nobodyknows+、SEAMOが出演！音楽フェス「every sonic 2025」9月10日（水）豊洲PITで開催決定！

ライブ配信アプリeveryliveを運営するエブリライブ株式会社は、2025年9月10日(水)に音楽フェス「every sonic(エブリソニック)」を豊洲PIT(東京都)にて開催いたします。

本フェスには、日本の音楽シーンを牽引してきたSEAMO、nobodyknows+の2組が出演予定。

ライブ配信とリアルの融合をテーマにした、熱狂必至の音楽イベントです。

1. イベント概要

イベント名

every sonic 2025

開催日時

2025年9月10日(水) 開場17:00/開演18:00 予定

会場

豊洲PIT

〒135-0061 東京都江東区豊洲6丁目1-23

出演者

nobodyknows+

SEAMO

その他豪華アーティスト順次発表予定!

8月11日(月)に行われる「every sonic mini」で審査を通過したeveryliveライバー3名がOpening Actにて出演予定

主催

エブリライブ株式会社

2. チケット情報

受付期間(抽選先行)

2025年7月28日(月)18:00~8月17日(日)23:59

価格

・前方スタンディング 15,000円(税込)

・一般スタンディング 9,000円(税込)

・指定席 10,000円(税込)

※ご入場時に別途ドリンク代(600円)をいただきます

販売場所

チケプラ チケットの詳細はエブリライブ公式noteでご確認ください。

https://note.com/everylive/n/n79fa4bdc5b26(https://note.com/everylive/n/n79fa4bdc5b26)

備考

・ 前方、一般はスタンディングになります。

・ 指定席は客席後方ブロック・椅子のご用意がございます。

・ 指定席をご購入いただいた方は、ご自身の席もしくは一般エリアでのスタンディングでご観覧いただけます。

・ 前方・一般は整理番号順での入場になります。

3. 出演アーティスト紹介

nobodyknows+

メンバー:Crystal Boy、ヤス一番?、ノリノリで歌う坂梨、ノリ・ダ・ファンキーシビレサス、DJ MITSU 名古屋在住、4MC+1DJからなるヒップホップグループ。1stフルアルバム『Do You Know?』がオリコンチャート初登場より2週連続1位を獲得、80万枚を超える大ヒット。 2004年には代表曲の1つである『ココロオドル』で NHK紅白歌合戦にも出場。HIP HOPアーティストとしては史上初となる全国47都道府県ツアーも実施。2007年には『NARUTO ナルト~疾風伝~』のOP曲『Hero’s Come Back!!』が世界的に大ヒット、2010年までにベスト盤を含む4枚のフルアルバムをソニーミュージックより発表。 2010年~現在まで地元愛知県より「あいち音楽大使」を委嘱。 2020年、大人気アニメ「ヒプノシスマイク」に楽曲提供した『Bad Ass Temple Funky Sounds』がオリコン他音楽チャートで軒並み1位を獲得。また代表曲『ココロオドル』がスカイピース、kiki vivi lilyなど若い世代に絶大な人気を誇るアーティストによってカバーされ、2022年 YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で披露した『ココロオドル』は公開後1年半で5,000万回を超える再生回数を記録するなど、全世代に渡り親しまれるグループに。

「ココロオドル」で大ブレイク。ヒップホップをベースにしたライブパフォーマンスは圧巻。

SEAMO

今年、2025年3月23日にデビュー20周年を迎えたSEAMO。

2005年に再デビューしたのち、「マタアイマショウ」「ルパン・ザ・ファイヤー」のヒットを経て、「紅白歌合戦」に出演。

自身が発起人となった大型フェス「TOKAI SUMMIT」は毎年1万人以上を動員。10年連続で開催しSEAMO熱を巻き起こす。

現在、音楽活動だけにとどまらずドラマや舞台での演技活動や、愛知県を中心に放送しているZIP-FM「JOYFUL²」でのメインパーソナリティーなど活動の幅を広げ続けている。

2025年11月より全国7都市で、20周年記念ツアー「SEAMO 20th ANNIVERSARY TOUR~to be continued~」の開催を予定している。

「マタアイマショウ」などのヒット曲で知られる名古屋出身のラッパー。幅広い世代に支持される存在。

4. every sonicとは

『every sonic 2025』は、2024年にライバー(配信者)を中心とした音楽イベントとしてスタートし、2025年はアーティストを迎えたフェス型イベントとして大きく進化を遂げます。

