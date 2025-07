『2025 CHOO YOUNG WOO ASIA FANMEETING TOUR [Who (is) Choo?] in JAPAN』開催決定！

株式会社 J HARMONY

チュ・ヨンウ待望の初アジアファンミーティングツアー『2025 CHOO YOUNG WOO ASIA FANMEETING TOUR [Who (is) Choo?] in JAPAN』の開催が決定いたしました。

ファンミーティングのタイトルは、チュ・ヨンウのファン名である「フチュ」が用いられており、「チュ・ヨンウは誰なのか?」という意味が込められています。チュ・ヨンウのまだ知られてない魅力に出会える、特別な時間になることが期待されます。

日頃応援してくださっているファンの皆さまに、直接お会いできる特別な機会となります。この記念すべき瞬間を一緒に過ごしましょう。

【公演タイトル】

2025 CHOO YOUNG WOO ASIA FANMEETING TOUR [Who (is) Choo?] in JAPAN

【公演スケジュール】

■大阪 / グランキューブ大阪

2025年11月16日(日)

■埼玉 / 大宮ソニックシティー 大ホール

2025年12月27日(土)

チケット販売スケジュール及び公演詳細は後日お知らせいたします。

■問い合わせ

チュ・ヨンウ ジャパン オフィシャル ファンクラブ事務局

support@chooyoungwoo.jp

平日10:00~17:00(12:00~13:00を除く)

今後の状況により注意事項等に変更・追加が生じる場合は、オフィシャルサイトやオフィシャルXにてご案内いたしますので、随時ご確認をお願いいたします。

チュ・ヨンウ ジャパン オフィシャル ファンクラブサイト:https://chooyoungwoo.jp/

チュ・ヨンウ ジャパン オフィシャル X:https://x.com/ChooYoungWoo_JP