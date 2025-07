【ATEN 新製品】KVM信号を最長10km伝送可能！ 4K60p 4:4:4 光ファイバーKVMエクステンダー「CE980」/「CE990」を販売開始

ATENジャパン株式会社

KVMとAV/IT接続・管理ソリューションのリーディングプロバイダーであるATENジャパン株式会社(取締役社長:蠟 鴻群 (Hans Teng))は、この度、4K60p 4:4:4対応 光ファイバーKVMエクステンダー「CE980(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/CE980)」および「CE990(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/CE990)」の発売を開始しました。

「CE990」最長10km伝送に対応したTrue 4K(4k60p 4:4:4) 光ファイバーKVMエクステンダー(DisplayPort/HDMI 対応)を販売開始

本製品は、ATEN初となる 4K60p 4:4:4映像伝送に対応した光ファイバーKVMエクステンダーであり、「CE980(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/CE980)」は最大300m、「CE990(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/CE990)」は最大10kmまでの長距離伝送が可能です。

交通インフラ、製造業、エネルギー分野などの重要な制御環境向けに設計された本製品は、HDR10に対応しており、正確な色表現と深みのあるコントラスト、鮮やかな色彩で、より高精細で美しい映像を映し出すことができます。

優れた映像性能に加え、キーボード/マウス、RS-232、USB 2.0、ステレオ音声およびエンベデッドオーディオの各種信号を延長可能。さらに、LPCM 7.1ch、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HDマスターオーディオなどのロスレス・デジタル・オーディオフォーマットに対応しており、高品質なオーディオ環境も実現します。

本製品はDisplayPortとHDMIのどちらにも対応した兼用ポートを採用しているため、ローカルとリモートの両方のコンソールで、DisplayPortまたはHDMIディスプレイを自由に選んで接続できます。もちろん、両端で異なる出力形式の組み合わせにも対応可能です。

ローカル/リモート両側での設置を容易にする、DisplayPort/HDMI 2-in-1コンボコネクターを採用

光ファイバー接続により電磁干渉(EMI)の影響を受けにくく、安定した伝送が可能な「CE980(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/CE980)」および「CE990(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/CE990)」は、セキュアなデータセンターにおけるサーバーの制御、医療機器の操作、高精細な映像コンテンツの管理(放送・産業用途)など、さまざまな現場において、途切れることのない安定した通信を提供します。

ATEN公式サイトで製品を見る :https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/kvm%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC/?f4033%5B%5D=2

●主な特長

・HDR10対応のTrue 4K映像伝送(HDMI/DisplayPort)

最大3840×2160および4096×2160@60Hz(4:4:4)解像度に対応し、HDR10による高精細かつ忠実な色再現を実現。高精細な映像表現が必要とされる現場に適しています。

・最長300m(CE980)/10km(CE990)の長距離伝送

光ファイバーケーブルにより、DisplayPort/HDMI映像、キーボード/マウス制御、ステレオ音声・エンベデッドオーディオ、RS-232制御、USB 2.0信号を最大10kmまで延長可能です。

・DisplayPort/HDMI対応 2-in-1コンボコネクター搭載

ローカル/リモート両端で、DisplayPortまたはHDMIディスプレイの柔軟な接続構成が可能です。両端で異なる出力形式の組み合わせにも対応可能です。

・権限機能付きのデュアルコンソール対応

ローカルおよびリモートの双方からKVMアクセスが可能。共同作業や冗長化が求められる運用シーンに適しています。

ATENジャパンの親会社で、KVMとAV/IT接続・管理ソリューションのリーディングプロバイダーであるATEN Internationalのニコラス・リン副社長は、次のようにコメントしています。

「ATENとして初のTrue 4K対応DisplayPort/HDMI 光ファイバーKVMエクステンダーは、プロが求める高速かつ長距離の伝送性能と、妥協のない4K映像品質を両立した“次世代対応”のソリューションを提供します。 CE980およびCE990は、スマートファクトリーにおける業務の効率化、交通管制センターでのリアルタイム監視、あるいは医療分野での精密な画像診断など、あらゆる現場で安全かつ安定した信号伝送を実現することでしょう。」

ATEN公式サイトで製品を見る :https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/kvm%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC/?f4033%5B%5D=2

当社は、以下の公式SNSアカウントにて最新情報や製品情報を随時発信しております。

下記リンクよりご確認ください。

▼ATENジャパン 公式SNS

・ YouTube:https://www.youtube.com/@aten6629

・ Facebook:https://www.facebook.com/aten6629/

・ X:https://x.com/officialATENjp

・ Instagram:https://www.instagram.com/atenjp_kvm/

・ LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/aten6629/

ATENについて

1979年に設立されたATEN International Co., Ltd. (TWSE:6277)は、KVMとAV/ITのコネクティビティーおよびマネージメントソリューションのリーディングカンパニーです。1,000を超えるKVM、Pro AV、USB、ラック、インテリジェント電源製品を提供するATENは、企業・政府・教育・医療・製造・放送・メディア・交通環境におけるAV/IT機器の接続・管理・最適化を行います。ATENは650以上の国際特許を発行し、革新的なソリューションの絶え間ない流れを生み出し、世界中で利用可能な製品の包括的なポートフォリオを可能にするグローバルR&Dチームとなりました。

ATEN International Co., Ltd. は台湾に本社を構え、中国、日本、韓国、ベルギー、オーストラリア、米国、英国、トルコ、ポーランド、インド、ルーマニア、南アフリカ、インドネシア、メキシコに子会社および地域オフィスを展開しています。また、台湾、中国、カナダにR&Dセンターを設置し、技術開発を推進しています。

ATENについての詳細は、こちらをご参照ください。

https://www.aten.com/jp/ja/aten-info/about-aten/brand/