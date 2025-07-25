データ×AIによる人事戦略の最新動向を学べる「ExaWizards Collaboration Day 2025」を9月3日に開催

株式会社エクサウィザーズ

株式会社エクサウィザーズ（東京都港区、代表取締役社長：春田 真、以下エクサウィザーズ）は、9月3日、クライアント企業・パートナーと共に「データ＆AIで潜在能力を最大化する人的資本投資」をテーマに、オンラインセミナー「ExaWizards Collaboration Day 2025」（後援：一般社団法人日本経済団体連合会）を開催します。

ExaWizards Collaboration Day 2025

経済産業省 迫田氏の基調講演を皮切りに、DX人材育成・人的資本経営の最前線に立つ各社のキーパーソンが登壇。人的資本投資とDX人材育成を推進する際に直面しがちな課題、それに対して各社がどのようなステップで打ち手を講じ、業績や組織文化を変革したのか――成功事例を通じて、自社の施策を経営成果へ直結させる実践的ヒントをお届けします。また、生成AIとピープルアナリティクスを組み合わせた最新アプローチや手法も豊富な事例とともにご紹介します。

具体的なプログラムやお申し込みはこちらをご覧ください。

https://dx-lp.exawizards.com/collaborationday2025?utm_source=pr

☑ プログラム

●基調講演

経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課 デジタル人材政策室 室長 迫田 章平氏

●事例講演

・「こくみん共済coop「お役立ちDX」における人財育成の取り組みについて」

こくみん共済coop お役立ちDX推進部 部長 浅見 聡氏

・「三井不動産レジデンシャルのDXビジネス人材育成」

三井不動産レジデンシャル株式会社 人事部人事グループ 兼 ダイバーシティ&インクルージョン推進グループ 主査 香田 圭介 氏

・「ファミリーマートのチャレンジを推し進めるDX人財育成」

株式会社ファミリーマート 管理本部 人財開発部 部長 大石 卓也 氏

・「関西電力送配電におけるDX人財戦略」

関西電力送配電株式会社 情報技術部 DX推進グループ マネジャー 高橋 俊輔 氏

・「～データが語るDX人材像～北海道ガス 人事部主導の新たな人材戦略」

北海道ガス株式会社 人事部人事グループ 副課長 長嶋 亮 氏

各登壇者によるパネルディスカッションもございます。

具体的なプログラムやお申し込みはこちらをご覧ください。

https://dx-lp.exawizards.com/collaborationday2025?utm_source=pr

☑ こんな方におすすめ

・企業の人事担当/人事責任者

・AI・データを活用した人事戦略に関心のある担当/責任者

・DX人材育成を前進させたい担当/責任者

☑ 開催概要

主催 ：株式会社エクサウィザーズ

後援 ：一般社団法人日本経済団体連合会

名称 ：ExaWizards Collaboration Day 2025

開催日時：2025年9月3日(水) 14:30-18:00

参加費 ：無料（事前登録制）

開催場所：オンライン イベント登録ページ：

https://dx-lp.exawizards.com/collaborationday2025?utm_source=pr

【エクサウィザーズ 会社概要】

会社名 ：株式会社エクサウィザーズ（証券コード4259）

所在地 ：東京都港区芝浦4丁目2－8 住友不動産三田ファーストビル5階

設立 ：2016年2月

代表者 ：代表取締役社長CEO 春田 真

事業内容：AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決

URL ：https://exawizards.com/

＜本イベントに関するお問い合わせ先＞

ExaWizards Collaboration Day事務局

メール：dx_inside@exwzd.com