『SONIC & FRIENDS』とサンリオキャラクターズのコラボ「ナックルズ」×「クロミ」、「Dr.エッグマン」×「ポムポムプリン」のイラスト公開

株式会社セガ(本社:東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO:内海 州史)は、株式会社サンリオ(本社:東京都品川区、代表取締役社長:辻 朋邦)が展開する「サンリオキャラクターズ」と、ソニックやその仲間たちが活躍するショートアニメ「SONIC & FRIENDS(ソニック&フレンズ)」とのコラボレーションについて、新たに「ナックルズ」×「クロミ」、「Dr.エッグマン」×「ポムポムプリン」のコラボレーションイラストを公開いたしました。今後、さまざまなコラボ商品を展開予定ですので続報をお待ちください。

また、Amazonが展開するオンデマンド・プリントサービス「Merch on Demand」(マーチ オンデマンド)にて、2025年7月25日(金)より「SONIC & FRIENDS(ソニック&フレンズ)」の新商品の販売を開始いたしました。

■『SONIC & FRIENDS』とサンリオキャラクターズのコラボ第3弾イラストを公開!

先日発表した「SONIC & FRIENDS(ソニック&フレンズ)」と「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーションについて、新たに「ナックルズ」×「クロミ」、「Dr.エッグマン」×「ポムポムプリン」のイラストを公開いたしました。

(C)SEGA (C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660741

◆「SONIC & FRIENDS」のキャラたちがプリントされたTシャツ(全5種)が登場!

Amazon Merch on Demand 販売ページ(https://www.amazon.co.jp/stores/page/C345FCE6-FCB3-4976-B587-A6019FB4222F?ingress=2&visitId=18500b5d-890d-435b-814f-bf651d4d8e99&ref_=ast_bln)

■Amazon Merch on Demandとは

ブランドや作品の製作者となるクリエイターがオリジナルの作品を登録し、Amazonがお客様の注文を受けてから、その作品をTシャツなどの商品上にプリントしてお客様にお届けするオンデマンド・プリントサービスです。

■「ソニック」シリーズとは

セガの世界的な人気ゲームキャラクターである、音速のハリネズミ「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」。1991年に発売されたゲームソフト『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』で誕生して以来、様々なゲーム機向けにシリーズ作品が発売され、シリーズ累計本数は17.7億本を超えています(※フルゲーム・F2P合計)。ソニックは、これからも様々なステージを音速で駆け抜けていきます。

◆ソニック公式X(エックス)アカウント:https://x.com/SonicOfficialJP

◆ポータルサイト「SONIC CHANNEL」:https://sonic.sega.jp/SonicChannel/

「SONIC&FRIENDS」について

「SONIC&FRIENDS」は、2023年8月からTikTokで公開中のソニックやその仲間たちのエミー、テイルス、ナックルズそしてDr.エッグマンが登場するショートアニメです。アニメ1本あたりの再生回数は1か月で200万回を超えるほど人気を博しています。コメント欄では、世界中の言語で「Soooooo Cute!」や「MIRA QUE BONITOS!」といった「とにかくかわいい!」という意味のメッセージが多く寄せられており、世界中のファンたちから熱い支持をいただいています。

セガ公式TikTok :SONIC&FRIENDS START!!(https://www.tiktok.com/@segaofficial/video/7264487259229932801)

ソニック&フレンズ公式サイト:https://www.segatoys.co.jp/sonic/

