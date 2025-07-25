データ×AIによる人事戦略の最新動向を学べる「ExaWizards Collaboration Day 2025」を9月3日に開催

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株式会社エクサウィザーズ

株式会社エクサウィザーズ（東京都港区、代表取締役社長：春田 真、以下エクサウィザーズ）は、9月3日、クライアント企業・パートナーと共に「データ＆AIで潜在能力を最大化する人的資本投資」をテーマに、オンラインセミナー「ExaWizards Collaboration Day 2025」（後援：一般社団法人日本経済団体連合会）を開催します。



ExaWizards Collaboration Day 2025

　経済産業省 迫田氏の基調講演を皮切りに、DX人材育成・人的資本経営の最前線に立つ各社のキーパーソンが登壇。人的資本投資とDX人材育成を推進する際に直面しがちな課題、それに対して各社がどのようなステップで打ち手を講じ、業績や組織文化を変革したのか――成功事例を通じて、自社の施策を経営成果へ直結させる実践的ヒントをお届けします。また、生成AIとピープルアナリティクスを組み合わせた最新アプローチや手法も豊富な事例とともにご紹介します。


　具体的なプログラムやお申し込みはこちらをご覧ください。


https://dx-lp.exawizards.com/collaborationday2025?utm_source=pr


☑ プログラム

●基調講演


経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課 デジタル人材政策室 室長 迫田 章平氏




●事例講演


・「こくみん共済coop「お役立ちDX」における人財育成の取り組みについて」


こくみん共済coop お役立ちDX推進部 部長 浅見 聡氏



・「三井不動産レジデンシャルのDXビジネス人材育成」　


三井不動産レジデンシャル株式会社 人事部人事グループ 兼 ダイバーシティ&インクルージョン推進グループ 主査 香田 圭介 氏



・「ファミリーマートのチャレンジを推し進めるDX人財育成」


株式会社ファミリーマート 管理本部 人財開発部 部長 大石 卓也 氏




・「関西電力送配電におけるDX人財戦略」


関西電力送配電株式会社 情報技術部 DX推進グループ マネジャー　高橋 俊輔 氏




・「～データが語るDX人材像～北海道ガス 人事部主導の新たな人材戦略」


北海道ガス株式会社 人事部人事グループ 副課長　長嶋 亮 氏



各登壇者によるパネルディスカッションもございます。


具体的なプログラムやお申し込みはこちらをご覧ください。


https://dx-lp.exawizards.com/collaborationday2025?utm_source=pr


☑ こんな方におすすめ　

・企業の人事担当/人事責任者


・AI・データを活用した人事戦略に関心のある担当/責任者


・DX人材育成を前進させたい担当/責任者


☑ 開催概要

主催　　：株式会社エクサウィザーズ


後援　　：一般社団法人日本経済団体連合会


名称　　：ExaWizards Collaboration Day 2025


開催日時：2025年9月3日(水) 14:30-18:00


参加費　：無料（事前登録制）


開催場所：オンライン　イベント登録ページ：


https://dx-lp.exawizards.com/collaborationday2025?utm_source=pr



【エクサウィザーズ 会社概要】


会社名　：株式会社エクサウィザーズ（証券コード4259）


所在地　：東京都港区芝浦4丁目2－8 住友不動産三田ファーストビル5階


設立　　：2016年2月


代表者　：代表取締役社長CEO　春田 真


事業内容：AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決


URL　　：https://exawizards.com/



＜本イベントに関するお問い合わせ先＞


ExaWizards Collaboration Day事務局
メール：dx_inside@exwzd.com