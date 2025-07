自由診療・美容クリニック向け経営支援プラットフォーム「キレイパスコネクト byGMO」、『Googleカレンダー連携機能』を提供開始【GMOビューティー】

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOビューティー株式会社(代表取締役社長:高橋 良輔 以下、GMOビューティー)は、自由診療・美容クリニック向け経営支援プラットフォーム「キレイパスコネクト byGMO」において、2025年7月25日(金)より「Googleカレンダー連携機能」の提供を開始しました。

本機能により、医師やスタッフは、日常的に使用している「Googleカレンダー」上で予約情報をリアルタイムに確認できるようになります。これにより、スケジュール確認の手間やダブルブッキングのリスクが減少し、クリニックの業務効率が向上します。

【背景】

美容医療の現場では、施術やカウンセリングなどの予約管理に加え、学会出席や研修などの個人の予定も含めたスケジュール管理の煩雑さが課題とされてきました。これまでは、予約管理システムと個人のスケジュール帳やカレンダーアプリを別々に確認する必要があり、この二重管理はスタッフの大きな負担となっており、さらには、ヒューマンエラーによるダブルブッキングのリスクを高め、クリニックの業務効率を低下させる一因となっていました。

また、医師やクリニック経営者は、外出先など院外でも予約状況をリアルタイムに把握したいという声が寄せられていました。

GMOビューティーは、これらの課題を解決するために、日常的に利用されている「Googleカレンダー」とのシームレスな連携機能を開発しました。

【概要】

「Googleカレンダー連携機能」は、「キレイパスコネクト byGMO」に登録された予約情報を、指定したGoogleアカウントの「Googleカレンダー」へ自動同期する機能です。

■連携による主なメリット

1.予約情報のリアルタイム同期

「キレイパスコネクト byGMO」に登録された、新規予約、変更・キャンセルなどの内容が即時に連携先の「Googleカレンダー」に反映され、常に最新の予定を使い慣れたカレンダーで確認できます。 22.業務予定とプライベート予定を一元管理

業務上の予定とプライベートの予定を一つのカレンダーで管理でき、空き時間の把握や院内会議・プライベート予定の調整がスムーズになります。

3.ダブルブッキングのリスクを大幅に削減

予約情報が自動でカレンダーに登録されるため、手入力によるミスや確認漏れを防ぎます。システムと個人カレンダーの二重管理から解放されることで、ヒューマンエラーに起因するダブルブッキングを未然に防止します。

【「キレイパスコネクト byGMO」について】(URL:https://connect.kireipass.jp/(https://connect.kireipass.jp/) )

「キレイパスコネクト byGMO」をご利用いただくことで、予約管理・カルテ・経営分析・CRMなど、それぞれ異なるツールで管理することで煩雑になっていた業務を一括管理することができるようになります。

また、直感的に操作ができるシンプルな設計により、使い方に悩まないストレスフリーで効率的なオペレーションを実現します。さらに、クリニックの利便性向上によりロイヤルカスタマーの創出・収益最大化をサポートしてまいります。

【GMOビューティー株式会社について】

「インターネットを通じて人々の生活を笑顔で楽しいものに」をミッションに掲げ、2010年11月からクーポン共同購入サイト「くまポン byGMO」(URL:https://kumapon.jp/)を運営しています。

また、2018年11月からは「くまポン byGMO」で培った販売ノウハウを活かし、美容医療に特化したチケット購入サイト「キレイパス byGMO」(URL:https://kireipass.jp/)の運営を開始しました。さらに、2022年3月からは自由診療クリニックの院内業務を一括管理できるSaaS「キレイパスコネクト byGMO」(URL:https://connect.kireipass.jp/)の運営を開始し、患者の利便性向上と美容医療現場の業務効率化へ貢献しています。

GMOビューティーは、今後も多くの人々の生活を笑顔で楽しいものにすることを目指し、各サービスの充実に努めてまいります。

【サービスに関するお問い合わせ先】

● GMOビューティー株式会社 キレイパス事業部

TEL:03-6861-2637 FAX:03-3461-1511

E-mail:kireipass@gmo-k.jp

【GMOビューティー株式会社】 (URL:https://beauty.gmo/(https://beauty.gmo/))

会社名 GMOビューティー株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 高橋 良輔

事業内容 ■インターネット関連事業

資本金 9,990万円

【GMOインターネットグループ株式会社】 (URL:https://www.group.gmo/(https://www.group.gmo/))

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社(グループ経営機能)

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産(仮想通貨)事業

資本金 50億円

Copyright (C) 2025 GMO beauty, Inc. All Rights Reserved.