EPOSセルフチェックアウト市場：世界調査報告書、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、展望（2025年～2035年

1

2

次へ

Survey Reports LLCは、2025年7月に以下の調査報告書を発表したと公表した:『EPOSセルフチェックアウト市場のセグメンテーション:構成要素別(ハードウェア、ソフトウェア、サービス)、取引タイプ別(現金、キャッシュレス)、モデルタイプ別(スタンドアロン、カウンタートップ、モバイル)、エンドユーザー産業別(小売、エンターテインメント、旅行、金融サービス、医療、その他)-世界市場分析、動向、機会、予測(2025年~2035年)』。この報告書は、EPOSセルフチェックアウト市場に関する将来予測を提供しており、成長要因、市場機会、課題、脅威など、複数の主要な市場ダイナミクスを強調している。EPOSセルフチェックアウト市場の概要EPOS(電子POS:Electronic Point of Sale)セルフチェックアウトシステムとは、顧客が店員の補助なしに商品をスキャンし、袋詰めし、支払いを完了できる自動化された小売ソリューションである。これらのシステムは、バーコードスキャナー、タッチスクリーン、カードリーダー、レシートプリンターといったハードウェアと、在庫管理や決済処理のための高度なソフトウェアを統合している。EPOSセルフチェックアウトは、顧客の利便性を高め、待ち時間を短縮し、スタッフ配置の最適化にも寄与する。スーパーマーケット、コンビニエンスストア、小売チェーンなどで広く使用されており、カード、デジタルウォレット、現金など様々な決済手段に対応している。小売業者が効率性の向上と購買体験の改善を追求する中で、EPOSセルフチェックアウトシステムは現代の小売環境における重要な構成要素となっている。Surveyreportsの専門家によるEPOSセルフチェックアウト市場の調査分析によれば、同市場の規模は2025年に43億ドルを創出した。また、2035年末までに113億ドルに達すると予測されている。2025年から2035年の予測期間中、市場は約10.3%の年平均成長率(CAGR)で成長する見通しである。無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038063【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325994&id=bodyimage1】Surveyreportsのアナリストによる定性的なEPOSセルフチェックアウト市場分析によれば、同市場の規模は、キャッシュレス決済の増加、レストラン向けPOSの成長、非接触で効率的な会計体験への需要、業務効率化への注目、AIを活用した自動化の進展によって拡大すると予測されている。EPOSセルフチェックアウト市場における主要企業には、Diebold Nixdorf, Inc., Fujitsu Limited, NCR Corporation, ECR Software Corporation, Toshiba Global Commerce Solutions, Inc., ITAB Scanflow AB, Pan-Oston Corporation, DXC Technology Company, Slabb Holdings, LLC, Pegasus Turnkey Solution (OPC) Private Limited.本EPOSセルフチェックアウト市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびそれぞれの国々に関する詳細な分析が含まれている。また、日本のクライアントの特定のニーズに対応した詳細な分析も提供している。目次● EPOSセルフチェックアウト市場の規模、成長分析、各国における主要市場参加企業の評価● 世界のEPOSセルフチェックアウト市場における需要および機会の分析(北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、2035年まで。日本を含む国別)