このフェスが目指すのは、すべての人がポジティブな気持ちになれる場所をつくること。

人は認められた瞬間、好きなことに夢中になっているとき、新しい挑戦に踏み出すとき、

自然と心がわくわくし、喜びや感動に包まれます。

このフェスではそんなポジティブな感情--わくわく、喜び、笑い、感動、安心、希望、驚き--があふれる体験を目指します。

そして何より、夢に向かって進むすべての人に、音楽やパフォーマンスを通じて「あなたの挑戦は素晴らしい」と伝えたい。

会場に集まった一人ひとりが、ここでの体験を胸に、また前向きな一歩を踏み出せるような、そんなフェスを創りあげていきます。

5. スポンサー企業様の募集について

本フェスの開催にあたり、イベントの趣旨にご賛同いただけるスポンサー企業様を募集しております。

■スポンサー企業様へのメリット

「every sonic 2025」では、スポンサー企業様のブランド価値を最大限に引き出すプロモーション施策をご用意しています。

[具体的なアプローチ例]

イベント配信内での企業紹介(公式・ライバー配信)

渋谷クロスFMラジオ番組にて10分紹介枠の設置

イベントビジュアル・バナーなどに企業ロゴ掲載

会場内MCによるスポンサー紹介、デジタルフラワー演出

公式X(旧Twitter)・Instagram・Webメディアでの紹介投稿

※スポンサー企業様への具体的なアプローチ例一覧

ご興味ある企業さまは以下にてお問い合わせください。

■お問い合わせ窓口

📥 スポンサーに関するお問い合わせ窓口

https://forms.gle/Ai2VYBqT2zyJRm58A

📩 イベントに関するお問い合わせ窓口

https://everylive.jp/livercontact/

6. お問い合わせ先

■ お問い合わせページ

https://everylive.jp/livercontact/

<サービス関連URL>

公式HP:https://everylive.jp/

公式LINE:https://lin.ee/RPW93Nz

公式note:https://note.com/everylive

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/everylive_jp

公式Instagram:https://www.instagram.com/everylive_/

公式YouTube:https://www.youtube.com/@every.liveyoutube9342

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@every.live.jp

7.エブリライブについて

■everyliveとは?

「Good for Everyone 誰もがポジティブになる世界をつくる」をミッションに掲げるライブ配信アプリ「everylive」は、リアルタイム・双方向性のコミュニケーションを軸に、ライバーとファンのつながりを大切にしています。



ギフティング偏重の業界構造を超えて、「夢や挑戦の実現」を支援する文化を築いており、数々のコラボイベントやリアルステージも実現しています。

■総合エンタメプラットフォームへ──everyfriendsオープン!

ライブ配信にとどまらず、音楽・映像・EC・ゲーム・漫画などの多様なコンテンツを融合した「総合エンターテインメントプラットフォーム everyfriends」を7月にオープン!

動画投稿サービスをスタート!

https://everyfriends.net/m/movies

※関連記事

ライブ配信アプリ「everylive(エブリライブ)」が展開する総合エンタメプラットフォーム「everyfriends(エブリフレンズ)」のβ版が本日リリース!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000109280.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000084.000109280.html)

◆ 配信者に依存しない持続的な仕組み

・ライブ配信 × 音楽:楽曲プロモーションや配信ライブ

・ライブ配信 × 映像/映画鑑賞:共視聴を通じた新しいつながり

・ライブ配信 × EC:ファンとの双方向コミュニケーションを活かした商品販売

・ライブ配信 × ゲーム:参加型コンテンツで熱狂を生む仕掛け

・ライブ配信 × 漫画:作品紹介やキャラコラボ配信など

・コンテンツの掛け算によって、ユーザーの滞在時間と満足度を最大化しています。



◆ 増え続ける支持と注目度

累計ダウンロード数:65万突破

累計ライバー契約数:8,600名

メディア掲載実績:PRESIDENT Online、東洋経済、ORICON NEWS など

一緒に盛り上げる仲間を募集しています!

everyliveでは、ライバーとして活動する方、イベントを一緒に盛り上げるスポンサー企業様を広く募集しています!



ライバー登録・イベント参加はこちら

https://everylive.jp/liverentry/