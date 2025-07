士業交流イベント開催報告 - 運動と交流でつながる士業コミュニティ

税理士法人レガシィ

レガシィマネジメントグループ(税理士法人レガシィ/行政書士法人レガシィ/株式会社レガシィ、代表:天野大輔、所在地:東京都中央区八重洲) は、士業の皆様を対象とした交流イベント「Run with 士業」「Football with 士業」「Golf with 士業」を開催しました。

これらのイベントは、運動を通じて心身をリフレッシュしながら、士業同士のつながりを深めることを目的としています。

Run with 士業(6月19日開催)

初心者から経験者までご参加いただいたランニングイベントでは、大手町の豊かな緑と美しい夜景を背景に、皇居一周を楽しみました。走ることを通じて自然と会話もうまれ、笑顔と活気に満ちたひとときとなり、初対面同士でも打ち解ける交流の場となりました。

Football with 士業(6月25日開催)

都内のフットサル施設で開催されたフットボールイベントには、Jリーグサポーターや海外サッカーファンの士業の先生方が多数参加しました。女性も交えたミックス戦や、プロ経験を持つ現役選手の特別参加による経験者同士の真剣勝負も行われました。運動不足解消と交流を兼ねた熱戦が繰り広げられ、終了後の懇親会ではサッカー談議に花が咲き、和やかな交流の場となりました。

Golf with 士業(7月9日開催)

インドアゴルフ施設で行われたゴルフイベントでは、プロのアドバイスを受けながらのスイング分析やシミュレーションゴルフを実施。初心者からベテランまでが楽しめる内容で、ゴルフスキルの向上と士業同士の交流が図られました。参加者からは「次回の開催が今から楽しみです。」との声も寄せられました。

今後の展開

税理士法人レガシィでは、今後も士業の皆様が気軽に交流できる場を提供してまいります。次回イベントの情報は、公式HPやメールマガジンの他、BtoBtoC型SNSアプリ「サムシナ」のコミュニティ機能にて、詳細をお知らせしています。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

[公式サイトURL] レガシィクラウド | イベント情報(https://legacy.ne.jp/legacy-cloud/seminar/)

サムシナについての詳細はこちら :https://legacy.ne.jp/legacy-cloud/topics/news/2167/

レガシィについて

税理士法人レガシィは、相続税・贈与税など資産税専門の税理士法人として富裕層や経営者の顧客を抱え、資産家の方に向けた相続コンサルティングサービスを展開しています。相続専門家歴20年超のプレミアム税理士が6名在籍しており、累計相続案件実績は31,000件(2025年2月末時点)・財産規模5億以上年間相談実績862件(2023年11月~2024年10月末)の実績を誇ります。世代を超えた相続を長期にわたりサポートすることで、お客様にウェルビーイングを感じていただけるようサービスを提供しています。

グループ概要

- レガシィマネジメントグループ

(税理士法人レガシィ・株式会社レガシィ・行政書士法人レガシィ等)

- 所在地:東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー12F

- 代表者:天野 大輔

- 税理士登録:東京税理士会・京橋支部所属 税理士法人番号 第378号

- 事業内容 :相続税申告及び税務調査対応、事業承継(M&A)・相続不動産コンサルティング他

- URL :https://legacy.ne.jp/

