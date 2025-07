Amazon Originalドラマ『私の夫と結婚して』OST elley、An Siu MV配信開始！

株式会社DONGRAMYPROJECT

韓国の人気ウェブ小説を原作に、日本版として脚色されたAmazon Primeオリジナルドラマ『私の夫と結婚して』(韓国語原題:내 남편과 결혼해줘)のOST elley、An Siu MV がついに公開!本作は、CJ ENM JAPANと韓国最大手のドラマ制作会社STUDIO DRAGON(スタジオドラゴン)が企画し、松竹撮影所が制作を手がけた日韓合作のグローバルプロジェクト。韓国の一流制作陣と、日本の俳優・スタッフ陣がタッグを組み、注目を集めている話題作です。そして、Amazon Primeオリジナルドラマ『私の夫と結婚して』のOSTにおいて、日本地域での音楽配信および国内主要配信サイトへの楽曲流通を担当する株式会社DONGRAMYPROJECTは、オリジナルサウンドトラックの配信スケジュールを公開いたしました。

■ ドラマ『私の夫と結婚して』OST elley, An Siu MV 配信スタート!

elley「Burn It Out」 / An Siu「The Mask」 7月25日(金)12時より配信開始!

elley「Burn It Out」An Siu「The Mask」



日本で活動中のアーティストelleyによる「Burn It Out」は、マイナー調で重厚感のあるビートとベースラインが特徴的な1曲。 ヒロイン・神部ミサの視点から描かれた楽曲で、「2回目の人生では、私を苦しめたすべてを燃やし尽くす」という復讐の意味と、「前の人生をすべてリセットしたい」という再生の意味を同時に込めたリリックが印象的です。

本楽曲は、Ryo Ito、Sorato、YHEL、Scarlett Nguyenといった、BABYMONSTER、IVE、TWICE、ME:IなどK-POP/J-POPアーティストの楽曲制作にも携わる実力派作家陣が参加し、OSTとしての完成度をさらに高めています。

「The Mask」は、緊張感あふれるムーンバートンビートの上に、華やかなヴァースのトップラインが降り注ぐ、印象的なオルタナティブ・ポップトラックです。 本楽曲は、それぞれの立場や関係性によって顔にかぶせられる“仮面”という存在についての意味と考察を込めており、ドラマの主人公「神部美紗」役の小芝風花と、悪役「江坂玲奈」役の白石聖、この二人が“仮面”を被らざるを得なかった共通の理由に焦点を当てています。

また、K-POPシーンの注目の新星であり、抜群の歌唱力を誇るボーカリスト、アン・シウが楽曲全体に命を吹き込み、中性的なイメージの独特なボーカルカラーを存分に発揮しています。さらに、韓国国内でもトップクラスの実力を持つプロデューサー、TAIBIAN、Dr.ba$$(1)、CODAがプロデュースを担当し、洗練された感性で本楽曲を完成させました。

■『私の夫と結婚して』OST elley, An Siu 配信スケジュール公開!

🔹 7月25日(金)12:00:elley、An Siu MV公開



■ OST配信スケジュール(すべて18時配信)

🔹6月27日(金)

Part.1: Kangnam「So You Can Shine」/elley「Burn It Out」

→ それぞれの“決意”と“再生”を描いた、物語の序章を飾るエモーショナルな2曲。

🔹6月28日(土)

Part.2: JIHYO(TWICE)「New Days」

→ 主人公・神部ミサのテーマ。ジヒョの圧巻の歌声がドラマにさらなる深みをもたらす!

🔹7月4日(金)

Part.3: An Siu「The Mask」

→ 仮面の裏に隠された本音。ミステリアスでエッジの効いた1曲。

🔹7月5日(土)

Part.4: WENDY「Blazing Steps」

→ 強く前を向くヒロインの“歩み”を描いた、希望に満ちたパワフルなナンバー。

🔹7月11日(金)

Part.5:INI(尾崎匠海 & 藤牧京介)「So You Can Shine」

→ 誰もが一度は経験する“片想い”の切なさを描いた、心に寄り添うラブバラード。

🔹7月18日(金)

Part.6 : Boom - Movie Closer

→新しい人生を生きることを決心したヒロインの誓いを盛り込んだソング

🔹7月25日(金)

オールトラック音源発売

→あの日の涙も、笑顔も、胸の高鳴りも! ドラマのすべての瞬間が、この音楽に詰まってる。

心を揺さぶった全7曲とBGM(スコア音源)44曲、全58曲を収録!今、ふたたび――!



■映像公開プラットフォーム&公式チャンネル

▶ YouTube

@dongramyproject

https://www.youtube.com/@dongramyproject

▶ X(旧Twitter)

@dongramyproject

https://x.com/dongramyproject

▶ Instagram

@dongramyproject

https://www.instagram.com/dongramyproject/

▶ TikTok

@dongramyproject

https://www.tiktok.com/@dongramyproject



【本件についてのお問い合わせ先】 PR担当

TEL: 03-6871-7885 E-mail:music@dongramy.net