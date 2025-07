バルセロナ発〈GABRIELA COLL GARMENTS〉の1st Deliveryが店頭初登場｜7月25日より全国4店舗で展開

〈GABRIELA COLL GARMENTS〉の新作をセレクト展開

株式会社 トゥモローランド〈GABRIELA COLL GARMENTS〉Serie No.17

スペイン・バルセロナを拠点とする〈GABRIELA COLL GARMENTS(ガブリエラ コール ガーメンツ)〉の1st Deliveryが、2025年7月25日(金)よりSUPER A MARKET AOYAMA、SHINJUKU、KYOTO、およびCABaN MARUNOUCHIの4店舗にて展開されます。

バルセロナのアトリエから届く、丁寧なものづくり

〈GABRIELA COLL GARMENTS〉のアイテムはすべて、自社スタジオやローカルの工場でひとつひとつ丁寧に仕立てられています。量産ではなく、工程ひとつひとつを大切にした、職人の手の温もりが感じられるものづくりが魅力です。

Image courtesy of GABRIELA COLL GARMENTSImage courtesy of GABRIELA COLL GARMENTSImage courtesy of GABRIELA COLL GARMENTS

上質な素材と静かな存在感

削ぎ落とされたデザインと、上質なファブリックによるミニマルな佇まいが魅力のウェアを中心に展開。

シンプルでありながら力強いデザインは、日常に静かに寄り添いながらも個性を主張する、現代的なワードローブとして注目を集めています。

Image courtesy of GABRIELA COLL GARMENTSImage courtesy of GABRIELA COLL GARMENTS

全国4店舗での限定展開

本コレクションは以下の4店舗にて期間限定で展開されます。

お近くの店舗にて、GABRIELA COLL GARMENTSの世界観をぜひご体感ください。

詳細を見る :https://store.tomorrowland.co.jp/news/detail/?article_id=974318&from=10

【開催概要】

展開期間

2025年7月25日(金)~8月3日(日)

展開店舗- SUPER A MARKET AOYAMA(https://www.instagram.com/superamarket/)

東京都港区南青山3-18-9

TEL:03-3423-8428

営業時間:平日 12:00-20:00 / 土日祝 11:00-20:00

- SUPER A MARKET SHINJUKU(https://www.instagram.com/superamarket/)(NEWoMan 1F)

東京都新宿区新宿4-1-6

TEL:03-3351-3860

営業時間:月~土 11:00-20:30 / 日祝 11:00-20:00

- SUPER A MARKET KYOTO(https://www.instagram.com/superamarket/)(京都高島屋S.C. [T8] 2F)

京都府京都市下京区四条通寺町東入二丁目御旅町35

TEL:075-746-5149

営業時間:10:00-20:00

- CABaN MARUNOUCHI(https://www.instagram.com/caban_marunouchi/)

東京都千代田区丸の内2-2-3 丸の内仲通りビル1F

TEL:03-3286-5105

営業時間:11:00-20:00