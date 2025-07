イード、「ゲムマイド」の新コンテンツとして、最新作『伊達鍵は眠らない - From AI：ソムニウムファイル』など『AI：ソムニウムファイル』シリーズの3作品を7月25日16:00より販売開始

株式会社イード

株式会社イード(本社:東京都中野区、代表取締役:宮川 洋)は、ブロマイド付きPCゲームのSteamキーコード販売サービス「ゲムマイド」にて、株式会社スパイク・チュンソフトの『AI:ソムニウムファイル』シリーズの3作品、『AI:ソムニウムファイル』、『AI:ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ』、『伊達鍵は眠らない - From AI:ソムニウムファイル』を7月25日(金)16:00より販売開始いたします。

商品サンプル(『伊達鍵は眠らない - From AI:ソムニウムファイル』)

『伊達鍵は眠らない - From AI:ソムニウムファイル』のブロマイドは絵柄1種類で、販売価格は5,478円(税込)です。決済後に発行されるコンテンツ番号をマルチコピー機(対象店舗:ファミリーマート、ローソン、一部店舗では利用不可)に入力することで、ブロマイドを出力することができます。

商品販売ページ(https://ticket.entame-print.jp/game-print/CategoryList.aspx?ccd=CF000179&wkcd=CF000053-CF000058-CF000179)

【印刷方法はこちら】

https://ticket.entame-print.jp/game-print/u_page/guide.aspx

商品サンプル(『AI:ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ』)

『AI:ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ』のブロマイドは絵柄1種類で、販売価格は4,400円(税込)です。決済後に発行されるコンテンツ番号をマルチコピー機(対象店舗:ファミリーマート、ローソン、一部店舗では利用不可)に入力することで、ブロマイドを出力することができます。

商品販売ページ(https://ticket.entame-print.jp/game-print/CategoryList.aspx?ccd=CF000181&wkcd=CF000053-CF000058-CF000181)

【印刷方法はこちら】

https://ticket.entame-print.jp/game-print/u_page/guide.aspx

商品サンプル(『AI:ソムニウムファイル』)

『AI:ソムニウムファイル』のブロマイドは絵柄1種類で、販売価格は2,200円(税込)です。決済後に発行されるコンテンツ番号をマルチコピー機(対象店舗:ファミリーマート、ローソン、一部店舗では利用不可)に入力することで、ブロマイドを出力することができます。

商品販売ページ(https://ticket.entame-print.jp/game-print/CategoryList.aspx?ccd=CF000180&wkcd=CF000053-CF000058-CF000180)

【印刷方法はこちら】

https://ticket.entame-print.jp/game-print/u_page/guide.aspx

■『伊達鍵は眠らない - From AI:ソムニウムファイル』について

『AI:ソムニウムファイル』シリーズ最新作。

ネットアイドル・イリスが宇宙人にさらわれた!?

謎のUFOに連れ去られたイリスは、奇想天外な脱出ゲームをするはめに。こんな状況でも頼れる人物はただ1人──それは、Psyncer 伊達 鍵!

伊達は脱出ゲームの謎解きに協力しながらイリスの捜索を進め、その中で発見された、とある重要参考人の夢の中へPsyncする。『The Third Eye Game』とは何なのか…その謎を解き明かし、イリスを助け出せ!

タイトル:『伊達鍵は眠らない - From AI:ソムニウムファイル』

開発元:スパイク・チュンソフト

販売元:スパイク・チュンソフト

公式サイト:https://www.spike-chunsoft.co.jp/pages/datekaname/

コピーライト:(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

■『AI:ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ』について

『AI:ソムニウムファイル』シリーズ第2作。

プレイヤーは警視庁の特殊捜査班「ABIS」に所属する二人の主人公みずきと龍木として、事件解決に挑む。

現実世界で現場検証や聞き込みを行う「捜査パート」と、重要参考人の夢に侵入する「ソムニウムパート」で構成。過去と現在、夢と現実を行き交いながら事件の真相を探る。

タイトル:『AI:ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ』

開発元:スパイク・チュンソフト

販売元:スパイク・チュンソフト

公式サイト:https://www.spike-chunsoft.co.jp/pages/ai-nirvana/

コピーライト:(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

■『AI:ソムニウムファイル』について

『AI:ソムニウムファイル』シリーズ第1作。

「infinityシリーズ」「ZERO ESCAPEシリーズ」など、多数の人気アドベンチャーゲームを手掛けた打越鋼太郎氏が、満を持して放つ新作アドベンチャーゲーム。本作では、ゲームディレクション、シナリオライティングを打越鋼太郎氏が、リードキャラクターデザイナーをコザキユースケ氏が担当し、本格アドベンチャーゲームをお届け。

プレイヤーは、警視庁の特殊班に所属する刑事となり、現代の東京を舞台に連続猟奇殺人事件の捜査に当たる。ゲーム進行は、現実世界で行う捜査パートと、重要参考人の夢の世界に侵入するソムニウムパートに分かれ、プレイヤーはそれぞれを行き来しながら、事件の真相に迫っていく。

タイトル:『AI:ソムニウムファイル』

開発元:スパイク・チュンソフト

販売元:スパイク・チュンソフト

公式サイト:https://www.spike-chunsoft.co.jp/pages/ai/

コピーライト:(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

■ゲムマイドについて

ゲムマイドは、ブロマイド付きSteamキーコード販売サービスです。あらかじめ申し込みサイトで購入手続き・決済を行った上で、PCゲームの配信プラットフォームであるSteamで使用可能なアクティベーションコード「Steamキー」がついたゲーム関連画像のブロマイドを大判の2Lサイズ(横178×縦127mm)の写真用紙に高画質でプリントします。ゲームタイトルの購入の記念として、保存してお楽しみいただけます。ブロマイドは決済後に発行されるコンテンツ番号をコンビニのマルチコピー機(※)に入力することで出力できます。

(※)対象店舗:ファミリーマート、ローソン (一部の店舗ではご利用いただけません)

ゲムマイド販売サイト:https://ticket.entame-print.jp/game-print/

