「AND CHIPS」新コレクションが7月31日(木)より発売 『ストリートファイター6』とポップな作風のサンレモ氏との特別なコラボが実現
様々なデザイナーとのコラボレーションによって、カプコンのIPを新たな解釈で再構築したファッションアイテムを展開する「AND CHIPS（アンドチップス）」から、カプコン直営店舗である「カプコンストア」などを中心に、7月31日（木）より新コレクションを展開いたします。
■AND CHIPS STREET FIGHTER 6 by SANLEMO
『ストリートファイター6』の人気キャラクター「春麗」と「ジュリ」をフィーチャーし、「休日」をテーマにサンレモ氏による特別な描きおろしアートを使用した多彩なアイテムをお届けいたします。
「Tシャツ」グッズモデルには前弾に引き続きKAEDE氏を起用。この夏の主役になる「Tシャツ」はホワイトとブラックの2色展開で、どんなコーディネートにもマッチします。
スマートフォンに収まるサイズの「ステッカー」や夏に大活躍の「グラス」、コンビニなどちょっとしたおでかけにピッタリな「ラウンドトート」など、雑貨商品はイラストのテーマである「休日」使いできるラインナップでご用意。ぜひ、お手に取ってご覧ください。
□商品情報
1. AND CHIPS STREET FIGHTER 6 by SANLEMO Tシャツ (全4種) 4,730円(税込)
2. AND CHIPS STREET FIGHTER 6 by SANLEMO ステッカーセット 880円(税込)
3. AND CHIPS STREET FIGHTER 6 by SANLEMO グラス (全2種) 2,750円(税込)
4. AND CHIPS STREET FIGHTER 6 by SANLEMO ラウンドトートバッグ (全2種) 2,860円(税込)
5. AND CHIPS STREET FIGHTER 6 by SANLEMO アクリルキーホルダー (全2種) 880円(税込)
6. AND CHIPS STREET FIGHTER 6 by SANLEMO ポシェット (全2種) 3,300円(税込)
7. AND CHIPS STREET FIGHTER 6 by SANLEMO メタリッククリアファイル (全2種) 880円(税込)
■取扱店舗・発売日
【店頭販売】
2025年7月31日(木)
・CAPCOM STORE TOKYO（カプコンストアトーキョー）
・CAPCOM STORE OSAKA（カプコンストアオーサカ）
・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA（カプコンストア＆カフェウメダ）
・CAPCOM STORE ANNEX（カプコンストア アネックス）
・CAPCOM STORE SENDAI（カプコンストアセンダイ)
【オンライン】
2025年7月31日(木) 12時～
ONLINE PARCO 内 CAPCOM STORE（カプコンストア）
https://online.parco.jp/shop/c/cs025792/
■【DESIGNER】
サンレモ/SANLEMO
大阪出身のイラストレーター。懐かしさと新しさの融合をテーマに、ビタミン多めのポップな絵を描く。
雑誌や広告、ブランドやアーティストとのコラボレーションなど幅広く活動中。
X（旧Twitter）：https://x.com/3kaku_illust/
Instagram：https://www.instagram.com/3kakulemon/
■【MODEL】
KAEDE
Instagram(https://www.instagram.com/kaede_/#)
生年月日：1996.1.11
出身地：神奈川県
身長：168cm
【f5ve】
f5ve(ファイビー) は、E-girls/Happinessのメンバーとして活動していたKAEDE、SAYAKA、MIYUU、RURIの4人と、iScreamのRUIの5人で新しく結成された東京発の異次元ドリームグループ。
グループのエグゼクティブ・プロデューサーを務めるのはレディ・ガガ、ジャスティン・ビーバー、テイラー・スウィフトらのプロデューサーとしてグラミー賞を受賞しているBloodPop(R)。
LDH JAPANと、カルヴィン・ハリス、ウィローなどを手掛けるThree Six Zeroがタッグを組み、今後アメリカを拠点に世界進出を計画している。
2025年3月5日「Magic Clock」をリリース。2025年5月5日にデビューアルバム『SEQUENCE 01』をリリース。
【注意事項】
※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。
※発売日は変更になる場合がございます。
※本商品は後日イベント、店舗、オンラインストア等で販売の可能性がございます。予めご了承ください。
■CAPCOM STORE 店舗概要■
・CAPCOM STORE TOKYO (カプコンストアトーキョー)
・CAPCOM STORE OSAKA (カプコンストアオーサカ)
・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA (カプコンストア&カフェウメダ)
・CAPCOM STORE ANNEX (カプコンストア アネックス)
・CAPCOM STORE SENDAI (カプコンストアセンダイ)
https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html
【オンライン販売】
・ONLINE PARCO 内 CAPCOM STORE(カプコンストア)
https://online.parco.jp/shop/c/cs025792/
□「AND CHIPS」ブランド公式ページ
https://www.capcom-games.com/andchips/ja-jp/
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