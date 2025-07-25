Studiologic日本上陸13周年記念！ 総勢13名にギフト券が当たる！ Numa Compactケースチャレンジ
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株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部では、イタリアの電子キーボードブランド「Studiologic」の日本上陸13周年を記念して、下記の通り、総勢13名様に、アマゾンギフトカード総額60,000円分が当たるキャンペーンを実施します。
Studiologic日本上陸13周年記念！アマギフが当たる！Numa Compactケースチャレンジ
アナウンスページ
https://dirigent.jp/blog/numa-compact-case-challenge
キャンペーン概要
- 期間：2025年7月25日（金）～8月31日（日）
- 賞品
アマゾンギフトカード10,000円を3名様
アマゾンギフトカード3,000円を10名様
応募いただいた方全員に、特製Studiologicロゴ入りクリーニングクロスをプレゼント。
応募方法
1. 期間中に、お手持ちの（あるいはご購入いただいた）Numa Compact専用純正ケース「NCGB」を背負った写真、または動画を撮影
2. 銀座十字屋ディリゲント事業部のSNSアカウント（X 及び Instagram）をフォローし、撮影した写真・動画をキャンペーン用ハッシュタグを付けて、SNSに投稿
SNSアカウント
Instagram:https://www.instagram.com/dirigentjp/
X:https://x.com/dirigentjp
ハッシュタグ #ヌマコンパクトケースチャレンジ
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部では、イタリアの電子キーボードブランド「Studiologic」の日本上陸13周年を記念して、下記の通り、総勢13名様に、アマゾンギフトカード総額60,000円分が当たるキャンペーンを実施します。
Studiologic日本上陸13周年記念！アマギフが当たる！Numa Compactケースチャレンジ
アナウンスページ
https://dirigent.jp/blog/numa-compact-case-challenge
キャンペーン概要
- 期間：2025年7月25日（金）～8月31日（日）
- 賞品
アマゾンギフトカード10,000円を3名様
アマゾンギフトカード3,000円を10名様
応募いただいた方全員に、特製Studiologicロゴ入りクリーニングクロスをプレゼント。
応募方法
1. 期間中に、お手持ちの（あるいはご購入いただいた）Numa Compact専用純正ケース「NCGB」を背負った写真、または動画を撮影
2. 銀座十字屋ディリゲント事業部のSNSアカウント（X 及び Instagram）をフォローし、撮影した写真・動画をキャンペーン用ハッシュタグを付けて、SNSに投稿
SNSアカウント
Instagram:https://www.instagram.com/dirigentjp/
X:https://x.com/dirigentjp
ハッシュタグ #ヌマコンパクトケースチャレンジ
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
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