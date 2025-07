通信の未来を探る！「ミリ波で推しがもっと近くに！？10代と予測する通信の未来」セミナー開催!!

株式会社ONBOARD

「ミリ波で推しがもっと近くに!?10代と予測する通信の未来」と題したオンラインセミナーを、2025年7月30日(水)に開催します。本 セミナーでは、次世代通信技術『ミリ波』を活用した新しいサービスやシステムの可能性について探ります。

株式会社ON BOARD(所在地:東京都港区/代表取締役 大山りか)は、新しい価値とビジネスチャンスを創出する方法を議論するオンラインセミナーを開催いたします。

本セミナーは、最先端5Gによるイノベーションを加速するミリ波を世界でリードするQualcomm IncorporatedのQualcomm(R) Wireless Reach(TM)イニシアチブによってサポートされており、ミリ波の特徴やその活用方法、未来の通信技術に触れていただくだけでなく、新たな時代の主役となるZ世代やα世代のリアルをお伝えすることで皆様の新たな気づきとなることを期待しています。

また、Z世代やα世代のアイデアミーティングの結果をもとに、超高速で低遅延のミリ波技術がファン体験、デジタルインタラクション、およびモバイル接続の未来をどのように変革しているかを探ります。

【イベント概要】

■ 株式会社ON BOARDについて

- タイトル:ミリ波で推しがもっと近くに!?10代と予測する通信の未来- 開催日時:2025年7月30日(水)17:00~18:30(日本時間)- 開催形式:Zoomによるオンラインセミナー- 参加方法:事前予約制(予約サイト:https://mmwave.peatix.com/view)- 参加費:無料- プログラム(予定):※登壇者は一部変更になる場合があります。- - 「モバイル通信の未来(仮)」- - - 藤岡 雅宣氏 (元エリクソン・ジャパン)- - 「推し活シーン(スタジアム等)での通信環境の実態」- - - 村田製作所 吉井 大二郎氏- - 情報共有: 10代が予測する次世代通信サービスの未来像- - - ON BOARD 嵐 奈央- - パネルディスカッション: 「次世代通信サービスの可能性を探る」- - - クアルコムジャパン 政策渉外本部長 篠澤 康夫氏- - - 村田製作所 吉井 大二郎氏- - - ON BOARD 岡野 由樹- - - ON BOARD 鎌田 奈緒美(ファシリテータ)- 詳細・申込:https://mmwave.peatix.com/view- 主催:株式会社ON BOARD- 協力パートナー:Qualcomm(R) Wireless Reach / XGMF(推し活×5G プロジェクト) / 一般社団法人情報社会デザイン協会

2021年2月創業。

デジタル社会人材の創出・育成に取り組むとともに、これからのデジタル社会を支える次世代通信の認知向上、そして次世代通信による新たな価値想像についても取り組む。その他、各種プロジェクト(国プロジェクト、企業プロジェクト)の創出・支援・調査などを行う。

昨年11月、Qualcomm(R) Wireless Reach(TM)の支援を受け、デジタル社会人材の創出・育成を目指すポータルサイト「XLeaderCorps」をリリースした。

株式会社ON BOARD:https://onboardproject.com/

■ 「XLeaderCorps」について

株式会社ON BOARDが運営するデジタル人材の創出・育成を目指すポータルサイト。

Xリーダーとなるために必要な考え方を動画で学べるXリーダー講座、次世代通信技術について学べる5G基礎講座等を配信。動画学習後は、「検定」で学んだことを確認できる仕組みに。

今後は通信分野だけでなく様々な産業分野におけるXリーダーのあり方を提案する講座・検定の配信を予定。

XLeaderCorps:https://x-leaders.net/