ゴジラ生誕70周年を記念し、限定1954本の電波ソーラークロノグラフが第二次出荷開始！感謝のプレゼント企画も実施中！70年の時を超えて、ゴジラが世界に再び戦慄と旋風を巻き起こす。

株式会社秀建コーポレーション

株式会社秀建コーポレーション(代表取締役:小林賢一郎)は、1954本限定販売の「ゴジラ」70周年を記念して制作された電池交換・時刻設定不要の『ゴジラ電波ソーラークロノグラフ』の二次出荷分販売を開始します。

TM & (C) TOHO CO., LTD.第1作目映画『ゴジラ』(1954)

1954年に公開された映画『ゴジラ』は、日本の特撮映画の金字塔として知られています。今年で公開から70年を迎え、その影響力は今なお世界中で健在です。『ゴジラ』は、戦後の日本における核の脅威を象徴する存在として描かれました。第五福竜丸事件を背景に、核実験によって目覚めた巨大怪獣が東京を襲うというストーリーは、単なる怪獣映画ではなく、核兵器への警鐘を鳴らす作品として高く評価されました。その後、ゴジラシリーズは数多くの続編やリメイクが制作され、ハリウッド版も登場するなど、世界的なフランチャイズへと発展しました。70年の歴史を経てもなお、ゴジラは単なる怪獣ではなく、時代ごとの社会問題を映し出す存在として進化を続けています。その普遍的なテーマと迫力ある映像表現は、今後も多くの人々を魅了し続けるでしょう。

ブラックボディに地割れのレッドがさりげない主張

マットなブラックのボディに立体感のある赤い模様はゴジラの足跡や破壊活動によって発生する地割れをイメージ。青色の秒針はゴジラの口から吐き出される青い放射熱線を、12時部分にはゴジラの爪痕を再現。さらに7時の部分には「ゴジラ70周年記念ロゴ」と、こだわりにこだわり尽くした1本に仕上げました。裏蓋にはゴジラの足跡と世界に一つのシリアルナンバー入り

簡単付け替え2WAY仕様

ベルトは簡易工具が付いて、簡単に変更が可能。マットブラックのステンレスベルトとゴジラのゴツゴツとした皮膚をイメージした牛革ベルトに赤色のステッチを入れたオリジナルのレザーベルトがセット!気分でお好きなベルトをお選びください。

オリジナルBOX

エンボス加工された外箱にはゴジラ70周年のロゴが内側には時計と交換用ベルトがならび、ゴジラ(1954)映画ポスター風ギャランティカード付

電波で正確な時間、ソーラー充電で電池交換不要

【電波受信】「おおたかどや山標準電波送信所」と「はがね山標準電波送信所」から10万年に1秒の誤差という精度を誇る日本の標準電波を受信。面倒な時刻合わせは一切不要で、日本全国どこにいても正確な時刻情報を取得し、自動で時刻を修正します。

【ソーラー充電】室内灯や太陽光を受けると、その光をエネルギーに変換して電池に蓄電します。この仕組みにより、電池交換が一切不要となり、長期間にわたって使用できます。環境にも優しく、地球に配慮した設計が施されているだけでなく、財布にも優しい。

公式:ゴジラ生誕70周年記念限定『電波ソーラークロノグラフウォッチ』

発売日:発売中

定価:49,500円(税込価格)

仕様:●サイズ(約):直径4×厚さ1.5cm/適応手首周り(最大)=22cm●重量(約):185g●素材:ケース・ベルト=ステンレス、他/風防=クリスタルガラス●平均月差±25秒(電波非受信時)、光発電方式(パワーセーブ作動時フル充電より約6カ月可動)、10気圧防水、1/1秒クロノグラフ(60秒計、60分計)●付属品:牛革チェンジベルト(適応手首周り16.5~20.5cm)、簡易工具、専用BOX●留め具:三つ折れプッシュ式●日本製 ※一部電波の入りにくい場所(地下、ビル内など)があります。 ※シリアルナンバーのご指定はお受けできません。

