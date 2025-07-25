MIRUWS WEEAK -快眠サービス説明会を開催します

株式会社 ミルウス

株式会社ミルウス（代表取締役：南重信／札幌市、北海道大学発認定スタートアップ、J-Startup HOKKAIDO）は、シンプルなリストバンドを1週間装着して返却するだけで、無呼吸リスク、睡眠品質、そして感情・ストレス・歩数といったウェルネス指標を連続・同時に可視化する新サービス「MIRUWS WEEAK-快眠」を、2025年8月5日（火）より提供開始します(既発表、下記URL参照)。

https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=releasedetail&company_id=57464&release_id=29&owner=1

(https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=releasedetail&company_id=57464&release_id=29&owner=1) 今回、同サービス開始に向けて健康経営・睡眠関連機器/食品/飲料・医療機関・研究機関等、多様な活用を検討していただけるサービス提供者様向けの説明会を2025年8月1日(金) 午後4:00-6:00 ハイブリッド形式で開催します。また、同説明会に先立つ午後1:00からは北海道インデペンデンツクラブの特別講演・事業発表会があり、ここでは弊社の事業計画を発表します。弊社以外の興味深い発表もありますので、参加していただければ幸甚です。

あなたの弱み虚弱(WEAK)の原因を一週間(WEEK)で可視化

[MIRUWS WEEAK -快眠 サービス説明会]

日 時：2025年8月1日（金）16:00～18:00

会 場：北海道大学 北キャンパス 北大ビジネス・スプリング 2階大会議室

〒001-0021 北海道札幌市北区北２１条西１２丁目２

https://www.smrj.go.jp/incubation/ho-bis/index.html(https://www.smrj.go.jp/incubation/ho-bis/index.html)



参加方法：ハイブリッド開催(会場およびZOOM視聴) オープン形式

三峰電気 mhc-srv@mitsumine-elec.com(ミルウスサービス専用メールアドレス)に参加申し込み、お問合せください。

アジェンダ：(株)ミルウスの専門家および拡販支援の三峰電気担当者が具体的に御説明します。

１.16:00-16:20 MIRUWS WEEAKの概要およびヒジネスモデル (会場)

・・・(株)ミルウス 代表取締役 南重信

２.16:20-16:40 MIRUWS WEEAKの睡眠・無呼吸・感情・ストレス・歩数測定技術 (会場)

・・・(株)ミルウス 取締役 池田敏夫

３.16:40-17:00 MIRUWS WEEAKを支える仮想センサシステム (リモート)

・・・(株)ミルウス 取締役 田村正文

４.17:00-17:15 MIRUWS WEEAKの運用・サポート (リモート)

・・・三峰電気(株) 部長 大家充也

５.17:15-17:30 MIRUWS WEEAKの閲覧画面操作デモ (会場)

・・・(株)ミルウス 技術担当 巌良賢

６.17:30-18:00(質問完了し次第終了)

事前にメール頂いた御質問に回答させていただきます。全ての御質問に回答できない場合も、ございます。あらかじめ御了承お願いします。

尚) 以上の予定は、予告なく変更する可能性があります。



[北海道インデペンデンツ 事業計画発表会]

同8月1日に北海道大学オープンイノベーションハブ エンレイソウ で13:45より開始されますインデペンデンツクラブ「第611回事業計画発表会」にてMIRUWS WEEAKの事業計画を発表します(No.1594)。13:00～13:45には「北海道スタートアップの支援活動」や「起業家の挑戦」といった興味深い講演も予定されており、また、事業計画発表会ではミルウス以外の各スタートアップの発表もあり、こちらも対面・リモート参加を御検討いただければ幸甚です。 詳しくは下記リンクを参照ください。

https://www.independents.jp/event/769