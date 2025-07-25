(株)インボイス、経理のAI活用やDXについて11社が解説するカンファレンス「経理業務DX最前線サミット 2025 Summer」の全プログラムが決定したことを発表

株式会社インボイス

この度、株式会社インボイス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：加茂正巳、以下「インボイス」）は、2025年7月30日（水）に開催する無料オンラインカンファレンス【経理業務DX最前線サミット 2025 Summer ～AI時代の「経理・会計・財務改革」最前線 生産性を爆上げする11の実践Tips～】に登壇する企業11社のプログラムが決定したことをお知らせいたします。

申込・詳細：https://media.invoice.ne.jp/lp/conference2025/summer/invoice.html(https://media.invoice.ne.jp/lp/conference2025/summer/invoice.html?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)

カンファレス全プログラム

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/113945/table/130_1_aebb2934ba0591887995050365e7eca4.jpg?v=202507251155 ]

カンファレンス概要

本カンファレンスでは、経理・会計・財務の担当者様に役立つ【最新の経理業務DX】をテーマに最先端の経理向けサービスを提供する企業各社に登壇頂き、DXやAIを通じた皆様の業務課題の解決や生産性向上の効果的な対策に役立つ情報を網羅的に解説して頂きます。

経理業務の現状に満足していない方やもっと良くしたいとお考えの方は、お気軽にご視聴ください。

カンファレンス詳細

株式会社インボイス

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/113945/table/130_2_d7cc4f4ece41317d7f9e4fc632a528c4.jpg?v=202507251155 ]

URL： https://www.invoice.ne.jp/

所在地： 〒102-0083 東京都千代田区麹町5-1-1 住友不動産麹町ガーデンタワー

当社株主： 芙蓉総合リース株式会社（100％）

グループ会社: エクストリーク株式会社

〇請求書に関するお役立ち情報サイト

https://media.invoice.ne.jp/

〇本件に関する問合せ先

株式会社インボイス マーケティング推進部 田嶌

TEL：03-5275-7241

メールアドレス：inv-mktg@invoice.ne.jp