近大と経済協力開発機構／原子力機関がインターンシップ協定を締結　事務局長による世界の原子力利用に関する講演会を開催

近畿大学(大阪府東大阪市)は、令和7年(2025年)7月29日(火)に、加盟国間の原子力の安全利用や政策協力を促進する国際機関である経済協力開発機構/原子力機関(以下、OECD/NEA)と、インターンシップに関する協定を締結します。同日、近畿大学東大阪キャンパスにて、OECD/NEA事務局長 ウィリアム・D・マグウッド四世による講演会を開催し、各国の原子力政策や技術開発の現状、今後の展望について語っていただきます。【本件のポイント】●原子力教育分野における近畿大学の実績が評価され、経済協力開発機構/原子力機関(OECD/NEA)とインターンシップに関する協定を締結●学生がOECD/NEAでの実務経験を通じて国際的な視野を広げ、多様な分野で活躍することをめざす●OECD/NEA事務局長による、世界の原子力利用の現状と今後の展望に関する講演会を開催【本件の内容】経済協力開発機構/原子力機関(OECD/NEA)は、加盟国間の原子力の安全利用や政策協力を促進する国際機関であり、フランスのパリに本部を置き、原子力の技術・規制・人材育成に関する幅広い活動を行っています。本協定により、近畿大学の学生がパリのOECD/NEAでの実務経験を通じて国際的な視野を広げ、将来、多様な分野で活躍することが期待されます。協定締結の背景には、近畿大学が日本の原子力人材育成において、長年にわたり学内に設置された原子炉を活用して実践的な教育を行ってきた実績があります。こうした活動がOECD/NEAに注目され、今回の協定締結へとつながりました。協定締結を記念して、OECD/NEA事務局長 ウィリアム・D・マグウッド四世が来学し、近畿大学東大阪キャンパスのブロッサムカフェで講演会を開催します。講演では、気候変動対策として、令和5年(2023年)に国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP28)で宣言された「各国の国内事情の相違を認識しつつ、令和32年(2050年)までに令和2年(2020年)比で世界全体の原子力発電容量を3倍にする」という国際的な目標を踏まえ、各国の原子力政策や技術開発の現状、今後の展望について幅広く語っていただきます。【調印式概要】日時 :令和7年(2025年)7月29日(火)9:55~10:10場所 :近畿大学東大阪キャンパス 1号館 9階 9B会議室(大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分)参加予定:OECD/NEA事務局長 ウィリアム・D・マグウッド四世近畿大学学長 松村到 他【講演会概要】日時 :令和7年(2025年)7月29日(火)10:30~12:00場所 :近畿大学東大阪キャンパス ブロッサムカフェ 3階 多目的ホール(大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分)講師 :OECD/NEA事務局長 ウィリアム・D・マグウッド四世テーマ :Global Nuclear Power: Trends, Challenges and Chance for the Next Generation(世界の原子力:トレンド、課題、そして次世代のチャンス)※講演は英語で行います。(日本語資料を配布予定)主催 :近畿大学原子力研究所共催 :近畿大学理工学部、大学院総合理工学研究科、理工学総合研究所プログラム:開会挨拶 近畿大学副学長 渥美寿雄歓迎挨拶 近畿大学医学部 教授 細野眞(国際放射線防護委員会 主委員会委員)講演 OECD/NEA事務局長 ウィリアム・D・マグウッド四世質疑応答閉会挨拶 近畿大学原子力研究所 所長 山西弘城