかわいさを演出!

『HELLO KITTY × BRILMY リップが縦に収納できる ズボラに優しいミニコスメポーチ BOOK SILVER ver. SPECIAL PACKAGE.』

価格:2959円(税込)

https://tkj.jp/book/?cd=TD069337&path=&s1=(https://tkj.jp/book/?cd=TD069337&path=&s1=)

▼リップや目薬などを立てて入れられるので、見失うことがなくストレスフリー♪

▼手のひらサイズのキュートなミニサイズ。バッグにもつけられる

ズボラミラーストラップもブラック・ペールピンクの2色が登場!

ブラック

『HELLO KITTY × BRILMY いつでもササッとお直しできる ミラー付きビーズストラップ BOOK

BLACK ver. SPECIAL PACKAGE』

https://tkj.jp/book/?cd=TD069375&path=&s1=(https://tkj.jp/book/?cd=TD069375&path=&s1=)

ペールピンク

『HELLO KITTY × BRILMY いつでもササッとお直しできる ミラー付きビーズストラップ BOOK PALE PINK ver.』

https://tkj.jp/book/?cd=TD069436&path=&s1=(https://tkj.jp/book/?cd=TD069436&path=&s1=)

各価格:2497円(税込)

▼チャームの裏はミラーつき! ササッとお直しができる

▼スマホがかわいくアップデート

既存の「ズボラミニコスメポーチ」ピンク、ブラックも好評につき再販決定!

『HELLO KITTY × BRILMY リップが縦に収納できる ズボラに優しいミニコスメポーチ BOOK PALE PINK ver. /BLACK ver. SPECIAL PACKAGE』

各発売日:2025年2月3日

各価格:2959円(税込)

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662268

ズボラな編集者が生み出した“誰も知らない”ブランドが1年目で38万部のヒットの理由

~「BRILMY(ブリルミー)」“ズボラ”ブランドディレクターに聞く~

■「コスメ好き×片付けができない」ズボラ編集者が生み出したブランド「BRILMY」

コスメ好きを活かして美容企画をよく担当し、いくつかヒット作にも恵まれていたタイミングで「宝島社でブランドを立ち上げよう」という話が持ち上がりました。私が担当になったのは「ビューティブランド」。これまで様々なブランドさんとコラボをして数多くのサンプルを試してきたので、自分の中にもアイデアが徐々に蓄積されてきていたタイミングでした。これまでの自分のスキルを全部詰め込んでみようと思い、生まれたのが1作目です。企画の核となったのは「片付けが大の苦手」という自分自身の弱点。私はコスメが大好き、でも片付けができない。それらを掛け合わせて「理想のコスメポーチ」を作ってみようとひらめきました。コスメ収納で抱えてきたフラストレーションを、まるっと解消する! そこから「BRILMY」は出発しました。「BRILMY」というブランドの名は、フランス語の「輝く」と英語の「私」を掛け合わせた造語で“輝く私”を意味します。ストレス社会の中で、ほんのちょっとでもQOLをアップできますように、自分のことを大事にできますようにと願いを込めました。

■SNSを追求しヒットを生み出す!お客様との距離が近いブランドへ

2024年2月に発売した第1弾商品『BRILMY 中身が見えて時短がかなうズボラに優しいコスメポーチBOOK』は、「ズボラ」というキーワードがインフルエンサーの方に刺さったようで情報を拡散してくれて。おかげさまでネット書店で1位を記録しました。それからはバズリも意識して、キャッチーで具体的なワードをタイトルに入れています。また表紙は使用イメージがわきやすい写真にしていますが、Instagramでは、ブランドの世界観を出せるように、プロップなどと絡めておしゃれに見せています。ハローキティコラボでは、TikTokのライブを1時間で8千人ほどの方が見てくださいました。インスタライブはフォロワーに「始まったよ」と通知されるんですが、TikTokの場合はふらっと見に来る人が多いんです。視聴者が次々に入ってきては過ぎ去っていくTikTokでの商品紹介で新規客を巻き込み、Instagramは「ファンクラブ」のような気持ちでブランドのことを応援してくださっているファンの方たちから意見を聞いて、ときには作戦会議を一緒にする。お客様と距離の近いブランドになることが目標です! これからもコスメポーチ界のトップを志し、“見えないストレス”をファンの皆様と一緒に解消していきたいです。

■ズボラ編集者が志す《ポーチ界のトップ》! そして、「BRILMY」のこれから!

私自身が「整理整頓なんて無理!」なタイプですが、そんな私でも片付けられる商品なので、「絶対に無理!」と決めつけず、一度でいいので使ってみていただけたら嬉しいです。片付けられない人の目線で作っているからこそ、誰にとっても便利なものにできたかな、と考えています。どんな商品も、“生活を良くしたい”という想いで買ってくださると思っています。BRILMYを選んでくださった方の目に見えないイライラ、プチストレスを少しでも癒やして、気持ちを軽く、ハッピーにしたい。ポーチを買っただけでも「あれってすごくストレスだったんだ。生活ってまだまだ良くなる余地があるんだ」とハッとできるはず。“気づかないストレスを一緒に解消していこう”と呼びかけたいです。 「付録にしては頑張ってるね」のレベルではなくて、真剣に“ポーチ界のトップ”を志して作っています。納得できるまで、妥協なく仕上げる。そこはブランド立ち上げ当初から曲げていないポリシーです。ぜひ一度お試しいただけましたら嬉しいです!

BRILMY ブランドディレクター 出口花夏(でぐち・はるか)

東京都出身。文化学園大学卒。在学中は編集プロダクションのインターンを経験。大学4年生のときに宝島社の中途採用試験を受け入社。マルチメディア編集部に所属。現在はコンテンツ&プロダクツ局でコスメ好き&ズボラという自身の強みを活かし、宝島社発ビューティブランド「BRILMY」のブランドディレクターとして、ヒット作を数々生み出す。