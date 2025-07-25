「AND CHIPS」新コレクションが7月31日(木)より発売　『ストリートファイター6』とポップな作風のサンレモ氏との特別なコラボが実現

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株式会社カプコン


様々なデザイナーとのコラボレーションによって、カプコンのIPを新たな解釈で再構築したファッションアイテムを展開する「AND CHIPS（アンドチップス）」から、カプコン直営店舗である「カプコンストア」などを中心に、7月31日（木）より新コレクションを展開いたします。




■AND CHIPS STREET FIGHTER 6 by SANLEMO




『ストリートファイター6』の人気キャラクター「春麗」と「ジュリ」をフィーチャーし、「休日」をテーマにサンレモ氏による特別な描きおろしアートを使用した多彩なアイテムをお届けいたします。




「Tシャツ」グッズモデルには前弾に引き続きKAEDE氏を起用。この夏の主役になる「Tシャツ」はホワイトとブラックの2色展開で、どんなコーディネートにもマッチします。




スマートフォンに収まるサイズの「ステッカー」や夏に大活躍の「グラス」、コンビニなどちょっとしたおでかけにピッタリな「ラウンドトート」など、雑貨商品はイラストのテーマである「休日」使いできるラインナップでご用意。ぜひ、お手に取ってご覧ください。



□商品情報


1. AND CHIPS STREET FIGHTER 6 by SANLEMO Tシャツ (全4種) 　　　　　　　　4,730円(税込)


2. AND CHIPS STREET FIGHTER 6 by SANLEMO ステッカーセット 　　　　　　　 　880円(税込)


3. AND CHIPS STREET FIGHTER 6 by SANLEMO グラス (全2種)　　　　　　　　　2,750円(税込)


4. AND CHIPS STREET FIGHTER 6 by SANLEMO ラウンドトートバッグ (全2種)　　2,860円(税込)


5. AND CHIPS STREET FIGHTER 6 by SANLEMO アクリルキーホルダー (全2種)　　　880円(税込)


6. AND CHIPS STREET FIGHTER 6 by SANLEMO ポシェット (全2種)　　　　　　　3,300円(税込)


7. AND CHIPS STREET FIGHTER 6 by SANLEMO メタリッククリアファイル (全2種)　880円(税込)



■取扱店舗・発売日


【店頭販売】


2025年7月31日(木)


　・CAPCOM STORE TOKYO（カプコンストアトーキョー）


　・CAPCOM STORE OSAKA（カプコンストアオーサカ）


　・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA（カプコンストア＆カフェウメダ）


　・CAPCOM STORE ANNEX（カプコンストア アネックス）


　・CAPCOM STORE SENDAI（カプコンストアセンダイ)



【オンライン】


　　2025年7月31日(木) 12時～


　　ONLINE PARCO 内 CAPCOM STORE（カプコンストア）


　　https://online.parco.jp/shop/c/cs025792/



■【DESIGNER】
サンレモ/SANLEMO







大阪出身のイラストレーター。懐かしさと新しさの融合をテーマに、ビタミン多めのポップな絵を描く。


雑誌や広告、ブランドやアーティストとのコラボレーションなど幅広く活動中。


X（旧Twitter）：https://x.com/3kaku_illust/


Instagram：https://www.instagram.com/3kakulemon/







■【MODEL】


KAEDE


Instagram(https://www.instagram.com/kaede_/#)







生年月日：1996.1.11


出身地：神奈川県
身長：168cm



【f5ve】







f5ve(ファイビー) は、E-girls/Happinessのメンバーとして活動していたKAEDE、SAYAKA、MIYUU、RURIの4人と、iScreamのRUIの5人で新しく結成された東京発の異次元ドリームグループ。


グループのエグゼクティブ・プロデューサーを務めるのはレディ・ガガ、ジャスティン・ビーバー、テイラー・スウィフトらのプロデューサーとしてグラミー賞を受賞しているBloodPop(R)。


LDH JAPANと、カルヴィン・ハリス、ウィローなどを手掛けるThree Six Zeroがタッグを組み、今後アメリカを拠点に世界進出を計画している。


2025年3月5日「Magic Clock」をリリース。2025年5月5日にデビューアルバム『SEQUENCE 01』をリリース。



【注意事項】


※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。


※発売日は変更になる場合がございます。


※本商品は後日イベント、店舗、オンラインストア等で販売の可能性がございます。予めご了承ください。



■CAPCOM STORE 店舗概要■







・CAPCOM STORE TOKYO (カプコンストアトーキョー)
・CAPCOM STORE OSAKA (カプコンストアオーサカ)
・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA (カプコンストア&カフェウメダ)
・CAPCOM STORE ANNEX (カプコンストア アネックス)
・CAPCOM STORE SENDAI (カプコンストアセンダイ)
　https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html

【オンライン販売】
・ONLINE PARCO 内 CAPCOM STORE(カプコンストア)
　https://online.parco.jp/shop/c/cs025792/



□「AND CHIPS」ブランド公式ページ


　https://www.capcom-games.com/andchips/ja-jp/





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