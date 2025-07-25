「Cyberpunk 2077(サイバーパンク 2077)」「Cyberpunk:Edgerunners(サイバーパンク： エッジランナーズ)」のアパレルグッズを取り揃えたポップアップショップ開催！
株式会社カイタックファミリー(本社:岡山県岡山市/代表取締役社長:赤木政一)が運営する通販サイト「BLACK BALLOON MARKET」（ブラックバルーンマーケット）が、2025年8月1日(金)から、ダイバーシティ東京プラザにて「Cyberpunk 2077(サイバーパンク 2077)」「Cyberpunk: Edgerunners(サイバーパンク： エッジランナーズ)」の公式ライセンスグッズを取り揃えたポップアップショップを開催します。
「Cyberpunk: Edgerunners(サイバーパンク： エッジランナーズ)」新商品・人気商品ご紹介
「Cyberpunk 2077(サイバーパンク 2077)」新商品雑貨紹介
大好評のスカジャンもショップにて展示いたします。
ご予約商品となります。詳細は各予約販売ページよりご確認ください。
スカジャンWEBストア予約販売ページ：https://blackballoon.market/collections/category/スカジャン(https://blackballoon.market/collections/category/%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3)
●お買上特典
期間中、イベントショップでのお買上げ金額税込4,000円ごとに、オリジナルステッカー(全５種)をランダムで1枚お渡しいたします。
※ランダムでのお渡しとなりますので、絵柄はお選びいただけません。
※数に限りがございますので、無くなり次第終了とさせていただきます。
※レシートの合算はできませんので、ご了承くださいませ。
※特典のお渡しは、当日のレシートのみ有効とさせていただきます。
※特典の内容は予告なく変更になる場合がございます。
●開催情報
開催期間：2025年8月1日(金)～2025年9月1日(月)
開催場所：ダイバーシティ東京プラザ ２F「Divercity+」
営業時間：（平日）11：00～20：00（土日祝）10：00～21：00
※12日（火）～15日（金）の営業時間 10:00～21:00
※開催内容は予告なく変更になる場合がございます。
●ご入場方法
直接ショップまでお越しください。
※混雑状況に応じて入場規制や整理券配布を実施させていただきますので、あらかじめご了承ください。
●各コンテンツ商品販売ページ
WEBストア販売ページ：
【Cyberpunk: Edgerunners(サイバーパンク： エッジランナーズ】
https://blackballoon.market/collections/cyberpunk-edgerunners
※新商品の発売は8/1～となります。
【Cyberpunk 2077(サイバーパンク 2077)】
https://blackballoon.market/collections/cyberpunk2077
※新商品の発売は8/1～となります。
●BLACK BALLOON MARKETとは
BLACK BALLOON MARKET【BBM】（［公式］ブラックバルーンマーケット）は、世界のゲーム・アニメキャラクターの公式ライセンスグッズを展開するオンラインストアです。
Official EC Store: https://blackballoon.market/
Twitter: https://twitter.com/BlackBalloon_mt
Instagram: https://www.instagram.com/blackballoon_market/(https://www.instagram.com/blackballoon_market/)
- 会社概要
【商 号】株式会社カイタックファミリー
【本 社】岡山県岡山市北区昭和町3-12
【代 表】代表取締役社長 赤木 政一
【URL】https://www.caitac-family.com/
【問い合わせ先】https://www.caitac.co.jp/inquiry/
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社カイタックファミリー 広報担当：張谷正憲