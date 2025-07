忍者の訓練をイメージした大型屋内アスレチック併設「GiGOイオンスタイル上田」2025年7月30日(水）グランドオープン

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮 一浩 以下「当社」)は、長野県上田市の大型商業施設「イオンスタイル上田」1階に「GiGO(ギーゴ)イオンスタイル上田」を2025年7月30日(水)10時、グランドオープンいたします。

※7月25日(金)プレオープン予定

長野県上田市2店舗目のGiGOが国道141号沿いにオープン!

JR「上田駅」から徒歩14分、上信越自動車道「上田菅平IC」入口から車で14分の国道141号沿いの商業施設「イオンスタイル上田」1階に「GiGOイオンスタイル上田」がオープンします。上田市中心市街地にも近く、車でのアクセスも良好。施設内には1,502台分の駐車場を完備しています。

503坪の広い店内には、124台のクレーンゲームを中心に、体感音楽ゲームやキッズゲーム、プリントシール機、そして400面のカプセルトイ自販機を設置。人気キャラクター景品やGiGO限定景品など多彩なアイテムを展開いたします。

「忍びの訓練」をイメージ!さまざまな遊具をクリアして楽しむ屋内アスレチックパーク

忍者屋敷アスレチックサーキットエリア

店内には「渡る、跳ぶ、ぶら下がる」などの障害物をクリアするタイプのアトラクション、スライダー、周回コースを回る電動カートのアトラクションを楽しめる「忍びの訓練」をイメージした屋内アスレチックパークを併設。天候に左右されず、屋内で家族や友人と遊べます。

・チューブスライダー:タイヤ状のチューブにのって一気に滑り降りる迫力満点のスライダーです

・忍者屋敷アスレチック:3階層の立体アスレチックで、ラッパ型の光るすべり台など様々な仕掛けがあります

・サーキットエリア:電動カートで小回りの利いたドリフトを体験し、スピード感ある走行が楽しめます

・忍者トレーニング:プロジェクターに出現するキャラクターを刀や手裏剣(ボール)で倒しランクを競います

ご利用料金

・こども(4~12歳)60分:平日1,000円:土日祝1,200円

・おとな付き人 60分:平日 500円:土日祝 700円

GiGO×「川越切り絵師・百鬼丸」氏による唯一無二のウォールアートが登場

屋内アスレチックパークの壁面には「川越切り絵師・百鬼丸」氏による作品「夏の日の夢~大阪夏の陣 真田幸村と十勇士vs徳川家康」と、GiGO Designの融合によるウォールアートが登場。全長約30m×最大高さ4mの圧倒的な迫力は単なる装飾を超え、長野の地に根差した歴史と創造性の結晶として、多くの方に親しまれることを願っています。

※本作品は、原画所有者・景山 浩氏および百鬼丸氏のご厚意により制作が実現しました。切り絵の原画は、埼玉県川越市の和菓子専門店「紋蔵庵 蔵の街店」にて常時展示されており、伝統とアートが融合した空間で、切り絵の魅力を間近で感じることができます(令和7年7月現在)。

※本作品をもとにした大型の襖絵が、長野県の名湯「信州別所温泉 旅宿 上松や」にも設置されています。歴史ある温泉旅館では、訪れる方々をアートがやさしく迎え、文化と癒しを提供しています。

■紋蔵庵

〒350-0001埼玉県川越市古谷上3788-1

TEL:049-235-1857(受付時間09:00~17:00) https://monzouan.com/

■信州別所温泉 旅宿 上松や [政府登録国際観光旅館]

〒386-1431 長野県上田市別所温泉1628番地

TEL:0268-38-2300 (予約受付時間 10:00~18:00) https://www.uematsuya.com/

■百鬼丸/HYAKKIMARU

27歳で切り絵を始め、40年以上第一線で活躍を続ける。サンデー毎日の表紙連載、書籍カバー画800冊、月刊、週刊、新聞連載挿し絵も入れると1万点以上の作品を制作。平面、立体、切り絵ライブ、似顔絵等幅広い技法を得意とし、自主制作も精力的に行っている。2017年にはJ-Collabo O&S Shimoda Institute Awardを受賞。2010年にスペイン・バルセロナで行った個展を皮切りにパリ、ジュネーブ、シカゴ、コロラド、ニューヨークなど国内外で個展の開催やイベントの参加多数。25年6月からブルックリン(ニューヨーク)で約1か月間個展開催。小江戸川越観光親善大使

「GiGOイオンスタイル上田」 概要

●住所:長野県上田市常田2丁目12-18 イオンスタイル上田 1階

●アクセス:JR北陸新幹線・しなの鉄道しなの鉄道線・上田電鉄別所線「上田駅」から徒歩14分

上信越自動車道:上田菅平IC 入口から14分

駐車場:1,502台

●営業時間:10:00~21:00

●営業面積:503坪

●設置台数:合計:155台

クレーンゲーム/124台、音楽ゲーム/3台、体感ゲーム/19台、キッズゲーム/6台

プリントシール機/3台、カプセルトイ自販機/400面

●店舗URL:https://tempo.gendagigo.jp/am/A_ueda

●店舗X:https://x.com/GiGO_AS_ueda

●電子マネー:非対応

●GiGOアプリ:スタッフが対応(回数券・サービス券利用可、チェックイン・アンギャ対応)

●メディア各位:店舗の撮影や店長への取材が可能です。下記よりお問い合わせください。

・取材のお申し込み:https://www.gendagigo.jp/contact/coverage_form.html

・撮影のお申込み:https://www.gendagigo.jp/location_form.html

オープン記念プレゼントキャンペーン

■GiGOアプリを新規登録していただいた方にGiGOオリジナルノベルティをプレゼント!

オープンを記念して、「GiGOイオンスタイル上田」でGiGOアプリを新規登録していただいた方に「GiGOソーダ」をプレゼントいたします。詳細は、店舗公式Xアカウントをご確認ください。

※数量は限定です。無くなり次第終了になります。

GiGOの意味

GiGOソーダ

Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。