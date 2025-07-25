人気麻雀ゲーム『ジャンナビ麻雀オンライン』とあの「タイムボカン」がコラボ！「ジャンナビ王国にタイムスリップだペッチャ」開催！
株式会社ウインライト（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：藤本 勝寛）は、好評配信中の麻雀ゲーム『ジャンナビ麻雀オンライン』にて、人気アニメ「タイムボカン」とのコラボイベント「ジャンナビ王国にタイムスリップだペッチャ」を2025年7月25日（金）より開催することをお知らせします。
本コラボイベントでは、「タイムボカン」の世界からマージョ一味が『ジャンナビ麻雀オンライン』に登場します！ プレイヤーは対局でポイントを稼ぎ、マージョ一味を倒すことを目指します。イベント期間中しか手に入らないコラボ限定マイキャラアイテムも登場しますので、ぜひご参加ください！
イベント日程
コラボガチャ開始：
2025年7月25日（金）～
タイムボカンのキャラになりきれるアバターアイテムを多数ご用意しました。
コラボ討伐イベント「ジャンナビ王国にタイムスリップだペッチャ」では、タイムボカンのキャラクターたちがボスとして出現する討伐イベントです。対局で獲得した攻撃ポイントでキャラクターたちを倒すことで討伐ポイントをGET！
ガチャで使用できるチケットやコラボ限定のアイテムをGETできます！
コラボ討伐イベント開催：
2025年7月28日（月）～2025年8月7日（木）
■ジャンナビとは
「ジャンナビ麻雀オンライン」は今年で19周年目を迎え、様々なプラットフォーム、デバイス端末で遊べるオンライン麻雀コミュニティのゲームです。
※詳細は『ジャンナビ麻雀オンライン』公式サイトをご確認ください
ゲーム情報
ゲームタイトル：ジャンナビ麻雀オンライン
ジャンル ：テーブルゲーム
対応プラットフォーム：PC/ Appstore/ Google Play(Android)/ NintendoSwitch(TM)/firetv
価格：基本無料＋アイテム課金 ※NintendoSwitch(TM)版は有料アプリ
公式サイト :
https://www.jannavi.net/ja/
ダウンロードストア情報
Appstore：https://apps.apple.com/jp/app/id1316395545
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.winlight.jannavi_dot
Nintendo Switch：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000003443
firetv：https://www.amazon.co.jp/dp/B008KSI0VK/
ゲームSNS情報
ジャンナビ公式X(Twitter)：https://x.com/jannavi_pro
ジャンナビ公式 Facebook：https://www.facebook.com/JannaviMaster
ジャンナビ公式 Youtube：https://www.youtube.com/@ProJannavi_net
運営会社
企業名 ：株式会社ウインライト
公式サイト ：https://www.winlight.co.jp/