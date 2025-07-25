HYTE、「メタファー：リファンタジオ」コラボレーション限定モデル5製品予約開始
株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、「メタファー：リファンタジオ」とHYTEのコラボレーションにより実現したハイエンドのミドルタワーPCケース、Metaphor: ReFantazio Y70を2025年7月26日より全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて数量限定で予約開始します。
※生産数量に限りがあるため、予定数に達し次第予告なく予約を終了する場合があります
◆Metaphor: ReFantazio Y70
Metaphor: ReFantazio Y70は、「メタファー：リファンタジオ」とHYTEのコラボレーションで誕生した、ピラーレス式パノラマ強化ガラスを搭載したハイエンドのミドルタワーPCケースです。独自のピラーレス式パノラマガラス全面をメインビジュアルが彩るほか、右サイドパネルなどケースの各所にイラストやアイコンをあしらい、背面にはメタファーロゴとともにシリアルナンバーが刻印されたプレートを搭載。グラフィックカードのイルミネーションを最大限活用できる垂直搭載用のライザーケーブルも付属し、お好みのPCパーツやイルミネーションと組み合わせることで、世界で一つだけのPCを作ることができます。
※本製品はタッチパネル液晶非搭載モデルです。製品にタッチ液晶は含まれていません。
※画像は開発中のものであり、実際の製品と異なる場合があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325998&id=bodyimage1】
◆Metaphor: ReFantazio Keycap Set
Metaphor: ReFantazio Keycap Setは、「メタファー：リファンタジオ」とHYTEのコラボレーションで誕生した限定デザインのキーキャップセットです。 メタファーの世界観をモチーフに各所にアイコンをあしらい、あなたのキーボードを彩ります。
※キーボード本体は付属しません
※日本で一般に用いられるJIS配列ではないため、一部キーの印字が異なります
※Cherry MX互換のキーキャップです
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325998&id=bodyimage2】
◆Metaphor: ReFantazio Desk Pad
Metaphor: ReFantazio Desk Padは、「メタファー：リファンタジオ」とHYTEのコラボレーションで誕生した、限定デザインのマウスパッドです。900 mm幅のXLサイズ全面にメインビジュアルをプリントし、キーボードからマウスまでデスク全体をカバーすることが可能です。3種類のデザインをラインアップ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325998&id=bodyimage3】
【発売詳細】
◆製品名・製品情報ページ
＜Metaphor: ReFantazio Y70＞
https://www.links.co.jp/item/hyte-y70-metaphor/
＜Metaphor: ReFantazio Keycap Set＞
https://www.links.co.jp/item/hyte-metaphor-keycaps/
＜etaphor: ReFantazio Desk Pad 1～3＞
https://www.links.co.jp/item/metaphor-refantazio-desk-pad-1/
https://www.links.co.jp/item/metaphor-refantazio-desk-pad-2/
https://www.links.co.jp/item/metaphor-refantazio-desk-pad-3/
◆発売日
2025年秋以降
◆市場想定価格
オープン
※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
※製造状況により、発売予定が変更される場合があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
※生産数量に限りがあるため、予定数に達し次第予告なく予約を終了する場合があります
◆Metaphor: ReFantazio Y70
Metaphor: ReFantazio Y70は、「メタファー：リファンタジオ」とHYTEのコラボレーションで誕生した、ピラーレス式パノラマ強化ガラスを搭載したハイエンドのミドルタワーPCケースです。独自のピラーレス式パノラマガラス全面をメインビジュアルが彩るほか、右サイドパネルなどケースの各所にイラストやアイコンをあしらい、背面にはメタファーロゴとともにシリアルナンバーが刻印されたプレートを搭載。グラフィックカードのイルミネーションを最大限活用できる垂直搭載用のライザーケーブルも付属し、お好みのPCパーツやイルミネーションと組み合わせることで、世界で一つだけのPCを作ることができます。
※本製品はタッチパネル液晶非搭載モデルです。製品にタッチ液晶は含まれていません。
※画像は開発中のものであり、実際の製品と異なる場合があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325998&id=bodyimage1】
◆Metaphor: ReFantazio Keycap Set
Metaphor: ReFantazio Keycap Setは、「メタファー：リファンタジオ」とHYTEのコラボレーションで誕生した限定デザインのキーキャップセットです。 メタファーの世界観をモチーフに各所にアイコンをあしらい、あなたのキーボードを彩ります。
※キーボード本体は付属しません
※日本で一般に用いられるJIS配列ではないため、一部キーの印字が異なります
※Cherry MX互換のキーキャップです
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◆Metaphor: ReFantazio Desk Pad
Metaphor: ReFantazio Desk Padは、「メタファー：リファンタジオ」とHYTEのコラボレーションで誕生した、限定デザインのマウスパッドです。900 mm幅のXLサイズ全面にメインビジュアルをプリントし、キーボードからマウスまでデスク全体をカバーすることが可能です。3種類のデザインをラインアップ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325998&id=bodyimage3】
【発売詳細】
◆製品名・製品情報ページ
＜Metaphor: ReFantazio Y70＞
https://www.links.co.jp/item/hyte-y70-metaphor/
＜Metaphor: ReFantazio Keycap Set＞
https://www.links.co.jp/item/hyte-metaphor-keycaps/
＜etaphor: ReFantazio Desk Pad 1～3＞
https://www.links.co.jp/item/metaphor-refantazio-desk-pad-1/
https://www.links.co.jp/item/metaphor-refantazio-desk-pad-2/
https://www.links.co.jp/item/metaphor-refantazio-desk-pad-3/
◆発売日
2025年秋以降
◆市場想定価格
オープン
※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
※製造状況により、発売予定が変更される場合があります。
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広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
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E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
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